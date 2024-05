Viking tok grepet på kampen nærmest fra start til slutt da Tromsø gjestet Stavanger. To kjappe scoringer, til hvert av lagene, gjorde at det lenge så ut til å gå til poengdeling.

En straffe fem minutter på overtid, fra Zlatko Tripic sørget for å dra Tromsø på nytt ned i gjørma.

Med det kan man også slå fast at «Gutan» har hatt en bekmørk start på sesongen: Tromsø har gjennom klubbens 35 år på øverste nivå aldri gjort det dårligere.

Så langt i årets eliteserie har Tromsø kun scoret tre mål på seks kamper. Det tredje målet kom søndag kveld, signert Ruben Yttergård Jenssen.

– Kapteinen tar ansvar, han går foran, sier TV 2-kommentator Espen Veen Hansen i det TILs første mål siden 1. april var et faktum.

KUNNE SMILE: Tromsøs mannskap kunne puste lettet ut etter deres første mål siden 1. april. Foto: NTB

Med kveldens tap står Tromsø fortsatt med en smultring på tabellen, altså null poeng. De er derimot kun tre poeng fra kvalikplassen som Sandefjord innehar nå.

I 2006 holdt de på å styre mot en like dårlig sesongstart som nå.

Da fikk de derimot uavgjort i 5. runde. Det året fikk Ivar Morten Normark sparken i juli, men TIL berget plassen etter at Steinar Nilsen tok over roret.

Kaosstart på sesongen

Noe av skylden for den dårlige sesongstarten kan det sene trenerbyttet til TIL få.

For 2. januar fikk erkerivalen Bodø/Glimt fingrene i Gaute Helstrup som den gang var hovedtrener for Tromsø. Han gikk over til Glimt og ble assistenttrener. Med seg på laget tok de også TIL-midtstopperen Jostein Gundersen.

– Dette er et sjokk. Nyheten kom som lyn fra klar himmel, sa Morten Killingberg som er supporterlederen for TILs Forza.

Inn kom Jørgen Vik. Han var tidligere assistenttrener under Helstrup. Han har enn så lenge ikke klart å få det til å stemme for klubben fra Nordens Paris.

Svarte på direkten etter Viking-målet

Viking tok ansvaret i kampen fra første spark. De gikk ut i hundre og skaffet den ene store sjansen etter det andre mot Tromsø som aldri så ut til å få kontroll på kula.

Det skulle derimot ta hele 52 minutter før Vikings Lars Jørgen Salvesen var høyest i feltet og sørget for 1–0 etter en corner tatt av Zlatko Tripic.

– Der knakk de koden, sier TV 2s Hansen etter målet.

I VILLREDE: Hvis Jørgen Vik hadde funnet nøkkelen til suksess, ville han nok brukt den for en god stund siden. Foto: NTB

Kun to minutter tok det derimot før utligningen fra Tromsø kom. Det var også deres første registrerte sjanse i kampen. Scoringen var signert Ruben Yttergård Jenssen som klemte til fra 20 meter og limte ballen helt inne ved stolperoten.

En lettet TIL-gjeng gikk deretter rett bort til de tilreisende supporterne for å gire de opp: For TIL skulle ha mer.

Det fikk de derimot ikke, for da Zlatko Tripic scoret kampens tredje mål på straffe på overtid, i favør Viking, var tidenes dårligste sesongstart et faktum for Tromsø.