Carlsen til NRK etter VM-overraskelsen: – Folk får mene hva de vil

– Jeg er veldig komfortabel med avgjørelsen som er tatt og har ikke noe problem med å forsvare det heller, sier Magnus Carlsen til NRK.

Det er 31-åringens første intervju etter at han kunngjorde at han ikke kommer til å stille til et nytt VM for å forsvare VM-tittelen han vant i desember.

Blant dem som har reagert er fem ganger verdensmester Garri Kasparov. Sjakkmesteren født i Baku har også vært trener for Carlsen.

Selv valgte Kasparov å forlate Fide (det internasjonale sjakkforbundet) for 30 år siden.

– Jeg tror ikke Carlsen er fornøyd med Fide som organisasjon. Fide er fortsatt kontrollert av russere og i dagens internasjonale situasjon er det ikke et bra tegn for fremtiden, sier Kasparov til kroatiske HRT.

KJENNER CARLSEN GODT: Kasparov var trener for Carlsen helt fra tidlig tenårene, før forholdet sprakk i 2010. Foto: Heiko Junge / NTB

Tror Carlsen er lei

NRK har vært i kontakt med Carlsens VM-motstander, Jan Nepomnjasjtsjij, som ikke ønsket å svare på spørsmål om Carlsens VM-nei. Til chess.com har han sagt at avgjørelsen kan skade sjakken på sikt:

– Det er ganske skadelig, men det er vanskelig å vite hvor mye nå. Fra et menneskelig perspektiv er avgjørelsen forståelig og jeg respekterer den hundre prosent, til tross for min personlige skuffelse for at det skjedde, sa «Nepo».

Jan Nepomnjasjtsjij under VM i sjakk mot Magnus Carlsen. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Kasparov forteller at han ble veldig overrasket over Carlsens avgjørelse om å ikke delta i VM. Likevel understreker Kasparov at sjakk har blitt raskere og mer dynamisk.

– Jeg tror han (Carlsen) er lei av å spille disse VM-kampene. Han har hintet til at han er mer komfortabel med Grand Chess Tour-formatet som inkluderer klassisk, hurtig- og lynsjakk.

Har ikke dårlig samvittighet

Carlsen har fått med seg at det har kommet reaksjoner etter at han annonserte sitt VM-nei.

– Jeg skjønner det er mange fans som er skuffet at jeg ikke vil spille VM lenger. Det skjønner jeg naturligvis veldig godt. Ellers føler jeg at det har vært mange, både privat og offentlig, som har uttrykt mye forståelse. Det setter jeg naturligvis veldig pris på.

Om kolleger som mener han har et ansvar for å spille VM svarer han:

– Jeg føler jeg har gjort mitt når det kommer til VM-tittelen. Jeg har ikke noe dårlig samvittighet sånn sett. Jeg vil bare si at jeg spiller og så får folk mene hva de vil.

MESTER: Magnus Carlsen har tatt samtlige fem VM-gull siden 2013. Her fra Dubai i 2021. Foto: - / AFP

Også i 2010 skapte Carlsen sjokk i sjakkmiljøet. I et åpent brev fortalte han at han kom til å droppe kandidatturneringen i sjakk det kommende året.

– Jeg var ikke så interessert egentlig i å forklare hvorfor fordi jeg regnet ikke med at folk forsto det uansett. Det tenker jeg denne gangen også.

– Samme hvor mye du snakker er det en del som på grunnleggende nivå ikke vil forstå hvorfor noen vil gi bort VM-tittelen på den måten. Det får man bare leve med, sier Carlsen.

Reiser til OL med medaljemulighet

Under sjakk-OL som starter torsdag forventer den norske verdensmesteren å få flere spørsmål om sitt VM-nei. Men Carlsen er tydelig på at han er i India for å spille OL og ikke noe annet.

Der stiller han på det norske laget sammen med Aryan Tari, Jon Ludvig Hammer, Johan-Sebastian Christiansen og Frode Urkedal.

– Det er superspennende det her. Vi har det beste laget på papiret noensinne, sier Carlsen.

PÅ SAMME LAG: Magnus Carlsen har med seg sjakkspiller og TV-profil Jon Ludvig Hammer på Norges OL-lag. Foto: Erlend Aas / NTB

Russland og Hviterussland kan ikke delta i turneringen grunnet invasjonen av Ukraina. Kina har valgt å ikke stille i Chennai. Det gir Norge enda bedre muligheter til å hevde seg og sikte mot OL-medalje.

– Det er selvfølgelig synd at et par av de beste lagene av ulike grunner ikke kan delta. Det gjør at det egentlig bare er ett lag som på papiret er sterkere enn oss, og det er USA, sier den norske verdensmesteren.

Sjakk-OL pågår fra 28. juli til 10. august. Norge stiller også med et kvinnelag bestående av Monika Machlik, Sheila Barth Stanford, Edit Machlik, Alena Ayzenberg og Maud Rødsmoen.