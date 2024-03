Austerriksk stjerne frir til Stöckl: – Viss ikkje dei vil ha han, tek vi han

Idrettsforbundet med millionbønn til regjeringen

Norges idrettsforbund har gitt sine innspill til neste års statsbudsjett og mener idrettstilbud er det viktigste tiltaket for å unngå «samfunnsøkonomiske tap».

I et dokument som er signert av idrettspresident Zaineb Al-Samarai og generalsekretær Nils Einar Aas, skriver NIF at «Norge står overfor store utfordringer: økende barnefattigdom, utenforskap, psykisk og fysisk uhelse og økende ungdomskriminalitet».

«Det er utviklingstrekk som vil gi Norge store samfunnsøkonomiske tap i årene framover, og ikke minst er det en personlig belastning for de som rammes. Norsk idrett er og vil være en del av løsningen», heter det i innledningen.

– Det må minimum settes av 225 millioner kroner over statsbudsjettet for 2025 for å redusere økonomi som barriere, sier Al-Samarai.

– Det må settes av minimum 200 millioner kroner for å følge opp forslag og tiltak i handlingsplanen for like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge, slår hun fast. (NTB)