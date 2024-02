NRK erfarer misnøye med Stöckl: – Noe som ikke stemte

– Vi har fått med oss at det er frustrasjon i laget og det er på grunn av dårlige resultater, sier Alexander Stöckl til NRK.

Landslagssjefen har ikke vært å se på trenertribunen i verken Willingen eller Lake Placid de to siste ukene. Han blir heller ikke å se i Sapporo til helgen.

Etter det NRK erfarer skal flere innad i hopplandslaget ha uttrykt misnøye mot sjefen. Slik VG også har omtalt.

– Det er viktig for meg å få klarhet i saken. Spesielt når utøverne er på tur, så er det viktig for meg å finne ut hva som egentlig foregår. Derfor må jeg sette meg ned med utøverne for å prate om dette her, sier han og legger til:

– Denne type dialog og prosesser er noe vi har hele tiden i laget vårt.

Stöckl forteller at han planlegger å snakke med utøverne når de kommer hjem fra Sapporo.

– Det var planen at jeg ikke skulle til Willingen, men før USA skjønte vi at det var noe som ikke stemte. Så vi tenkte det var best at de fikk dra med det «teamet» de hadde, og derfor ble jeg hjemme for å prøve å finne ut av situasjonen og ikke forstyrre utøverne, sier han.

– Burde vært ryddet opp i

Flere NRK har vært i kontakt med hevder at det har vært og er prosesser gående for å kvitte seg med Stöckl.

– Løsningen for min del er at vi får kjørt på videre. Jeg ønsker ikke å si noe mer enn det foreløpig, sier landslagssjefen.

Ifølge VG retter norske landslagshoppere krass kritikk mot Stöckl i et internt brev til Norges Skiforbund.

Ifølge NRKs opplysninger skal kritikken dreie seg om væremåten til landslagssjefen. NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, er kritisk til hele prosessen.

– Det der burde vært ryddet opp i med en gang. Vi hadde mange uoverensstemmelser da jeg var på lag, men vi ryddet opp, sier han og legger til:

– For å kjøre på videre må de åpenbart finne ut av veien videre. Og det må gjøres kjapt. Dette kan ikke skyves under teppet. Så her må de snakke sammen og komme til enighet om veien videre, sier han.

Støtter Stöckl

Avtroppende sportssjef Clas Brede Bråthen støtter Stöckl.

– Jeg har ikke hørt noe direkte fra utøverne i denne saken her. Men det stemmer at jeg har hørt om saken. Jeg er helt enig med Stöckl i den videre prosedyren. Jeg tror det er det aller beste for norsk hoppsport, sier Bråthen til NRK og legger til:

– Jeg som sportssjef og Stöckl sin nærmeste leder skal selvfølgelig bistå med å hjelpe både Alex og utøverne med å kartlegge situasjonen og finne den beste løsningen for å begynne å vinne skirenn på øverste nivå.

STØTTER: Clas Brede Bråthen ga beskjed om at han ga seg som sportssjef under en pressekonferanse i januar. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NRK har ikke lyktes å få kommentarer fra utøverne på landslaget. Leder for hoppkomiteen, Stine Korsen, ønsker heller ikke å kommentere denne saken.

– Urovekkende

Norge har hatt en svak sesong og har Marius Lindvik som beste utøver sammenlagt i verdenscupen på en niendeplass.

Under VM i skiflyging i Kulm i januar ble det ingen medaljer på det norske hopplandslaget. Det var første gang hopplandslaget ikke tok medalje i et mesterskap siden 2003.

I tillegg sliter hopplandslaget med å få inn nok sponsormidler. Klarer de ikke det blir landslaget nødt til å kutte 6,7 millioner kroner.

– Det er urovekkende hvis det er misnøye. Det ganger ikke noen midt i en sesong. Det er sikkert en omstilling på mange plan med Clas Brede som skal ut. Og luften har sikkert gått litt ut av ballongen, sier Evensen.