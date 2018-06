Blir dette VMs fineste mål?

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Aleksandar Kolarov har en venstrefot det lukter svidd av. Det beviste han da Serbia fikk frispark fra 20 meter, og litt skrått hold. Med innsiden av foten skrudde han ballen over muren, og i nærmeste hjørne.

Det holdt hele veien inn, og ga Serbia en god start på mesterskapet.

Mange forelsket seg i Costa Rica under forrige VM, hvor de vant sin gruppe foran giganter som Uruguay, Italia og England. Mot Serbia åpnet de best.

David Guzmán prikket et perfekt innlegg på hodet til Giancarlo González. Den tidligere Vålerenga-spilleren fikk gå opp helt upresset, men hodestøtet gikk langt over.

Målløst til pause

Etter den store sjansen tok Serbia over, og kom til noen småfarligheter, men var aldri i nærheten av å overliste Keylor Navas i Costa Rica-buret.

FORNØYD: Aleksandar Kolarov Foto: Mark Baker / AP

Like før pause var det Costa Rica som var nærmest å ta ledelsen, da Francisco Calvo dro seg inn fra backplass, og fyrte av gårde et forsøk som gikk like utenfor.

Dermed gikk lagene i garderoben med 0–0.

Real Madrid-sisteskansen Navas forsøkte lenge å holde Costa Rica i live gjennom kampen. Like etter pause spilte Sergej Milinkovic-Savic gjennom til Aleksandar Mitrovic, men alene med keeper var det Navas som gikk seirende ut av duellen med en strålende redning.

Tumulter på tampen

Så ladet altså Kolarov frisparkfoten, og smalt Serbia i ledelsen.

Med ti minutter igjen av oppgjøret kunne Serbia doblet ledelsen. Dusan Tadic fikk ballen på kanten, og avleverte et knallhardt innlegg. Kanskje litt for hardt, for da ballen nådde Filip Kostic på åpent mål klarte han aldri å stokke beina, og ballen spratt vekk.

Like før kampslutt brøt det ut tumulter når Matic kom i krangel med en av Costa Ricas assistenter, men dommeren fikk roet ned kjapt.