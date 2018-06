VM-supporterne på godt og vondt: Fra nazirop og homohets til søppelplukking

Tilreisende supportere har allerede satt sitt preg på VM, i form av både ansiktsmaling, uflaks og oppførsel.

Enkelte skiller seg positivt ut, mens andre supportere neppe reiser hjem fra Russland med hevet hode.

Smuglere fra Colombia

Til tross for en marerittstart på VM, virket det å være god stemning blant colombianske fans. Grunnen kan være at noen av dem smuglet inn alkohol på stadion. En video som advokat Martin Santos, sønnen til Colombias president, Juan Manuel, har delt på Twitter, viser colombianske supportere som drikker alkohol fra en falsk kikkert.

Videoen har gått viralt, og ifølge journalisten Carl Worswick som er bosatt i hovedstaden Bogota, har Colombias utenriksdepartement gått offentlig ut og bedt de 65 000 colombianerne i Russland om å oppføre seg.

Sveitsere i feil VM-by

Sveitsiske fans har ankommet Russland for å heie frem Xherdan Shaqiri og co. i VM. Men noen av dem som så Sveits spille uavgjort mot Brasil i deres første kamp, fikk seg mildt sagt en overraskelse da de ankom Rostov-na-Donu. Gjengen som nå har blitt kjent gjennom russiske og asiatiske medier, skal ha booket hotell i en by med lignende navn, Rostov Veliky som er 1281 kilometer unna fotballstadion.

Supporterne skal ha ringt russisk politi i fortvilelse da de ikke fant hotellet.

– Tolken vår fortalte dem at de har blandet sammen de geografiske navnene, fortalte lokalt russisk politi i en uttalelse mandag.

Heldigvis for de forvirrede sveitsiske supporterne klarte politiet å booke dem inn på et nytt hotell – i riktig by.

Disse herrene fra Sveits stod overfor en utfordring da de ankom Russland og ikke hadde noe sted å sove. Foto: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Søppelplukkere fra Japan

Som i 2014 har japanske supportere sjarmert seg inn i fotballhjerter verden over. Ikke bare på grunn av deres samstemte feiring da laget tok en overraskende seier over Colombia i åpningskampen, men også fordi de ble igjen etter kampslutt for å rydde tribunene fri for søppel.

Av nøyaktig samme årsak markerte japanerne seg i sosiale medier under VM for fire år siden. Da de så laget sitt tape 2–1 mot Elfenbenskysten, ble de likevel igjen i regnværet for å rydde tribunen.

Også supportere fra Senegal og Saudi-Arabia har blitt værende på stadion for å rydde etter seg på tribunen.

Homohets fra mexicanere

Under 1-0-seieren over Tyskland søndag, ropte noen av Mexicos tilhengere «puto» til motstanderne. Ordet betyr mannlig prostituert på spansk. Ifølge AP skal deler av den meksikanske fansen også ha sunget en homohetsende sang da Tyskland-målvakt Manuel Neuer skulle ta utspark.

– Til alle meksikanske fans på stadion; ikke rop «puto», var beskjeden fra Mexicos største profil, Javier Hernández, på hans Instagram-story.

Hetsingen har gjort at Mexico har blitt bøtelagt av FIFAs disiplinærkomité og må betale 10 000 sveitserfranc (ca. 82 000 norske kroner).

Serbia har også blitt bøtelagt av FIFA på grunn av deres supportere. Serbiske fans hadde med politisk støtende bannere fra andre verdenskrig da laget vant 1–0 over Costa Rica. Ifølge NTB har Serbia hatt problemer med høyreekstreme tilhengere tidligere.

Vi gir alt, alt for Peru

Den peruanske fansen hadde ikke altfor mye å juble for da de så laget sitt tape 0–1 mot Danmark i VM-åpningen, men supporterne har neppe gitt opp drømmen om VM-sluttspill av den grunn.

BBC skriver nemlig at Perus supportere har ofret mye for å komme hele veien til mesterskapet i Russland. Noen har sagt opp jobben, flere har solgt bilen for å få råd til reisen, noen har tatt opp lån og noen har brukt mange uker på å komme seg til Russland på billigst mulig måte.

Peru-supporter Manuelito er 80 år gammel og er i Russland sammen med familien for å se Peru spille. Til BBC forteller han at familien har ventet lenge på å få synge nasjonalsangen i et annet land.

– Reisen hit var brutal, men hvordan kan vi gå glipp av dette? spør Manuelito.

Peruanske supportere fortvilet da Danmark stakk av med seieren i VM-åpningen. Foto: GUADALUPE PARDO / Reuters

Nynazister fra England

Harry Kane sendte den engelske fansen til himmels da han scoret to mål mot Tunisia og sikret tre poeng i deres første VM-kamp. Men feiringen på en pub i Volgograd etter kampen, er ikke noe det engelske fotballforbundet ønsker å assosieres med. En video som en rekke internasjonale medier har publisert, viser en liten gruppe med engelske fans som gjør nazihilsen og synger antisemittiske sanger.

Volgograd var åsted for et av de blodigste slagene under andre verdenskrig. Den gang het byen Stalingrad.

– Vi fordømmer på det sterkeste handlingene til folkene i denne videoen. Den skammelige oppførselen gjenspeiler ikke verdiene til flertallet av engelske fotballfans som støtter landslaget i Russland, sier en talsmann for FA til britiske medier.

ROPTE: Engelske supportere var i ekstase da Harry Kane scoret to ganger mot Tunisia. Men etter kampen gjorde noen få av engelskmennene seg upopulære da de sang antisemittiske sanger på en pub i byen Volgograd. Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Forelsket fra USA

Det amerikanske landslaget klarte ikke å kvalifisere seg til 2018-mesterskapet, men fansen har inntatt Russland likevel. Statistikk fra FIFA viser faktisk at USA er det landet som har kjøpt opp nest flest billetter etter vertsnasjonen.

Fotballinteressen i USA har vokst enormt på kort tid, og særlig fordi USAs egen liga, MLS, har sikret seg profilerte navn som Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Steven Gerrard og David Villa.

Amerikanerne har satt sitt preg på mesterskapet og ikke minst de russiske gatene, og selv om de ikke kan se deres eget landslag i aksjon, har mange røtter i andre land som er representert.

– Vi elsker sporten. Og når du elsker sporten, så drar du dit det foregår, sier Colin de la Rosa fra Miami i Florida til danske DR.

Også Kina er sterkt representert på de russiske fotballarenaene. Mer enn 40 000 billetter har blitt solgt til kinesere som har tatt turen for å se fotball fra øverste hylle.