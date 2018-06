Mexicos VM-scoring utløste jordskjelv (!) i Mexico

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi viser at Mexico har en lys fremtid, sa landslagssjef Juan Carlos Osorio etter sjokkseieren mot de regjerende verdensmesterne.

For Joachim Löws menn ble VM-åpningen derimot bekmørk. Ikke bare endte treningskampene inn mot VM med usedvanlig svake resultater. I Tysklands første VM-kamp i 2018, ble vondt til verre.

– Alle er naturligvis misfornøyde og nedslått. Nå må vi legge dette bak oss og vinne mot Sverige, men vi er utvilsomt under press, fortalte en skuffet Löw.

Scoring førte til jordskjelv

Mexico sjokkåpnet mot Tyskland foran en fullsatt Luzjniki stadion i Moskva. Forrige VMs beste keeper, Manuel Neuer, fikk opp pulsen før minuttet var spilt, og etter flere målfarlige, meksikanske kontringer satt den endelig for de grønnkledde.

Hirving Lozano (nr 22) ble Mexicos store helt i VM-åpningen. Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP

– Det er mektig å se på og det er fortjent, Mexico har vært strålende!, kommenterte TV 2s ekspert Petter Myhre etter målet til Hirving Lozano i det 35 minutt.

– Det er det viktigste målet jeg noen gang har scoret. Resultatet er fantastisk og viser hvor hardt vi har jobbet, sa Lozano som også ble kåret til banens beste.

Scoringen skal ifølge Institutt for geologisk og atmosfærisk forskning i Mexico ha gjort den meksikanske fansen så engasjert at de skapte et lite jordskjelv. Skjelvet skal ha kommet i Mexico City da utallige fans hoppet av glede i forbindelse med Lozanos scoring.

Like etterpå var den samme fansen nære ved å få hjertet i halsen da Toni Kroos kom uhyre nære en redusering. På frispark fra meget gunstig posisjon brukte Kroos silkefoten til å skru kula opp mot høyre kryss. Mexico-målvakt Guillermo Ochoa slang seg så lang han var og fikk et par fingre på ballen slik at den gikk i tverrliggeren og tilbake i feltet før den ble klarert. En kjempesjanse, men ikke minst en kjemperedning av veteranen!

Se høydepunktene her:

Mexico med første sjanse 0:23 Mexico med første sjanse

0:10 Ny sjanse til Mexico

0:55 Mexico opp i ledelsen

0:05 Kroos smeller frisparket i tverrliggeren

0:16 Sjanse til Tyskland

0:10 Ny sjanse til Tyskland

0:31 Tyskland med nok en sjanse

Enormt mange langskudd

Målsjansene fortsatte i andre omgang hvor et jagende Tyskland presset høyt fra første sekund. Men de regjerende mesterne sleit kraftig med å trenge gjennom den kompakte, hardtarbeidende bakrekka til Mexico, og endte opp med å skyte fra langt hold igjen og igjen.

– Jeg har ikke tall på hvor mange skudd vi har fått fra utenfor sekstenmeteren den kampen her, sa Myhre underveis i kampen.

En dobbeltsjanse til Tyskland som til slutt endte med stolpe og ut i kampens siste ordinære spilleminutt, kunne fort blitt avgjørende, men Mexico hadde marginene på sin side og fikk med seg tre velfortjente poeng fra oppgjøret i Moskva.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den elendige VM-starten til Tyskland føyer seg inn i statistikken på regjerende verdensmestre som får det tøft det påfølgende mesterskapet. Kun Italia (i1934 og 1938) og Brasil (i 1958 og 1962) har klart å vinne to VM på rad.