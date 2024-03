I en melding han har sendt ut til flere i hoppmiljøet bekrefter han at han har bedt generalsekretær i Norges Skiforbund, Arne Baumann, om å frita ham fra arbeidsplikten.

Årsaken er behandlingen landslagstrener Alexander Stöckl har blitt utsatt for.

– For meg å delta i Raw Air uten Alex på plass, opplever jeg som respektløst, og jeg har derfor i dag bedt Arne Baumann om å frita meg fra min arbeidsplikt den resterende tiden av min kontrakt, heter det i meldingen Bråthen har sendt ut.

55-åringen har også snakket ut om beslutningen i et større intervju med VG.

– Totalt i strid

Det var i januar Bråthen annonserte at han gir seg som sportssjef for hopplandslaget etter 20 år i jobben. Siden har det stormet rundt både Bråthen, Alexander Stöckl, hopperne og hoppsporten.

Bråthen skulle egentlig jobbe ut oppsigelsestiden som strekker seg til 1. mai, men har nå har valgt å slutte på dagen.

– Det er trist at Clas slutter på den måten. Jeg kan ikke si så mye mer om det, sier en preget Alexander Stöckl til NRK fredag kveld.

Bråthen skriver i meldingen han sendte ut at det handler om verdier.

– Helt siden gjenoppbyggingen av norsk hoppsport startet i 2001 har jeg ønsket å bidra til å ivareta våre stolte tradisjoner som hoppnasjon. Visjonen vår om å være «verdens viktigste hoppnasjoner» hadde aldri lykkes uten våre verdier: Respekt, ydmykhet og glede, skriver han, og fortsetter:

– Den behandlingen Alexander Stöckl er utsatt for av de samme personene han dedikerte sine beste år som hopptrener til, opplever jeg som totalt i strid med disse verdiene. Jeg vil understreke at dette har skjedd bak min rygg og mot min vilje. Dette holder jeg ledelsen i HK og ledelsen i NSF ansvarlig for.

Foto: Geir Olsen / NTB

– Det holder nå

NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, lar seg ikke imponere over timingen til Clas Brede Bråthen.

Den tidlige avgangen ble annonsert bare en liten halvtime etter at Johann André Forfang startet Raw Air-helgen i Holmenkollen med en 2. plass i kvalifiseringen.

Kollen-helgen fortsetter med hopping fra klokken 14.40 lørdag.

Saltvedt poengterer at Holmenkollen-helgen er et stort høydepunkt for de norske hopperne og at dette er med på å ta fokuset vekk fra dem.

– Når han velger å gjøre dette, på en måte som tar oppmerksomheten fra de hopperne han har uttrykt så mye kjærlighet for, tenker jeg «Det holder nå». Det har vært nok Clas Brede Bråthen nå, og det er på tide at hopperne får den plassen de fortjener, sier Saltvedt.

– Clas Brede Bråthen har gjort veldig mye godt for norsk hoppsport, men det har han ikke gjort i 2024, sier Saltvedt, og understreker:

– Ski-Norge har det siste døgnet tatt farvel med to ganger Braathen, men det er nok bare en av dem som blir savnet på kort sikt.

Også NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, stusser over timingen.

– Når vi nå skal i gang med Raw Air og kvalifiseringen akkurat er ferdig i bakken er det en liten bombe Blas Brede kommer med også. Den skaper mer bråk og utenomsportslige saker som utøverne helt sikkert må håndtere, når de egentlig skulle ha fokusert på det sportslige, sier Evensen.

Lang feide

For noen uker siden ble det kjent at hopperne på det norske landslaget hadde sendt et brev til hoppkomiteen der de ba om at det ble gjort endringer i støtteapparatet. Stöckl ble også tilbudt forhandlinger om en sluttpakke for å forlate jobben.

En svært preget Stöckl gjestet noen dager senere Dagsnytt 18, og ble av hopper Johann André Forfang beskyldt for å være «ute på en sympatirunde» i media. Den uttalelsen angret han senere på.

Siden har verken Stöckl eller Bråthen vært å se på hopprenn, selv om rennene har gått sin gang. Også denne helgen, når hoppsirkuset har inntatt Holmenkollen, glimrer de med sitt fravær.

Svært preget Alexander Stöckl: – Det går utover helsen min Du trenger javascript for å se video.

– Vond følelse

NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, sier fredag kveld at han sitter igjen med en vond følelse.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Dette er en voldsom vending i denne saken. Det er en dramatisk utvikling og et drøyt valg av Clas Brede, men samtidig så backer han landslagstreneren sin og gir han full støtte, og det kan man forstå. Jeg synes hele denne saken har spunnet helt ut av proporsjoner, sier han, og understreker:

– Det er så mange sider av denne saken her som egentlig gjør at jeg sitter igjen med en vond følelse.

Evensen forklarer videre:

– Den har blitt behandlet i media, noe den kanskje ikke burde ha blitt. Vi må ha respekt for at utøverne har hatt en misnøye de har sagt fra om, og samtidig har man opplevd en behandling av Alexander Stöckl som ikke har vært verdig heller.