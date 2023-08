– Det er vanskelig å være skuffet, for jeg har stresset litt med det de siste dagene. Jeg har vært litt oppgitt over situasjonen, hvor jeg føler at det ikke er så mye annet enn uflaks, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK etter å ha blitt spurtslått av Josh Kerr.

Ingebrigtsen lekte seg videre fra både forsøk og semifinale tidligere i VM. Men samme dag som semifinalen, søndag, begynte han så smått å bli tørr i halsen.

– Jeg har jo stort sett vært med meg selv og de nærmeste de siste 12 ukene. Da føler jeg det er ren uflaks å havne i en slik situasjon to dager før det gjelder, sier Ingebrigtsen.

– Det eskalerte litt på kvelden og morgenen etter semifinalen. Det ble ganske mye bedre i dag. Jeg håpet at det akkurat skulle være godt nok, men det er slik det er. Jeg føler jeg ikke kunne gjort så mye annerledes, sier han videre.

Har slitt med bekkenet

Oppe på tribunen satt forloveden Elisabeth Asserson.

– Det så ikke ut som han hadde samme futt som tidligere i sesongen. Han har slitt litt underveis i sesongen med ting som han ikke har delt. Kanskje er det det som henger igjen, jeg vet ikke, sier Asserson.

I pressesonen forklarer Ingebrigtsen hva forloveden sikter til:

– Jeg har litt problemer med bekkenet. Det er ikke noe jeg ikke har hatt kontroll på. Jeg trener mye og små skavanker har man. Noen sliter med noe og andre sliter med noe annet. Det å bli syk to dager før VM-finalen er ikke optimalt. Det er litt kjipt.

Han er imidlertid klar på at bekkenet ikke var det som ødela for ham onsdag.

– Nei. Når man slipper opp trening og blir i bedre og bedre form, så blir alle slike ting bare bedre og bedre. Dessverre hjelper ikke det når kroppen ikke fungerer 100 prosent.

22-åringen har også tidligere hatt problemet med bekkenet. I 2019 pådro han seg et brudd i bekkenet.

– I dag var jeg ikke best

Nordmannen har vært den store eneren på 1500 meter de siste to sesongene, men gikk på et sviende nederlag i VM-finalen på distansen for 13 måneder siden. Da ble han slått av Jake Wightman.

I Budapest ble han igjen slått av en brite. Ingebrigtsen tok teten etter 500 meter og satte opp en høy og jevn fart. Men med 200 meter igjen kom Josh Kerr på siden og på de siste 100 meterne var Kerr sterkest og vant foran Ingebrigtsen og Nordås.

– I løpet i dag var jeg ikke best. Det kjente jeg litt tidligere enn jeg ble fraløpt. Det var litt kjipt, sier Ingebrigtsen.

– Jeg har ikke noe å komme med

Etter løpet sammenligner han følelsen med innendørs-VM i 2022. Da ble han slått i spurten av etiopiske Samuel Tefera - før han dagen etter testet positivt for koronaviruset.

– Det blir litt det samme som jeg kjente i VM innendørs. Lårene blir bare stinne. Jeg klarer å holde grei fart, men jeg har ikke noe å komme med. Det synes jeg er litt uflaks. Det har vært ganske bra i år og så kommer det akkurat når det gjelder. Det er kjipt.

– Jeg håpte at jeg akkurat hadde nok til å gjøre det. Men det ble ikke slik, sier Ingebrigtsen.

– Det er Jakob sin lille, lille svakhet det der, hvis det går litt for forsiktig underveis. Da finnes det løpere som i toppform har et bedre taktomslag, som har en rytmeendring ut av siste sving som Jakob ikke helt matcher, sier NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

– Det er mye kapasitetsfokus i Jakob sin trening og det går på bekostning av noe. Det er den farten, sier han videre.

Allerede torsdag kveld venter forsøket på 5000 meter, hvor Ingebrigtsen er regjerende verdensmester.

– Kan spruten komme tilbake til det?

– Det vet man ikke helt før man prøver. Man får ikke de svarene før man springer for fullt, sier Ingebrigtsen.

Wightman: – Tror Ingebrigtsen undervurderte Kerr

Kerr vant med tiden 3.29,38. Ingebrigtsen løp inn til 3.29,65, mens Nordås kom inn tre hundredeler bak Ingebrigtsen.

– Jakob Ingebrigtsen kommer til å begynne å hate oss briter, eller hva, sier Jake Wightman på BBCs sending.

– Jeg tror Kerr visste hva han skulle gjøre der. Du så da han kom opp på skulderen til Jakob. Han har vist så mye lovende over så lang tid. Medaljen i Tokyo (OL-bronse i 2021) var bare starten på det, sier Wightman.

– Når Kerr får det til å stemme og når han springer bra, så flyr han. Jeg tror Ingebrigtsen undervurderte hvor bra han (Kerr) løper for tiden, sier Wightman videre.

Ingebrigtsen selv er klar på at han rett og slett ikke var best i onsdagens løp.

– Jeg skal ikke skylde på noe. I fjor var jeg desidert best, følte jeg selv. Men så gjorde jeg et dårligere løp. I dag var jeg ikke best, sier nordmannen.

Og noe hat mot briter er det foreløpig ikke.

– Storbritannia er en stor union, så det er klart når folk forbereder seg godt og er gode i det de driver med, så presterer de godt. Jeg tenker først på meg selv. Det gikk litt som jeg fryktet siden søndag kveld.

VM-GULL: Josh Kerr vant 1500-meteren i Budapest. Foto: Ashley Landis / AP

Mangler VM-gullet på 1500 meter

Jakob Ingebrigtsen er bare 22 år, men har en merittliste ut av en annen verden. Onsdag kveld ble det en ny VM-medalje på favorittdistansen 1500 meter.

Allerede i 2018, som 17-åring, tok han sine to første mesterskapsgull som senior. I EM i Berlin ble det gull på både 1500 og 5000 meter.

Året etter løp han begge de to distansene i VM. På 5000-meteren tok han ledelsen ut på den siste runden, men stivnet og ble nummer fem.

På 1500-meteren var det lite å gjøre med gullvinner Timothy Cheruiyot, men skuffelsen hos Ingebrigtsen var enorm etter at han ikke nådde opp i spurten om de øvrige medaljene og ble nummer fire.

«Helt tragisk» og «ekstremt dårlig», sa Ingebrigtsen selv etterpå.

– Det her er noe av det verste jeg har vært med på. Det er helt bunntragisk, sa en da 19 år gammel Ingebrigtsen.

To VM-sølv på 1500 i fjor

Etter at koronapandemien utsatte OL i Tokyo til 2021, ble mesterskapet i Japan en suksesshistorie. Der vant han 1500-meteren og tok sitt første globale seniorgull.

I fjor ble det så sølv på 1500 meter i både VM innendørs og utendørs. I innendørs-VM testet han positivt for koronaviruset den påfølgende dagen, etter at han «ikke følte seg helt bra» under finalen.

Utendørs ble han spurtslått av Jake Wightman. Da var frustrasjonen igjen stor.

– Jeg synes det er flaut å være så god, men samtidig være så jævlig dårlig, sa Ingebrigtsen, og fortsatte:

– Det er helt jævlig. Dessverre, det er dumt å si det. VM-sølv er en utrolig stor ting å oppnå, samtidig blir jeg slått av folk som er dårligere enn meg. Jeg er skuffet over meg selv, sa Ingebrigtsen.

Siden den gang har han vunnet alle konkurranser han har stilt opp, inkludert VM-gull på 5000 meter, EM-gull på 1500 og 5000 meter, gull i EM-terrengløp og EM-gull innendørs på 1500 og 3000 meter.

Onsdag ble det et nytt VM-sølv.