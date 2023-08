– Det kom noen få tårer, men jeg trodde det skulle strømme som på Bislett. Det er når du er så nærme gullet og å slå Jakob. Du blir fylt av en revansjelyst umiddelbart, sier Nordås til NRK etter å ha fått bronsemedaljen rundt halsen.

Før start ble han nevnt som en utfordrer til medalje, men Jakob Ingebrigtsen var den største favoritten.

Men der Ingebrigtsen ikke klarte å leve opp til forventningene, spurtet Nordås inn til VM-bronsen på tiden 3.29,68. Bare tre hundredeler unna Ingebrigtsen som tok sølv bak britiske Josh Kerr.

REVANSJE: Det var den første tanken til Narve Gilje Nordås etter å ha sikret VM-bronsen. Her er han på vei til dopingkontroll. Foto: Anders Engeland / NRK

– Kjenner du en revansjelyst mot Jakob?

– Så visst, jeg skal ta han! Tre hundredeler bak. Før sesongen var jeg åtte sekunder bak, du ser hvilken vei det går, svarer Nordås med et stort smil.

Han lå bak i feltet gjennom nesten hele løpet, mens Ingebrigtsen lå helt foran. På oppløpet avanserte Nordås enormt, mens Ingebrigtsen mistet gullet i spurten mot Kerr.

– Du så hvem som var raskest på oppløpssiden, det var det ingen tvil om. Det var meg, sier Nordås.

Han er overraska over at Ingebrigtsen ikke tok gullet, og hinter om at løpsopplegget til klubbkameraten i Sandnes kanskje ikke var helt optimalt.

– At det ble seier til Kerr er overraskende, jeg vet ikke hvorfor. Taktikken feila kanskje litt, sier Nordås om Ingebrigtsen.

I kommentatorboden fikk Nordås skryt for nettopp den raske avslutningen.

– Det var et eventyrlig oppløp han løp. Han passerte mann etter mann. Han har tatt kjempesteg under Gjert Ingebrigtsen, som har trent sin tredje løper til VM-medalje, sier fulgte Post opp og avsluttet resonnementet med:

– Det er helt spinnvilt.

Avslørte isfront

Før VM beskrev Nordås forholdet mellom ham og Jakob Ingebrigtsen som «ikke-eksisterende».

Isfronten ble omtalt av samtlige riksdekkende medier i Norge og flere utenlandske medier.

Da det ble klart at Nordås og Ingebrigtsen skulle møte hverandre i kveldens finale, sendte førstnevnte nok et stikk mot sin mer meriterte rival.

KJØLIG: Forholdet mellom Nordås og Ingebrigtsen har ikke virket veldig varmt og kjærlig underveis i VM. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– To bestevenner på tur. Det blir gildt det, sa Nordås til NRK.

Spurt om regjerende verdensmester Jake Wightmans uttalelse om at det mest episke nå vil være om Nordås slår Ingebrigtsen i finalen, var Nordås like tydelig.

– Enig! Det hadde vært kult, det. Det hadde vært en skikkelig fin, jeg skal ikke kalle det hevn, men Gjert viser litt fingeren til dem. «Se her, det kunne vært deg, liksom». Men vi får se. Han er favoritt. Mannen lekte seg der ute, sa Nordås til Nettavisen.

Ingebrigtsen har gjennom hele VM ikke ønsket å «svare på spørsmål som ikke angår ham selv».

– Det er godt kjent at det har vært et konfliktfylt forhold mellom Gjert og sønnene, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal da det ble klart at Gjert Ingebrigtsen ikke fikk VM-akkreditering som Nordås sin personlige trener.

Torsdag klokken 19.00 møtes Nordås og Ingebrigtsen til en ny duell i forsøksheatet på 5000 meter. Løpet ser du på NRK 2 og her:

Ellevill utvikling

Siden Ingebrigtsen-brødrene brøt med faren og treneren Gjert Ingebrigtsen for halvannet år siden har sistnevnte vært trener for Nordås.

Det har ført til en ellevill utvikling og onsdag kveld var den siste Gjert-eleven en medaljekandidat på Jakob Ingebrigtsens favorittøvelse 1500 meter i VM.

Slik så det ikke ut før årets sesong. Den tidligere 5000-meterspesialisten røk ut i forsøket på samme distanse i OL i 2021 og i VM i fjor. I EM ble det en 17.-plass i finalen.

Men denne sesongen har han senket den personlige rekorden på 1500 meter fire ganger, fra 3.36,23 til 3.29,47, og tatt en andreplass i Diamond League på distansen.

PRESSETREFF: Oppmerksomheten har vært enorm rundt Norges siste komet på mellomdistanse. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Men før mesterskapet i Budapest har Nordås fått nei fra friidrettsforbundet til å ha med seg treneren sin på treningsbanen, hotellet og stadion.

Derfor valgte Nordås å bo på et annet hotell enn resten av de norske utøverne og trene på en egen treningsbane, der Gjert Ingebrigtsen hadde tilgang.

Friidrettsforbundet begrunnet valget med en «totalvurdering».

– Jeg tror folk vet hva som ligger bak, alle i Norge vet jo. Folk snakker om det. Det er ikke noen elefant i rommet. Hvorfor ikke bare si det rett ut? Til meg og media?, reagerte Nordås på forklaringen.

Har mente at forbundet ikke har tatt han på alvor i oppladningen til mesterskapet.

– De prøver å tilrettelegge så godt de kan innenfor de rammene som du har. Når du får det opp i tillegg, så føler du at du blir litt motarbeidet. Du føler at du blir tatt på alvor, men samtidig så er det noen som holder igjen, sa Nordås til en samlet norsk presse.

Friidrettsforbundet har avvist at de motarbeider Nordås.