Vinneren av Finnmarksløpet 2022, Thomas Wærner, er enstemmig frikjent på alle punkter av Norges Hundekjørerforbund. Det var en gruppe på sju hundekjørere som hadde sendt inn klagen mot Wærner.

Konkurrentene mente Wærner hadde brutt både dyrevelferdsloven og reglene for hundeløp ved å kjøre med hunder som var skadet. Som bevis for dette la de ved åtte videoer.

Forbundets sanksjonsutvalg kommenterer hver enkelt video og kommer fram til at ingen av dem viser regelbrudd.

De peker blant annet på at veterinærer som godkjenner hundene, er synlig på videoene. En hund som halter, er filmet inne på sjekkpunkt, men den blir tatt ut før start – helt i tråd med reglene, mener utvalget.

Verken klagen eller uttalelsen fra sanksjonsutvalget er offentlig, men NRK har fått tilgang til uttalelsen.

«Paparazzier»

Etter at Wærner ble frikjent, rykket Robert Sørlie ut på gruppen Hundekjøring på Facebook og tok et oppgjør med det han mener er en gryende ukultur i hundekjørermiljøet.

«Svertekampanje mot Thomas Wærner er et absolutt lavmål som jeg tar stor avstand fra», skriver Sørlie.

«Jeg må si jeg lengter tilbake til den tiden hvor vi kjørere virkelig var venner, selv om vi var konkurrenter ... Ordet solidaritet finnes ikke i miljøet lenger. Her er det om å gjøre å trøkke hverandre ned.»

Robert Sørlie er Norges fremste hundekjørerprofil. Han har vunnet Iditarod to ganger, Finnmarksløpet tre ganger og Femundløpet ti ganger. Foto: Knut-Sverre Horn

Sørlie svinger pisken over de aller fleste:

Han mener hundekjørerne heller finner feil hos andre enn å konsentrere seg om sin egen kjøring.

Han anklager handlerne (kjørernes assistenter) for å filme konkurrenter og gå til løpsledelsen for å henge dem ut.

Han anklager veterinærene for å plukke ut kjørere de skal «ta», kun for å vise Mattilsynet og dyrevernere at de er handlekraftige.

Grunnløse anklager

Sørlie mener det kommer mange grunnløse anklager om at hunder er skadet og halter, basert på hvordan de ser ut på sjekkpunktet eller ved start.

Han påpeker at hundene helt naturlig er litt stive og støle etter en hvil. Dessuten kan de løpe ujevnt når løypa er ujevn.

«Jeg har kjørt hund i 50 år og jeg kan ikke bedømme om en hund er halt eller bare støl på 150 meter. Løypa frem til start kan være veldig løs og masse hull. Men andre kan tydeligvis bedømme dette på denne korte strekningen», skriver han sarkastisk.

Sørlie har ikke svart på NRKs henvendelse om intervju.

En veterinær sjekker en husky under Finnmarksløpet. Veterinærenes rolle har vært diskutert etter at Mattilsynet uttrykte tvil om de hadde tilstrekkelig autoritet til å ta ut skadde hunder.

– Helt feil angrep

Hundekjører Ronny Lindkvist reagerer sterkt på utspillet fra Sørlie.

– Han misbruker sin erfaring og sin stjernestatus. Det er neppe noen bedre hundekjører enn Robert, men han påstår ting som ikke er rett, sier Lindkvist

Han mener det er feil å gjøre Thomas Wærner til et offer i saken.

– Det var en gruppe som klaget, og de tar opp hva som er galt med systemet. Det at det tilfeldigvis er Thomas, er ikke nødvendigvis hovedsaken, sier Lindkvist.

Han viser til at sjefveterinær Arild Jøssund selv har sagt at det var halte hunder under årets Finnmarksløp. I et intervju med Hello Musher sa Jøssund at de ikke fikk gjort nok.

Jøssund sa også at det er «sterke personligheter» som slipper unna forhold som andre kjørere får advarsel for.

– Det er krevende både økonomisk og sportslig å delta i Finnmarksløpet. Da godtar ikke folk å bli forskjellsbehandlet, sier Lindkvist.

Mattilsynet ba om klarere regler for dyrevelferd etter årets Finnmarksløp. En episode med Thomas Wærner ble brukt som eksempel på uklar kommunikasjon, men tilsynet konkluderte ikke med at Wærner hadde gjort noe galt.

Den som steller bra med hundene, trenger ikke å frykte å bli filmet, mener hundekjører Ronny Lindkvist. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Må tåle å bli fotografert

Lindkvist mener det er bra at hundekjøring ikke lenger foregår i det skjulte, men blir filmet og strømmet i alle kanaler.

– Hvis vi ikke skal tåle å bli filmet og tatt bilder av, er hundekjøring ute å kjøre.

– Alle filmer og tar bilder, ikke bare handlere. I særdeleshet den som leder og de i toppen blir filmet alle steder der det er folk langs løypa og på sjekkpunktene.

– Betyr det at du forsvarer den filmingen som er gjort under Finnmarksløpet?

– Ikke hvis hensikten er å få noen disket, men hvis hensikten er å sørge for lik behandling, er det kanskje det som må til. Det er en utbredt oppfatning at regelverket utøves ulikt. Det må være lov å klage på det, sier Lindkvist.

– Har du ditt på det tørre, er det ikke farlig om du blir filmet.