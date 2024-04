– Det er heilt utruleg. Det var så mykje informasjon å ta inn, men samtidig var det så lite som kom ut i går. Det sende sjokkbølger i hoppmiljøet, seier Halvor Egner Granerud til NRK.

Det har vore lite informasjon å finne. I eitt år har Red Bull i all løyndom bygd ein monsterbakke i Hlíðarfjall på Island.

– Alle eg kjenner var utruleg opptatt av å finne ut meir rundt dette. Det har kokt ganske bra det siste døgnet, seier Granerud.

Islandske RUV kunne tysdag avsløre at det var den japanske hoppstjerna Ryoyu Kobayashi som gjorde fleire hopp i gigantbakken.

Onsdag ettermiddag melder Red Bull at det lengste hoppet vart på 291 meter, saman med ein video av det nemnde hoppet.

291 METER: Kobayashi etter monsterhoppet. Foto: Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Ein smilande Kobayashi er også avbilda med eit skilt der det står 291 meter og «ny verdsrekord». Men om det kjem til å bli godkjent som det, er ikkje sikkert.

Viser potensialet

Verdsrekorden til Stefan Kraft på 253,5 meter blei sett i Vikersund i 2017. NRK har vore i kontakt med fleire i hoppmiljøet som forklarer at det er usikkert om Kobayashi sitt hopp vil reknast som ny verdsrekord.

Målet til Kobayashi skal vere å hoppe over 300 meter.

– Det hadde på ein måte vore kult viss han hadde komme seg over 300, men samtidig litt urettferdig viss han bryt den barrieren når ingen andre har fått høve til å prøve seg, seier Granerud.

VENNER: Halvor Egner Granerud og Ryoyu Kobayashi har begge herja i verdscupen dei siste åra. Foto: AFP

Det lengste hoppet som tidlegare har blitt målt var russiske Dmitrij Vasiljev sitt hopp på 254 meter i Vikersund i 2015. Men russaren fall, og fekk dermed ikkje verdsrekord.

– Det er ikkje det hopptekniske som set restriksjonar for kor langt vi kan fly. Det er bakkestørrelsen. Dette viser at det er mogleg å bygge store hoppbakkar og forhåpentleg få gjennomført på ein forsvarleg måte, seier Granerud.

Då NRK snakka med Granerud skal det lengste hoppet til Kobayashi ha vore på 256 meter.

FLEIRE FORSØK: Kobayashi hoppet fleire gonger i bakken. Hoppet i videoen er ikkje verdsrekordhoppet. Du trenger javascript for å se video. FLEIRE FORSØK: Kobayashi hoppet fleire gonger i bakken. Hoppet i videoen er ikkje verdsrekordhoppet.

Den norske hoppstjerna trur likevel ikkje at slike bakkar blir å sjå i verdscupen med det første.

– Eg trur i utgangspunktet at det er fint at det er strengt regulert. Men at ein har høve til å gjere «showting» ein gong iblant synest eg er kult. Det hadde vore gøy viss dei hadde invitert fleire enn berre éin, forklarer han.

Kan bidra til vekst

Sjølv om Granerud skulle ønske at alle fekk høve til å hoppe i monsterbakken, så trur han at Red Bull-stuntet er positivt for sporten.

– Eg vil tru at dette er eit prosjekt for Red Bulls hovudkanalar på sosiale medium. Det her kjem til å nå veldig mange som ikkje får med seg skihopping til vanleg, så dette er berre bra for skihopping, forklarer han.

Her har de bygd hoppbakken midt blant fjellene Du trenger javascript for å se video.

NRK har vore i kontakt med den islandske nettstaden RUV. Dei bekreftar at Kobayashi har vore i bakken også onsdag morgon. Seinare onsdag la Red Bull ut ein video av det lengste hoppet som dei skriv at vart 291 meter.

– Kva gjer du viss han når 300 meter?



– Da sender eg han ei melding og gratulerer han, seier Asker-guten.