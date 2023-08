– Det er veldig, veldig godt. Jeg føler det er her den hører hjemme, sier den ferske verdensmesteren til NRK med gullmedaljen hengende rundt halsen.

Det var nok flere som fikk seg en liten stuss da Warholm havnet litt bakpå etter at startskuddet gikk. Men hovedpersonen selv tok det hele med knusende ro. Da han så konkurrentene gå knallhardt til verks fra start, fikk han en god følelse.

– Jeg vet at det er ingen andre som kan gå første delen av løpet like fort som meg. Og hvis de gjør det, får de det tøft på slutten, forteller Warholm.

Her kan du se sunnmøringens gulløp:

– Var litt lur

Fra tribuneplass sa Leif Olav Alnes at de hadde lagt en plan om at Warholm skulle «lokke» rivalene til å sette opp tempoet. Planen fungerte.

For etter en rolig start til Warholm å være, kom han seg kjapt fremover og etter siste sving var han i ledelsen. På oppløpssiden var det ingen som hadde sjans til å henge med. Erkerivalene Rai Benjamin og Alison dos Santos ble henvist til henholdsvis tredje- og femteplass. Kyron McMaster tok sølvet.

Mens Warholm ble verdensmester for tredje gang.

– I dag følte jeg, i motsetning til andre løp jeg har hatt, at jeg var litt lur og lå og ventet. Og så tok jeg det på slutten, noe folk ikke tror jeg kan. Men jeg har også det i verktøykassa når det trengs, sier Warholm.

Gullet ble sikret med tiden 46,89. Han svøpte det norske flagget rundt seg, fikk gullmedaljen rundt halsen og en vikinghjelm på hodet. 27-åringen smilte fra øre til øre over den første norske gullmedaljen i dette VMet.

VIKINGHJELMEN PÅ: Karsten Warholm i full, norsk gulluniform etter 400 meter hekk-finalen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Fire finaler, tre gull

Warholms taktiske grep fikk NRKs friidrettseksperter til hente frem superlativene.

– Han løste det taktisk godt. Warholm fremstår som bunnsolid og leverer gang på gang, sier Vebjørn Rodal.

– Det er ingen tvil om at Warholm er verdens beste hekkeløper, uansett hvordan man vrir og vender på det. Han må rett og slett feile noe voldsomt eller få en skade om noen skal ha en drøm om å slå ham, sier hans ekspertkollega Christina Vukicevic Demidov.

På tribunen satt en smilende Leif Olav Alnes og gledet seg over det tredje gullet på fire forsøk.

– Det aller viktigste var å komme først i mål. Det er fantastisk. Det er tredje gangen han vinner og det er nok vanskelig å påstå at det bare er flaks, sier Alnes til NRK.

– Jeg trodde han skulle ta det, men det er ekstremt høyt nivå på konkurrentene. Det gjør det veldig spennende, og det skal vi være glade for. Det er ikke sånn at vi sitter her og er sikker på at det skal gå, men jeg trodde det skulle gå, sier Alnes videre.

TIPP TOPP TOMMEL OPP: En smørblid Leif Olav Alnes kunne konstatere at planen han og Karsten la funket. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Etter at VM-gullet glapp for Jakob Ingebrigtsen var det opp til Warholm å reise kjerringa. Det ble henholdsvis sølv og bronse for Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås på 1500 meter tidligere onsdag.

Kjerringa er offisielt reist.

Dramatisk vei til finalen

Før mesterskapet i den ungarske hovedstaden ble Warholm, naturlig nok, lansert som et av Norges fremste gullhåp, men veien frem mot finalen ble ikke line knirkefri som vi har blitt vant til.

For etter å ha komfortabelt tatt seg videre fra forsøksheatet ble det dramatikk i kjølvannet av semifinalen. Selv om sunnmøringen vant semifinalen ganske greit ble det trøbbel etter hekkepasseringen på nummer to: Ikke nok med at han krasjet i den med høyrebeinet, han ble også anklaget for en ureglementert passering av hekken. På enkelte bilder kunne det nemlig se ut som hans venstre fot var både utenfor hekken og for lav.

Italia forsøkte å få nordmannen disket, men leverte protest for sent. Et jurymedlem avslørte overfor NRK at USA ba om å få se bildene, mens jurymedlem Antti Pihlakoski forklarte senere hvorfor passeringen var riktig.

VERDENSMESTER: Karsten Warholm. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

Dermed var det duket for en ny superduell i finalen mellom amerikanske Rai Benjamin og brasilianske Alison dos Santos.

Warholm tok VM-gull i 2017 og 2019 – hans to første VM, men verdensmesterskap nummer tre endte i stor skuffelse. Skader ødela oppladningen til mesterskapet i Eugene. Warholm endte nest sist i finalen. Alison dos Santos tok VM-gullet.

Denne augustkvelden fikk han sin revansj.

– Da han ble verdensmester for første gang i 2017 var det et sjokk. Denne gangen var det som forventet, konstaterte BBCs friidrettskommentator Steve Cram.