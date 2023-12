NRK erfarer: Maren Lundby legger opp

Maren Lundby har ikke deltatt i verdenscupen så langt i år, og spørsmålet har vært når hun skulle komme tilbake.

NRK har vært i kontakt med flere kilder tett på Lundby, og får bekreftet at hun nå velger å legge opp.

Lundby er en av tidenes beste skihoppere og har blant annet OL-gull fra 2018 og to VM-gull. Kolbu-hopperen vant verdenscupen tre år på rad fra 2018 til 2020.

– Hun har hatt en enorm karriere. Hun har vært en pioner som har gått foran og kjempet en kamp for kvinners rettigheter. Hun har gjort en uvurderlig innsats, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Hopplandslaget har kalt inn til pressekonferanse klokken 12.00 på Scandic OsloAirport mandag hvor det er ventet at Lundby vil fortelle at hun legger opp.

Der vil også sportssjef Clas Brede Bråthen og landslagstrener Christian Meyer være til stede.

– Fryktelig trist

Lundby har de siste årene slitt med vektproblemer som har gjort at hun i flere perioder har vært vekke fra hoppbakken.

Etter å ha vært ute fra konkurranse i 2021/22-sesongen, så gjorde 29-åringen comeback i verdenscupen i fjor, og tok VM-sølv i Planica.

Den tidligere landslagshopperen, Line Jahr, har jobbet sammen med Lundby i flere år.

– Jeg tenker at det er fryketlig trist. Alltid når sånne store stjerner legger opp. Hun kommer til å bli veldig savnet, men samtidig så skjønner jeg Maren godt. At hun ønsker å gjøre andre ting i livet, sier Jahr til NRK.

LAGVENNINNER: Maren Lundby og Line Jahr. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Jahr forteller at de to har jobbet tett sammen siden Lundby kom inn på landslaget som 14-åring. De to var med på mikslaget som vant sølv under VM i Falun i 2015.

– De siste årene i min aktive karriere ble vi veldig close. Det var bare oss der. Så vi har trent sammen, ledd sammen, grått sammen og fightet sammen. Vi har levd idrettskarrierene sammen. Og så har vi vært gode venninner siden jeg la opp, forteller hun.

– En fantastisk utøver

Remen Evensen er full av superlativer når det gjelder Lundbys karriere.

– Maren vil bli husket som en fantastisk utøver, som på sitt beste var i en egen klasse. Men for min del vil hun kanskje aller mest bli husket for den jobben hun gjorde og den stemmen hun var i et mannsdominert miljø, sier Remen Evensen og fortsetter:

– Den rekrutteringen vi nå ser på kvinnesiden, alle som slår gjennom, landslaget vi har nå – er mye takket være hennes innsats. Maren hevet standarden for hva som skulle til for å være best på kvinnesiden.

Lundby har lenge slitt med vektproblemer og har ikke ønsket å slanke seg på uforsvarlig vis for å bli klar til konkurranser.

I 2021 valgte hopperen å stå over OL i Beijing, og fikk ikke muligheten til å forsvare gullet fra Pyeongchang fire år tidligere. Hoppsporten stiller høye krav til vekt om man ønsker å hevde seg i toppen, og Lundby har ønsket regelendringer for å få bukt på vektproblematikken.