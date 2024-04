17-åringen blir tidenes yngste VM-utfordrer – NRK-ekspert håper på Carlsen-retur

Gukesh gikk nemlig seirende ut av kandidatturneringen i sjakk, og får med det utfordre verdensmester Ding Liren om VM-tittelen i langsjakk.

I en alder av 17 år, er Gukesh den klart yngste vinneren i kandidatturneringens 74 år lange historie.

– Det er helt spesielt. Det er en knallhard turnering, sier NRK-ekspert Torstein Bae om Gukesh sin bragd.

NRK-EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Lars Bryne / Lars Bryne

Bae påpeker at det er enormt mye som står på spill i kandidatturneringen, og dermed er veldig nervøst for alle sammen.

– Det er kanskje derfor Gukesh tar dette. Ungdommen og selvtilliten han har er det som gjør at han går helt til topps, sier Bae.

I det 14. og siste partiet natt til mandag sikret Gukesh seieren med remis mot amerikanske Hikaru Nakamura.

Gjorde Carlsen-spådom til skamme

Fabiano Caruana – også han fra USA – kunne sikret tiebreak i kandidatturneringen med seier over russiske Jan Nepomnjasjtsjij, men etter seks timer endte også det partiet i remis.

Dermed vant Gukesh turneringen med ni poeng, et halvt foran de langt mer rutinerte herrene Nakamura, Caruana og Nepomnjasjtsjij.

Med det sørget han også for at Carlsens spådom før turneringen ble gjort til skamme.

– Jeg kan ikke se at han vinner, sa Carlsen om Gukesh til chess.com og fortsatte:

– Jeg tror han kan vinne et par kamper, men at han vil ha noen stygge tap også. Jeg tror ikke han er helt klar ennå. Jeg tror det er mer sannsynlig at han har en dårlig turnering enn en god.

HADDE IKKE TROEN: Magnus Carlsen (til venstre) hadde ikke Gukesh blant sine favoritter før turneringen. Her fra et møte under Norway Chess i Stavanger i mai 2023. Foto: Carina Johansen / NTB

33 år gamle Carlsen sto opprinnelig på deltakerlisten til Det internasjonale sjakkforbundet (Fide), men stilte likevel ikke opp og begrunnet det med at det ikke var aktuelt under dagens turneringsformat.

På chess.com sin sending, fortalte Carlsen at Gukesh hadde spurt om råd da de spilte en storturnering i fischersjakk – som Carlsen vant – i tyske Weissenhaus i februar.

– Gukesh spurte meg faktisk i Tyskland hva han skulle gjøre i kandidatturneringen. Jeg sa at jeg ikke hadde noen råd, så jeg vet ikke. Men jeg sa bare at han ikke skulle miste det, og ta de sjansene han får, fordi andre kom til å miste det, sa Carlsen.

– Geniet vi har ventet på

Legenden Garry Kasparov var før Gukesh den yngste til å vinne kandidatturneringen, da han gjorde det som 20-åring i 1984. Magnus Carlsen var på sin side 22 år da han vant i 2013.

– Det er veldig spesielt. Det har jo vært et spørsmål om hvem som er naturlig arvtager til Magnus, sier Bae.

Sjakkeksperten mener at de som er i samme generasjon som Magnus Carlsen, alltid har vært svakere enn nordmannen.

Han sier det ville vært merkelig om en fra Carlsens generasjon skulle overta som verdens beste.

– Gukesh er generasjonen etter, og kanskje er han det nye geniet vi har ventet på. Han er bare 17 år gammel, og vil komme til en finale hvor han vil være favoritt, på grunn av spillet til Ding Liren den siste tiden, sier Bae og fortsetter:

– Det han ligge an til vi får en ny stor mester som virkelig tar opp kampen med Magnus om hvem som er nummer én i verden.

Mulig Carlsen-retur

Det er ennå ikke bekreftet når VM-finalen mellom den kinesiske 31-åringen Ding Liren og Gukesh skal spilles, men sannsynligvis skjer det i slutten av 2024.

Med norske øyne, tenker Bae det kan være lurt å håpe på seier til det indiske vidunderet der.

DEN SISTE VM-TITTELEN: Magnus Carlsen etter sitt femte og siste VM-gull i langsjakk i 2021. Foto: - / AFP

– Jeg drømmer om at dette er en ting som kan friste Magnus litt til å tenke at «han jyplingen skal jeg ta». Det er bonusen for nordmenn her. Jeg øyner en liten sjanse for at Carlsen tar en ny VM-kamp, sier Bae.

Carlsen tok samtlige fem VM-gull i langsjakk fra 2013 til 2021, men sommeren 2022 takket han nei til ny VM-kamp og sa fra seg VM-tittelen.

Han har siden åpnet for et comeback, men det har ennå ikke skjedd.

Kanskje er en VM-tittel til 17 år gamle Dommaraju Gukesh det som skal til for at det endelig skjer.