Vanvittig drama i gruppe H: Senegal ute av VM på grunn av gule kort

Landslagsnei fra «Irans Messi» (23)

Sardar Azmoun, som ofte kalles «Irans Messi», gir seg på landslaget etter VM. 23-åringen sier på Instagram at hans mor er blitt alvorlig syk av all kritikken han og Iran har fått i hjemlandet under mesterskapet og at han derfor velger familien. Azmoun har scoret 22 mål på 33 kamper for Iran, og spiller til daglig i Rubin Kazan. Iran ble nummer tre, bak Portugal og Spania i gruppe B.