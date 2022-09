Det har stormet rundt Carlsen de siste par ukene. Dramatikken som har utspilt seg med ham og Hans Niemann i hovedrollene har vært en stor snakkis både i og utenfor sjakkmiljøet.

– Det har vært en del skandaler i sjakkverden som har snudd opp ned på mye. Pussig nok så har det ikke dreiet seg så mye om sjakktrekk, sier sjakkekspert Atle Grønn til NRK.

Kanskje er det ikke så rart at nesten alt nordmannen gjør trekker oppmerksomhet i sjakkmiljøet. Verdensmesteren er ekstremt mektig ifølge ekspertene.

UHELDIG: Sjakkekspert Atle Grønn mener maktkonsentrasjonen til Carlsen er uheldig. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– En ting er at han er den desidert beste spilleren, han er det store trekkplasteret, men han er jo også på eiersiden i de viktigste turneringene. Han styrer egentlig sjakkverden fra a til å. Alene er vel Magnus Carlsen like viktig som verdenssjakkforbundet, sier Grønn.

– Han har ekstremt mye makt. Han er den største stjernen i sjakken de siste 15 årene, og han er kanskje tidenes beste. Man kan lage en stor liste med eksempler, den er nesten endeløs, sier Chess24-journalist Tarjei Joten Svensen til NRK.

Og med stor makt har det fulgt både kontroverser og store overskrifter. NRK har forsøkt å liste opp flere av de viktigste siden VM i Dubai i 2021:

10. desember: Tok VM-seier tross frustrasjon

Carlsen vant sin fjerde strake VM-tittel i langsjakk mot Jan Nepomnjasjtsjij, men underveis uttrykte han sin frustrasjon over oppsettet i langsjakk.

For før han vant sitt første parti mot «Nepo» var det en lang rekke med partier som endte i remis. Carlsen hadde nemlig spilt remis i 18 strake VM-kamper.

Da kom han med et kryptisk stikk mot VM-formatet.

– Det finnes et ordtak: Hvis du ikke har noe fint å si, så ikke si noe i det hele tatt. Jeg velger derfor å bruke det ordtaket nå, sa Carlsen.

Etter seieren var et faktum, var han taus om fremtiden.

– Vi får se hva som skjer, sa den norske sjakkstjerna den gangen.

VM-MØTE: Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij møttes i langsjakk-VM i november. Foto: - / AFP

28. desember: Kalte VM-regel «idiotisk»

Lyn- og hurtig-VM ble ikke som Carlsen håpet. Han mistet tronen i begge øvelsene på fem dager, til tross for at han endte på delt førsteplass etter siste parti av VM i hurtigsjakk.

Som én av fire spillere som endte med 9,5 poeng, langet han ut mot omspillsreglene.

– Det er en klin idiotisk regel. Enten skal alle på samme poengsum spille omspill, eller så skal ingen det, sier Carlsen til NRK.

Han hadde også en lengre tirade i etterkant, der han sa det var ekstremt surt å miste muligheten til omspill på den måten det skjedde. Han mente også at det ikke burde være opp til spillerne å si ifra om et system som ikke fungerte.

Carlsen fikk støtte av blant annet Hikaru Nakamura og Sergej Karjakin for kritikken.

20. juli: Takket nei til ny VM-kamp

I bakkant av VM-seieren hadde Carlsen diskusjoner med FIDE om nye løsninger for VM-formatet. Men ingen av dem ble realisert.

I sommer bestemte nordmannen seg for å droppe en ny VM-kamp. Han skulle i utgangspunktet møtt Jan Nepomnjasjtsjij, som han slo i VM i november 2021.

Men akkurat den beskjeden var ikke svært overraskende. Carlsen hadde kommet med flere hint til at han ikke kom til å stille som regjerende mester i langsjakk-VM.

Han var med det den første som frivillig ga fra seg VM-tittelen siden den første kampen i 1886.

EKSPERT: Tarjei Joten Svensen. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

– Jeg tror vi må skille mellom det å spille sjakk i VM og det å forberede seg til turneringen. Han har likt å spille, men han er mindre begeistret for å bruke uker eller måneder på å forberede seg til en kamp mot samme motstander, sier Svensen.

– Det var mye reaksjoner på dette, og mange var ikke så forberedt på beskjeden som oss i Norge. Det var ingen som trodde han faktisk kom til å si nei, sier han videre.

5. september: Trakk seg fra Sinquefield Cup

31-åringen hadde aldri trukket seg fra en sjakkturnering før han trakk seg fra den tradisjonsrike Sinquefield-turneringen i USA. Dermed ble det antatt at det lå noe spesielt bak valget hans.

Han sa aldri rett ut hva som var grunnen til at han trakk seg fra turneringen, men på Twitter kom han med en kryptisk melding – som mange tolket som et stikk til Hans Niemann.

Han bekreftet at han ikke ønsket å fortsette turneringen. Etter meldingen la han ved et Youtube-klipp av fotballmanageren José Mourinho som sier: «hvis jeg snakker, kommer jeg i kjempetrøbbel».

TRAKK SEG: En hel sjakkverden var i sjokk da Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup. Foto: ARUN SANKAR / AFP

En av sjakkens største profiler, Fabiano Caruana, bekreftet at ryktene gikk i miljøet om at bakgrunnen var juksepåstander.

– Det er mye rykter allerede, og jeg antar at han ikke har oppgitt grunnen enda for hvorfor han valgte å ikke spille. Noen folk har nok en idé om hva han sikter til, eller hva han har et problem med, sa amerikaneren.

Svensen påpeker også at Niemann har vært en mye omtalt sjakkspiller tidligere.

– Jeg tror ikke han hadde trukket seg om ikke han følte seg 100 prosent sikker (på juks). Jeg tror han har fått indikasjoner på noe, og at dette var dråpen, sier han.

19. september: Tapte med vilje

I Champion Chess Tour, to uker etter hendelsen i Sinquefield Cup, skulle rivalene møtes nok en gang. «Alle» øyne var rettet mot partiet mellom de to.

Men så ga Carlsen opp hurtigsjakkpartiet etter kun ett trekk mot Niemann. Carlsen ble bare plutselig borte fra skjermen, ekspertene måpte, og dermed ble konkurrenten tildelt seieren.

– Dette ene trekket fra Magnus, som ble fulgt av en oppgivelse, det ødela min kveld for å si det sånn, sier Grønn.

– Det er veldig dramatisk. Det braket løst i St. Louis da vår mann trakk seg. Alle mener det er fordi han mistenker, eller er kanskje sikker på at Hans Niemann jukset. Og nå følger han opp med å virkelig kaste ved på bålet når han velger å stille opp mot Niemann i denne Champions Chess Tour, spiller ett trekk og så gir han seg, og det koker i sjakkverdenen, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

SEIER: Da Carlsen forsvant betydde det seier til amerikanske Hans Niemann. Foto: NRK

Også Svensen i Chess24 forstår at Carlsens siste grep skaper reaksjoner.

– Det er i utgangspunktet ikke akseptabelt – man skal ikke gjøre sånt, og det er usportslig. Samtidig, sett fra hans synspunkt, er han sikker i sin sak om at han har jukset og har løyet om antall ganger han har jukset. Han vil dermed ikke spille mot folk som jukser, forklarer Svensen.

Grønn mener et viktig resultat av denne saken er at Carlsen har satt et viktig tema på agendaen.

– Han setter jo nå juksing på dagsorden. Det synes jeg egentlig er veldig viktig og prisverdig. Så er det jo veldig mange sider ved denne saken som gjør at den er kompleks. Jeg kan ikke ha noe entydig syn på den saken, jeg ser at den har veldig mange sider, sier han.