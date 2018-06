Svenskene beskyldt for spionasje

En svensk trener ble kastet ut av stadion da han fulgte Sør-Korea under deres VM-treningsleir i Østerrike. Nå beskyldes Sverige for urent spill og spionasje.

Den svenske landslagssjefen Janne Andersson sier at en i trenerapparatet skulle følge sørkoreanernes trening, men at han ikke var klar over at treningen var lukket.

– Treneren forlot stadion da han ble bedt om å gå, men fulgte treningen fra litt lenger distanse, sier svensken, ifølge AP.