– Dette var viktig, jeg har det veldig godt nå, sier Hareide i kampintervjuet etter kamp.

Dette var kamp mellom lagene som nekter å tape, med to lag som til sammen var ubeseiret på 30 kamper (15 kamper hver), helt siden 2016. Kampen som mange, Danmark-trener Åge Hareide inkludert, hadde definert som en slags finale om å ta seg videre. Og det var Danmark som fikk beholde den gode statistikken etter en heldig 1-0 seier, som de kunne takke både keeper Kasper Schmeichel og en dose hell for.

– Kasper var fantastisk i dag, skryter landslagssjefen.

Han legger til at han synes lagets prestasjoner var av det meget variable slaget.

– Vi virket litt redde i dag, det var veldig av og på. Det var hardt og jevnt, men guttene viser at vi har et lag som kjemper hardt for hverandre, la han til etter den femte kampen på rad uten baklengs.

Keeperhelten Kasper Schmeichel sa det slik:

– Vi har det hellet vi må ha i dag. Det er en deilig følelse. Alle var fantastiske, vi var solide.

– Det er lov å flaks i fotball

Tidligere landslagssjef Egil Olsen så kampen i NRKs redaksjon før han selv skulle kommentere Nigeria - Kroatia.

– Det er lov å ha flaks i fotball, smiler han etter danskenes åpningsseier i VM.

Han sier han er skuffet over at danskene verken maktet å skape mer eller holde unna for sjanser etter at de tok ledelsen.

– Men det viktigste er å få tre poeng, og nå er selvfølgelig sjansene for avansement meget gode, mener «Drillo».

Han tror imidlertid ikke utfallet av gruppen er så gitt som mange spådde på forhånd. Til tross for at Frankrike - Australia fikk et ventet utfall

– Før VM regnet jo alle med at Frankrike skulle gå videre, men etter å ha sett Frankrike-Australia (2–1) tidligere i dag er jeg ikke så sikker. Det er ikke så opplagt som mange alle trodde. Australia imponerte meg litt i dag. Både Danmark og Peru skal få slite mot dem.

David mot Goliat

Peru hadde overtaket på tribunen i Saransk, én uke for åpningen var peruvianerne på åttende plass på listen av land som hadde tenkt seg på kamp. Med 43 583 hadde flere fra Peru enn for eksempel England (32 362) kjøpt billetter. Kun Russland, USA, Brasil, Colombia, Tyskland, Mexico og Argentina var registrert med flere kjøpere siden salget startet i september 2017.

– Det er David mot Goliat på tribunen, skrev FIFA på sin hjemmesides oppdatering av kampen.

Peru-trener Ricardo Gareca var overrasket over dem voldsomme støtten.

– Det var en fantastisk atmosfære på stadion, og det betyr at vi har lyst til å prestere. Vi visste vi ville ha stor støtte, men vi trodde ikke det ville være så mange som har reist så langt.

Overtaket tok de med seg på banen, hvor danskene fikk kjørt seg i åpningskvarteret. Til tross for at deres mestscorende gjennom tidende, veteranen Paolo Guerrero, var på benken så kjørte Peru kampen.

Laget, med den klassiske diagonale røde stripen som har gjort draktene deres til en hipster-favoritt, fikk imidlertid ikke voldsomt mange gode muligheter ut av overtaket.

Og utover i omgangen jevnet det seg ut. Danskene hadde grunn til å reise seg fra setene sine da Christian Eriksen ladet skuddfoten i en drømmeposisjon etter 38 minutter, men skuddet gikk rett i muren.

HIMMELHØYT: Christian Cuevas straffe gikk langt over mål. Foto: Filippo Monteforte / AFP

Straffebom

Så kom VAR bokstavelig talt inn i bildet igjen da Perus Christian Cueva ble hektet innenfor 16-meteren, og kamplederen var enig med gjengen på «videorommet». Cuevas forsøk fra 11-meteren gikk imidlertid himmelhøyt over mål, og Danmark slapp med skrekken.

– Det var mer press på ham enn på meg, og det var godt vi ikke fikk den imot rett før pause. Det ville det blitt oppoverbakke, sier Schmeichel i TV 2-intervjuet.

Lagkamerat Christian Eriksen mener keeperen har noen hemmelige triks i slike situasjoner, som bare han vet om.

– Jeg har i hvert fall ikke klart å finne ut av dem!

Tottenham-stjernen mener danskene ikke var så bra med ball som de pleier, og at de kan takke lagmoralen for seieren.

– Vi måtte kjempe hardt for de tre poengene i dag, sier han i intervjuet med dansk TV 2.

– Småguttefeil man sjeldent ser på dette nivået

Egil «Drillo» Olsen var ikke voldsomt imponert over noen av lagene.

– Det er to lag gjerrige lag, som nesten ikke skaper sjanser, De sliter med å skape noe mot etablert forsvar. Jeg er litt overrasket over at Danmark ikke har mer å fare med der, sa «Drillo» etter de første 45 minuttene.

Han ville likevel ikke avskrive Hareide og hans menn.

– Det er klart Danmark er heldig som slipper unna med den straffebommen, men jeg mistenker at de tar dette, for Peru er naive. De mister ballen ofte på steder man ikke skal miste den, så danskene vil få mange gode overgangsmuligheter. Eller kanskje på en dødball.

Tidenes mest suksessrike norske landslagstrener fikk helt rett i sine antagelser, for danskene vant ballen ofte og høyt i begynnelsen av andre omgang. Da 58 minutter var spilt utnyttet Danmark en av de gode overgangsmulighetene «Drillo» spådde ville komme. Christian Eriksen spilte Yussuf Poulsen nydelig gjennom, og spissen var kald og nådeløs alene med keeper.

TOK LEDELSEN: Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson jubler etter Danmarks 1–0 scoring. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Den utnytter de godt, etter en håpløs ballmiss og mot et håpløst organisert forsvar. Jeg var sikker på det var offside, men så ser jeg en Peru-spiller ligger flere meter bak de andre. Det er småguttefeil, sjelden man ser på dette nivået, mener NRKs ekspertkommentator.

Peru svarte umiddelbart, med to nye store sjanser, men Kasper Schmeichel reddet fint ved begge anledninger. I minuttene som fulgte reddet de røde på streken, og hadde centimeterne på sin side da to peruvianere kun var en tåspiss unna å styre ballen inn i åpent mål fra kloss hold.

Til å le av

Og tolv minutter før slutt måtte danske "roligans" på tribunen bare le da hælsparket til innbytter Guerrero strøk seg utenfor stolpen med Schmeichel totalt utspilt.

Begge lagene hadde enorme muligheter i sluttminuttene, men Schmeichel så vel som Pedro Gallese var med på notene.

Danmark holdt unna Perus sluttspurt, og dermed kunne Åge Hareide og hans menn slippe jubelen løs sammen med mindretallet på tribunen. Og tituseren av elleville dansker hjemme.

– De (Peru) prøvde mye og hardt i jakten på en utligning, og man er nødt til å gi forsvaret og hele laget honnør, sier Hareide til FIFA.com.