– Eg har sletta mange kommentarar om folk som seier dei skal bue. Det er nesten som det manast til demonstrasjon, fortel Gorm Johansson til NRK.

Han driftar «Sida for oss som er glad i Norsk skihopping og kombinert» på Facebook – ei side med litt over 5000 følgjarar. I tillegg er han far til skihoppar Robert Johansson.

Han fortel at «bortskjemte dritungar», «jævla idiotar» og «snørrungar» er noko av det hopparane blir uthengt som.

Til slutt såg han ingen annan utveg enn å stenge ned kommentarfeltet.

STENGTE NED: Gorm Johansson måtte stenge ned Facebookgruppe etter grov sjikane mot hopparane. Foto: Privat /

– Den stengte vi på grunn av regelrett sjikanering og heilt hinsides kommentarar. Grov sjikanering. Det har vore heilt forferdeleg. Eg kan tole kommentarar som går negativt ut mot gutane, men det må vere sakleg, seier Johansson.

På det meste måtte han bruke to til tre timar om dagen for å slette ufine kommentarar. Seinast måndag sletta han 50 kommentarar på eit innlegg.

– Når vaksne folk seier slikt, så har ikkje dei noko i eit kommentarfelt å gjere. Eg lurer på om dei eigentleg er interesserte i skihopping eller om dei berre er nettroll.

Håpar ikkje på pipekonsert

Bakgrunnen for sinnet er at hopparane etter VM i Kulm skreiv eit brev til hoppkomitéen sin leiar og uttrykte misnøye med landslagstrenar Alexander Stöckl.

TILLITSVALT: Johann André Forfang er tillitsvalt for dei norske hopparane. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Til helga skal herrane for første gong etter bråket hoppe på norsk jord, når Raw Air-sirkuset rullar i gang med kvalifisering i Holmenkollen på fredag.

– Eg trur ikkje vi blir bua på, håpar iallfall at vi ikkje blir bua ut, seier fjorårets verdscupvinnar Halvor Egner Granerud til NRK.

Også i gruppa «Støtte for Hoppløftet» på Facebook med over 50.000 engasjerte hoppentusiastar har illsinte kommentarar hagla. Dei var den første sidan som måtte stenge ned kommentarfeltet sitt.

HARDT ORDSKIFTE: Her er eit utdrag av kommentarane som er blitt publisert på nettforumet. Foto: Elisabeth Nielsen Haugen / Illustrasjon

Støtta går først og fremst til landslagstrenar Alexander Stöckl og avtroppande sportssjef Clas Brede Bråthen.

Kritikken går i tillegg til hopparane også mot leiinga i Norges skiforbund og leiar av hoppkomitéen Stine Korsen.

Slitsam situasjon

– Det er klart at det er ikkje ønskeleg at det skal storme så mykje og vere så mykje bråk, fortel Granerud.

Han legg til at han har brukt dei rundt seg for å dele sine tankar om bråket.

– Eg opplever at vi i stor grad klarar å fokusere på og hoppe på ski når vi er i bakken, men det er klart det er ein slitsam situasjon for alle involverte.

Hopparane har ikkje ville utdjupe kva konflikten handlar om, med unntak av uttalen tillitsmann Johann André Forfang gav, då saka eksploderte i media:

«Vi kan bekrefte at utøvarane samla har sendt et brev til hoppkomiteen etter skiflygings-VM. Dette handlar ikkje om resultat. Timingen handlar om at vi meiner dette ikkje kan vente til våren, sidan vi ønsker å sette saman et nytt team inn i VM-sesong.»

Vil ikkje svare på om Stöckl kan halde fram

Granerud er oppteken av at konflikten må løysast gjennom å snakke saman og vil ikkje at debatten skal skje i media.

Stöckl har ikkje vore med hopparane på tur den siste månaden, men hopparane og landslagstrenaren hadde eit møte på Gardermoen for å snakke ut, etter at hopparane kom heim frå renn i Japan og USA.

TILLIT: Halvor Egner Granerud vil ikkje svare på om han trur Alexander Stöckl kan kome tilbake som landslagstrenar. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Granerud vil ikkje gå nærare på korleis dialogen er i dag.

– Har fått prat med dei eg bør prate med opp til fleire gonger, føler eg. Må berre finne ei løysing, svarar han NRK.

– Er det uaktuelt at Stöckl kjem tilbake?

– Det veit eg ikkje. Ønsker eigentleg ikkje å spekulere i dei tinga eller uttale meg noko særleg meir om det.

Clas Brede Braathen skriv i ein SMS til NRK at han har planar om å vere til stades under årets Raw Air på heimebane. Landslagstrenar Alexander Stöckl opplyser at situasjonen førebels ikkje er avklare for hans del.