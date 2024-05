Takker Ingebrigtsen etter eventyrlig suksess: – Reddet karrieren min

Allerede før sesongen ordentlig er i gang, peker Andreas Almgren seg ut som årets friidrettskomet. Arbeidet har pågått i lang tid for 28-åringen, men nå bærer det frukter for mellom- og langdistanseløperen.

– Det begynner å gå litt opp for meg hva jeg har gjort, smiler svensken.

For i løpet av noen uker kom det et sjeldent rekordras:

14. januar: 27.20 minutter på 10 kilometer gateløp i Valencia. Svensk rekord og nummer fire i Europa gjennom tidene.

59.23 på halvmaraton. Nordisk rekord og nummer to i Europa gjennom tidene. 17. mars: 26.52 på 10.000 meter. Den 35 år gamle svenske rekorden ble knust med over minuttet og Almgren ble nummer tre i Europa gjennom tidene.

– Han er rett og slett en av de beste løperne i Europa gjennom alle tider, roser NRKs friidrettskommentator Jann Post.

– Det siste løpet betydde mest. De to andre var mer en gøy greie, sier rekordknuseren, som sporenstreks ble uttatt til Sveriges OL-tropp etter 10.000-rekorden.

I AKSJON: Andreas Almgren pleier å oppsøke Flagstaff i USA for å forberede seg til utendørssesongen. Foto: PRIVAT

Kopierte Ingebrigtsens trening

Almgren snakker med NRK på videolink fra Flagstaff i USA, og har oppsøkt treningsmekkaet på samme tidspunkt som brødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen.

– Vi hilser på og snakker når de kommer til treningsbanen, men de har en litt annen døgnrytme enn meg, sier morgenfuglen.

Svensken og nordmennene trener kanskje ikke sammen, men måten de trener på er lik. Almgren har nemlig trykket «kopier, lim inn» på Ingebrigtsens opplegg.

RIVALER: Almgren og Jakob Ingebrigtsen. Foto: BILDBYRÅN

– Filosofien er veldig lik det de gjør. Vi var fire uker på treningsleir i vinter, og spiste sammen mer eller mindre hver dag. Da prater man om trening og sånn, og man merker at det er ganske likt, får man si.

– Mener de at du har hermet?

– Det er vel som Henrik pleier å si; at det er veldig idiotisk å ikke herme, gliser Almgren.

Dobbel terskel to ganger i uka med høy mengdetrening imellom, er svenskens enkle forklaring på hvordan han trener. Noen ganger bikker han over 200 kilometer løping i uka.

Norsk trening reddet karrieren

Ingebrigtsens treningsfilosofi, ofte kalt den norske modellen, ble avgjørende for svensken.

– Dobbel terskel reddet karrieren min, mener han.

Det kan høres ut som en fleip, men i bunn ligger det et alvor.

I slutten av tenårene måtte Almgren ta et valg: fotball eller løping. Han hadde utmerket seg i akademiet til den svenske storklubben AIK og blitt belønnet med aldersbestemte landskamper for Sverige.

FOTBALLTALENT: Almgren har aldersbestemte landskamper. Foto: Bildbyrån

Men kjærligheten til løping var størst, og satsingen på 800 meter ble intensivert. Talentet var der, men treningen tæret på. Gjennom en periode på flere år slet han stadig med tilbakefall på grunn av skader.

– Det er ganske tydelig for meg at alle skadeproblemene, som stressfrakturer og stressreaksjoner, har kommet under perioder med for harde treningsøkter, sier han.

I Ingebrigtsens verden er intensitetsstyring og måling av laktatverdier nøkkelen. Det er for all del hard trening, men man skal aldri bikke over. Belastningen skal være kontrollert.

– Jeg har tatt ganske store steg etter at jeg begynte med denne typen trening. Dobbel terskel var en vei ut av skadeproblemene, forteller Almgren.

Almgrens beste medspiller Min beste medspiller var Anton Salétros, som har spilt en del i Norge også. Vi spilte mye sammen, og da jeg sluttet med fotball pleide folk å spørre meg hvem jeg trodde kom til å bli best. Da sa jeg alltid Anton. Og det føles som jeg fikk rett der. Almgrens beste motspiller Jeg vil kanskje si Kristoffer Olsson (svensk landslagsspiller). Vi er på samme alder og han spilte i Norrköping. Vi var også litt på landslagsleir sammen. Jeg vil si at han er den beste, men så har vi vært utenlands med AIK og møtt Arsenal og Benfica blant annet, så det kan hende noen der ble veldig gode i ettertid. Multitalent Viste stort talent innen fotball som tenåring og spilte for AIKs akademi. Fikk også innom aldersbestemte landslag i Sverige.

Valgte friidretten, hvor han nå hevder seg i verdenstoppen.

Har flere svenske rekorder og er nå blant verdens aller beste på langdistanse.

Deltar i OL og EM for Sverige til sommeren.

Med den nye treningen, kom også satsingen mot lengre distanser enn 800 meter.

– Han er en av de første som har tatt Ingebrigtsen-filosofien og testet den opp på halvmaraton og 10 kilometer. Det viser seg å fungere usedvanlig bra, sier Post.

Jakob Ingebrigtsen har flere ganger sagt at treningen egentlig gjør han perfekt rigget til å prestere på lengre distanser, og Almgren tror verdensrekorden ville vært truet om nordmannen gikk for en halvmaraton.

– Resultatene til Almgren viser at Jakob, som mange har trodd på forhånd, kan hevde seg hvert fall opp til halvmaraton med noenlunde samme treningsregime. Han kan være i verdenstoppen der, men det tror jeg blir lenge til, mener Post.

4500 kilometer på sykkel

Almgren har alltid vært veldig søkende i treningen, og allerede i 11-årsalderen googlet han hvordan datidens stjerner som Wilson Kipketer trente.

Senere kom interessen for data – alle de målbare sidene ved trening. Ved siden av å være løpestjerne, jobber han som dataanalytiker i Svexa, som blant annet tar i bruk AI-algoritmer i treningsarbeidet.

SJEKK: Almgren måler laktatnivået underveis i en treningsøkt. Foto: PRIVAT

Han er heller ikke redd for å eksperimentere med andre treningsformer. Fra tid til annen dukker det fremdeles opp løpevondter som krever alternativ trening, og bare i år har 28-åringen registrert over 4500 kilometer på sykkel på treningsappen Strava.

– Han har lagt ned ekstreme mengder på sykkelsetet. Det er veldig sjelden at toppløpere i dag gjør det på den måten. Almgren er ikke redd, har veldig troa på det han gjør og gjennomfører 110 prosent, sier Post.

KOMMENTATOR: Jann Post. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

Almgren er blant annet inspirert av tidligere skøyteløper Nils van der Poel og hans verdenskjente treningsfilosofi.

– Det man merker av den treningen er at etter en periode med sykling, er du ganske dårlig på løping. Men, det går brutalt fort å bli god igjen til å løpe, forteller han.

Dobbel terskel og lange sykkelturer, gjør svensken til et kondisjonsmonster. Selv om skader dukker opp, er han gjennomtrent i bunn. Da trenger han mindre tid til å nå toppen igjen.

– Jeg begynte å løpe igjen i midten av november. To måneder senere løp jeg 27.20 i Valencia. Er man gjennomtrent, springer man bra, konkluderer han.

Nysgjerrige amerikanere

Nordmennene og Almgrens trening inspirerer også videre.

– Dobbel terskel er det absolutt heteste. Det er det ingen snakk om. Alle amerikanerne som treffer meg, spør om det, forteller han.

Og når amerikanske journalister kobler at Sverige er naboland med Norge, går det opp et lys.

BLÅTT OG GULT: Almgren skal kjempe for svenske medaljer i sommer. Foto: BILDBYRÅN

«Ah, det er dobbel terskel som er hemmeligheten», gjenforteller Almgren fra et nylig intervju med et stort internasjonalt friidrettsmagasin.

De nylige rekordene til tross, svensken avviser at han har toppet formen allerede. Han har høyere ambisjoner under sommerens mesterskap.

– Det hadde vært ukledelig ydmykt om jeg sa at jeg ikke skulle forsøke å ta et gull i EM, smiler han.

I OL er konkurransen tøffere, men som tidligere mellomdistanseløper er det ingen som vil ha med Almgren ut på en sisterunde på 10.000 meter.

Han sesongdebuterer i Diamond League i Doha 10. mai. Stevnet ser du på NRK 1.