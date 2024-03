Det tyske fotballandslaget refses etter sponsorvalg

Tysklands fotballforbund avslutter i 2026 sponsorsamarbeidet med Adidas. Det har ikke blitt godt mottatt hos landets finansminister.

Tidligere denne uken opplyste forbundet (DFB) at det mer enn 70 år lange samarbeidet med sportsmerket er over, og at en ny avtale er tegnet med konkurrenten Nike fra 2027.

Sistnevnte skal ifølge DFB ha gitt det klart beste økonomiske tilbudet.

Forbundet får likevel hard medfart fra Tysklands finansminister Robert Habeck.

– Det er mangel på patriotisme. Jeg klarer ikke å se for meg Tyskland-drakten uten de tre (Adidas)-stripene, sier han i en uttalelse gitt til nyhetsbyrået AFP.

Helseminister Karl Lauterbach stemmer i.

– De lar en tradisjon og en del av hjemmet bli ødelagt, skriver han på X.

DFB har i kjølvannet av offentliggjøringen sagt at det er emosjonelt å bryte samarbeidet med Adidas, men at det også markerer et vendepunkt for nasjonen. Ifølge finansmagasinet Handelsblatt var Adidas sitt siste tilbud verdt et sted mellom 60 og 65 millioner euro i året, mens Nike tilbød mer enn 100 millioner.

Adidas leverte i mars sitt første underskudd på 30 år. (NTB)