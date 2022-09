Arrangøren taus om mulig Carlsen-straff: – Det er svært beklagelig

– Det er svært beklagelig. Vi vil jo at spillerne skal yte sitt beste, skriver turneringsleder for Champion Chess Tour, Arne Horvei, i en melding til NRK.

Han har akkurat fått med seg at Magnus Carlsen trakk seg etter kun ett trekk mot jukseanklagede Hans Niemann.

– Hvordan reagerte du da han ga seg?

– Dette kom som en stor overraskelse, utdyper han senere.

BETENT: Sagaen mellom Niemann og Carlsen vil ingen ende ta. Foto: NRK/AFP

– For tidlig å mene noe

Det var knyttet enorme forventninger til partiet mellom Carlsen og Niemann. De to møttes igjen under turneringen Champions Chess Tour mandag – etter to uker med spekulasjonsstorm knyttet til nordmannens exit, som mange tolket som jukseanklager.

Flere eksperter mener at dette burde få konsekvenser for Carlsen, som nå har trukket seg fra to partier mot den unge amerikaneren.

Horvei vil ikke si noe om dette kan få konsekvenser for sjakkesset i turneringen, som Carlsen har innledet med tre seirer og én remis søndag.

– Konsekvensbilde får vi komme tilbake til, sier Horvei.

– Kan han bli kastet ut?

– Nå står vi midt opp i det, så det må vi komme tilbake til. Det er for tidlig å mene noe om hva som kan bli konsekvensene.

– Har dere diskutert det?

– Nei.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Carlsen via hans manager og pappa Henrik Carlsen, men har foreløpig ikke lyktes.

Les også: Carlsen tapte mot Niemann med vilje: – Fullstendig uakseptabel oppførsel

Kan straffes

Sjakkekspert for TV 2, Jon-Ludvig Hammer, som tidligere har vært sekundant for Carlsen, mener oppførselen kan få store konsekvenser.

JOBBET TETT: Jon-Ludvig Hammer og Carlsen har jobbet tett sammen opp gjennom årene. Foto: Erlend Aas / NTB

– Det vil være en oppførsel som kan sanksjoneres på nivå med å anklage en motstander med juks, sa Hammer.

Han utdypet videre:

– Verdenssjakkforbundet har et etisk regelverk. Mange trodde at grunnen til at Magnus ikke ville utdype sine anklager, var at Magnus risikerte å bli sanksjonert dersom han kom med anklager uten bevis. Det kan ha vært en del av grunnen til at han ikke tydeliggjorde hva han mente, men når han nå taper med vilje i et parti, kan det være en oppførsel som kan sanksjoneres på lik linje med å anklage en motstander for juks.

Champion Chess Tour spilles over nettet, og Carlsen satt etter alt å dømme hjemme i Oslo. NRKs sjakkekspert Torstein Bae mener også at nordmannen kan risikere en form for straff.

– Det er mulig hvis noen klager det inn dette, så kan det være et tema. Det kunne det også vært etter St. Louis og Sinquefield Cup, sier Bae.