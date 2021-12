Carlsen mener VM-regel er «idiotisk»: Tapte gullet i siste parti

– Det er en klin idiotisk regel. Enten skal alle på samme poengsum spille omspill, eller så skal ingen det, sier Carlsen til NRK.

Den regjerende verdensmesteren endte til slutt på tredje plass, selv om han var en av fire spillere som endte med 9,5 poeng.

I stedet var det Jan Nepomnjasjtsjij og Nodirbek Abdusattorov som fikk hver sin plass i omspillet, hvor det til slutt var 17 år gamle Abdusattorov som vant.

Derfor fikk ikke Carlsen omspill Ekspandér faktaboks Hvis flere enn to spillere havner på lik poengsum er det motstanden som avgjør. Hvor mange poeng de har oppnådd i turneringen avgjør hvilke to som møtes i omspill. Slik er poengsummene til de fire som sto på 9,5 poeng etter 13 runder: 1. Nodirbek Abdusattorov 108,5

2. Jan Nepomnjasjtsjij 107,5

3. Magnus Carlsen 94

4. Fabiano Caruana 92,5

– Ekstremt surt

Kort tid etter at omspillet glapp holdt Carlsen en intens tirade der han slaktet regelen.

IRRITERT: Magnus Carlsen var frustrert etter at gullet glapp. Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Det er ekstremt surt å miste muligheten til omspill på denne måten. Jeg synes ikke det skulle være opp til spillerne å si ifra om et system som er veldig dårlig. For min del er ethvert tiebreak-system OK så lenge det ikke åpenbart skader rettferdighetssansen, sier Carlsen og legger til:

– Jeg vil tro at for folk flest så er det ikke rettferdig - rett og slett. Jeg vet om reglene, men de må endres. Å ha omspill om seier er et steg i riktig retning. Men det er vanskelig å se noe annet enn logistiske årsaker til to i omspill. Det blir litt amatørmessig i et VM.

Carlsen får støtte av Hikaru Nakamura som til slutt ble nummer seks.

– Å se VM i hurtigsjakk gå fra 15 runder til 13 var merkelig, men å se disse omspillreglene i et «verdensmesterskap» er ufattelig latterlig, skriver amerikaneren på Twitter.

TOK GULL: Det 17 år gamle stortalentet Nodirbek Abdusattorov gikk helt til topps i VM i hurtigsjakk. Foto: CHRISTIAN KRAKENES

Dramatisk finaledag

Finaledagen i Warszawa ble en berg-og-dal-bane for verdenseneren fra Lommedalen:

Carlsen åpnet med et sjokktap mot overraskelsesmannen Nodirbek Abdusattorov før han fulgte opp med poengdeling mot tidligere VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij.

Han vant deretter mot Levon Aronian, men spilte bare remis mot den amerikanske stjernen Hikaru Nakamura.

Carlsen hadde muligheter til seier over Nakamura, og pilene svingte kraftig i hans favør mot slutten av partiet, uten at han greide å omsette det i seier.

BLE NUMMER TRE: Magnus Carlsen endte på tredjeplass i hurtigsjakk-VM etter remis mot Hikaru Nakamura. Foto: CHRISTIAN KRAKENES / CHRISTIAN KRAKENES

Nordmannen hadde tatt VM-tittelen hvis han hadde vunnet mot Nakamura.

– Jeg tar i hvert fall med en medalje, og det er bedre enn ingenting. Det var ikke åpenbart at jeg skulle dit etter den dårlige starten i dag, sier han.

Allerede i morgen, onsdag, starter Carlsen jakten på lynsjakk-tittelen i Warszawa. Turneringen avgjøres torsdag.

Du kan følge alle partiene på nrk.no og NRK TV.