– Det er fullstendig uakseptabel oppførsel å tape med vilje. Det en den mest usportslig oppførselen i konkurranseverden, sier Jon-Ludvig Hammer på TV 2s sjakksending.

Mandag kveld var en hel sjakkverdens øyne rettet mot hurtigpartiet mellom Carlsen og Niemann i Champion Chess Tour.

Dette var første gang de to sjakkstjernene møttes ved brettet etter at Carlsen brått trakk seg fra Sinquefield Cup – etter å ha tapt mot nettopp Niemann. I etterkant måtte amerikaneren forsvare seg mot juksemistanker.

VERDENSENER: Magnus Carlsen. Foto: ARUN SANKAR / AFP

Men «returoppgjøret» ble enda mer dramatisk enn ventet: Partiet ble ferdig allerede før det hadde startet da Carlsen plutselig ble borte fra skjermen. I TV 2-studio slo de fast at nordmannen hadde trukket seg.

Det betyr at amerikaneren blir tildelt seieren.

Hammer, som tidligere har vært sekundant for Carlsen, slakter verdensenerens oppførsel.

– Det vil være en oppførsel som kan sanksjoneres på nivå med å anklage en motstander med juks, sier Hammer.

OMDISKUTERT: Hans Niemann har måttet forsvare seg mot jukseanklager den siste tiden. Foto: NRK

– Oppsiktsvekkende

Champion Chess Tour spilles over nettet, og Carlsen satt etter alt å dømme hjemme i Oslo. NRKs sjakkekspert Torstein Bae fulgte dramaet fra stua.

– Det er oppsiktsvekkende og vanskelig å forstå hvorfor han da i det hele tatt stiller opp – hvis han tenker å gi seg uten kamp. Det er veldig merkelig. Det skriker etter en forklaring hvorfor han holder på sånn, sier Bae.

– Det finnes vel ikke en eneste sport hvor det er kurant å tape med vilje. Hvis han ikke vil være med på leken, må man la være å delta, sier Bae.

OVERRASKET: NRKs sjakkekspert Torstein Bae. Foto: Erik Johansen / NTB

NRK-eksperten tror Carlsen trakk seg for å få enda mer oppmerksomhet rundt saken.

– Jeg tror han gjør det bevisst for å sette to streker under situasjonen med Niemann, og at han mener det er helt uholdbart, sier Bae.

– Kan det få konsekvenser for Magnus?

– Det er mulig hvis noen klager det inn dette, så kan det være et tema. Det kunne det også vært etter St. Louis og Sinquefield Cup, svarer Bae.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Carlsen via hans manager og pappa Henrik Carlsen, men har foreløpig ikke lyktes.

Grønn: – Uhørt

Ekspertkollega Atle Grønn er i likhet med Bae forbløffet over det han har vært vitne til.

– Sjakkverdenen er i sjokk. Magnus har en tendens til å ta regien, sette oss ut og gjør det her. Magnus kom igjen med en bombe, han gjør noe som er uhørt på dette nivået, sier Bae.

Han tror Carlsen kommer til å bli presset fra alle kanter fremover.

– Han kommer til å bli utsatt for et veldig press fremover. Det er mest omdømme det kommer til å være et press på. Han må begrunne handlingene sine, sier Grønn.

Han tror også presset på rivalen Niemann blir enormt etter mandagens hendelse.

– Han vil få sympati, men vil nok slite med riste av seg det stemplet han har fått fra Magnus, sier Grønn.

SJOKKERT: Sjakkekspert Atle Grønn beskriver mandagens parti som en «bombe». Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Beskyldninger om juks

Bakgrunnen for den enorme interessen for partiet oppsto for nøyaktig to uker siden da nordmannen brått trakk seg fra Sinquefield Cup i USA etter å ha gått på et sjokktap mot Niemann.

I etterkant la Carlsen ut en Twitter-melding, som flere har tolket som en beskyldning om juks mot amerikaneren. 19-åringen har i etterkant innrømmet å ha jukset ved to anledninger som 12- og 16-åring, men nekter for at han gjort det etter det – også i møtet med Carlsen.

Partiet har skapt overskrifter, debatter og vært tema på en rekke profilerte programmer verden over.

Kort tid etter at mandagens returoppgjør mellom Niemann og Carlsen var over, var nordmannen tilbake igjen i kontorstolen. Han møter Levon Aronian og indiske Rameshbabu Praggnanandhaa i de to siste partiene.

Det er fortsatt en sjanse for at Carlsen og Niemann møtes i utslagsrunden i turneringen. Nå spør en hel sjakkverdens seg om hva som da kommer til å skje ...