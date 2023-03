Den 27. gangen Tunheim deltar i Finnmarksløpet, tar han ikke bare øverste pallplass – han blir også verdensmester i langdistanse hundekjøring i sin klasse.

Veteranen har vært en stor forhåndsfavoritt i år, og det med god grunn. Hele seks ganger har 64-åringen vunnet tidligere, en gang på 500-kilometeren og fem ganger på 1000-kilometeren.

Nå har han tatt seieren igjen, etter 600 kilometer bakpå sleden.

– Dette er et fantastisk spann som bare har gått og gått. De har holdt en kjempefart hele tiden. Det er en fornøyelse å få stå bak et spann som dette, sa den ferske verdensmesteren like etter målgang.

ISKALDT: Tunheim har vært ute i minusgrader ned til 30 siden i går kveld. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Med denne seieren i Finnmarksløpet blir han den eldste som vinner et Finnmarksløp og den første som vinner i fire ulike tiår.

– Når man begynner med en lidenskap, så har man ikke vett til å stoppe, fortalte Tunheim.

Det var en kjører med en solid is-bart som kom inn til mål, etter å ha kjørt i temperaturer ned i 30 minusgrader siden i går kveld.

– Jeg kjenner det henger noe der, lo Tunheim om den stive barten – og la til:

– Det har vært mellom 20–30 kuldegrader hele tiden over vidda, og det var minus 23 her nede på elva. Så det var kjølig, men stille og fint.

ALASKA HUSKY: Tunheim har avla løpshunder i årevis og sier at de er vant til å løpe fort. Derfor tok de et solid forsprang på VM-konkurrentene. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Full trøkk i spannet

Det er ifølge kjøreren selv ivrige hunder han har hatt foran sleden i år.

– Det har vært trøkk hele veien. Så fort de hadde fått hvilt og spist, så var de klare igjen – og da holdt de koken. Det var et drømmespann jeg hadde i år, sa Tunheim da han kom inn til Karasjok mandags formiddag.

Og det har holdt helt inn. Spannet hans har holdt høyest etappetid gjennom hele løpet, med en gjennomsnittsfart på 14,7 km/t.

– Hundekjøring handler om avl, og gjennom mange tiår har jeg avla på hunder som går lett – så disse har fått lov til å gå i sitt tempo og som er naturlig for dem. Da blir farten høy, men samtidig tilpasset hundene, forklarte Tunheim etter målgangen.

Dette gjorde at det forholdsvis tidlig i konkurransen var klart hvem som ville gå av med seieren i konkurransen.

SEIERSKLEM: I målområdet ventet samboeren for å gi den ferske verdensmesteren en god klem. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

For det er på sjekkpunktet i Karasjok man kan se hvordan resultatlista mest sannsynlig vil ende opp til slutt.

Tunheim kom inn til Karasjok kl. 13.29 mandag, mens «rookien» Eskil Knag kom inn kl. 15.26 – det ga Tunheim et forsprang på nesten to timer.

På dette sjekkpunktet er det seks timers obligatorisk hvile. Tunheim kunne da kjøre fra Karasjok mot Alta tidligst kl. 19.29 mandags kveld.

– Det er helt perfekt. Man ønsker jo å ha en slik ledelse inn til Karasjok, da vet man at om ikke noe uforutsett skjer så er det vanskelig å bli tatt igjen kjøremessig, sa en fornøyd Tunheim før hvilen på sjekkpunktet.

Før han kjørte ut fra Karasjok satte han av sin første hund i årets løp, en unghund som deltok for første gang og var blitt stiv i lårmusklene.

MINUSGRADER: Da Tunheim starta ut fra Karasjok mandag kveld var det under 25 minusgrader. Temperaturene har holdt seg godt nede på gradestokken hele veien inn til mål, her i Sorrisniva nede på Altaelva. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

«Rookie» inn til 2. plass

Rookien Eskil Knag fra Nittedal ligger som nummer to i sporet, og nærmer seg Alta.

Han passerte Jotka kl. 04.22, og satte av en hund. Han kjører rett videre med seks hunder i spannet.

BRONSEVINNER: Veteranen Ole Wingren kjemper om en 3. plass og bronsemedalje i Finnmarksløpet 600 kilometer. Her gir han hundene litt å spise på siste sjekkpunktet før mål. Foto: Finnmarksløpet

Det blir trolig kamp om tredjeplassen i VM langdistanse dersom det ikke skjer noe spesielt med de to første.

Om lag en kilometer skiller Ole Wingren og Jan-Kåre Heiberg.