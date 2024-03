Lundby bryter tausheten rundt hoppbråket: – De må få si det de mener

– Jeg støtter hopperne. Idretten er for dem. Det har vært støtteapparatet sitt ønske å legge til rette for hopperne. Hvis hopperne føler at noe skurrer, så må de jo få si det de mener. Det er eneste måte å komme seg videre på, sier Maren Lundby til NRK.

NRK møter den tidligere hoppstjernen i Granåsen tirsdag. Lundby er på plass for å holde foredrag. Hun har vurdert frem og tilbake på om hun skulle uttale seg i denne saken.

Men på grunn av all hetsen hopperne har fått den siste tiden, så føler hun det er rett.

– Det er utrolig kjipt å se alt hatet hoppgutta får om dagen, for jeg tenker uansett hvem som har gjort noe galt, om noen har det, så må det være rom for å kunne si sin mening og si fra om det er noe man ikke er fornøyd med, sier hun.

I februar ble det kjent at hopperne ønsket å kvitte seg med landslagstrener Alexander Stöckl. Fredag trakk avtroppende hoppsjef Clas Brede Bråthen seg i protest på grunn av Stöckl-saken.

– Det er kjedelig for hopperne og for norsk hoppsport at det har blitt sånn. Det er veldig synd at det er det som skal prege nyhetsbildet når det endelig leveres gode resultater, sier Lundby.

– Har nok sittet langt inne

Lundby forklarer at hun i utgangspunktet ikke ønsket å ta noe parti, men mener det alltid skal være hoppernes interesser som bør komme først.

– Hvis det er misnøye i en gruppe, så må en alltid få det opp og finne veien ut av det. Det har jeg veldig stor forståelse for at de har gjort, sier hun og fortsetter:

– Det er utrolig viktig å få sånne ting ut av verden hvis du skal prestere i bakken. Det har nok sittet langt inne å si fra, forklarer Lundby.

I desember valgte Lundby å legge opp. Nå jobber hun som prosjektleder hos privatskolen Wang. Men hoppdronningen er fortsatt tett på miljøet.

– Jeg føler også med Stöckl som sier at han har vært uvitende til dette. Det er egentlig bare kjedelig at det havnet i media. Det er jeg frustrert over, sier hun.

Suksess i RawAir

Det er fortsatt ikke klart hva som skjer med Stöckl. Han er ikke med under RawAir som pågår nå, og har ikke vært å se i bakken siden skiflygings-VM i Kulm i januar.

Han har en kontrakt som strekker seg til 2026, og fredag sa han til NRK at planen var å bli i Norge.

– Vi er bosatt her. Det er her vennene våre er, vi er godt etablerte og datteren vår går på skole her. Så vi har ingen planer om å flytte, sa Stöckl da.

De norske hopperne har gjort det godt i RawAir. Søndag vant Johann André Forfang rennet i Holmenkollen. Han ligger på andreplass i sammendraget bak østerrikske Stefan Kraft.

Eirin Maria Kvandal leder kvinnenes RawAir før tirsdagens renn i Granåsen.

– Det er hyggelig uansett at de får gode resultater, så blir det dumt å spekulere i hvorfor det har blitt sånn. Men jeg unner de gode resultater nå på tampen. Det har de virkelig fortjent, sier Lundby.