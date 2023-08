Italia ville ha Warholm disket - var for sent ute med protest

Det opplyser sportssjef Erlend Slokvik til NRK sent mandag kveld.

– Italia leverte inn protest, men for sent i henhold til tidsfristen på en halv time etter at de offisielle resultatene foreligger. Det vil si et par minutter etter målpassering, sier Slokvik.

Italia forsøkte å protestere etter det de mente var en feil under en hekkepassering.

Det var på hekk nummer to det gikk galt for 27-åringen. Høyrebeinet fikk mest oppmerksomhet ettersom han krasjet inn i hekken med det, uten at det påvirket løpet hans. Men det kunne se ut som venstrebeinet var utenfor hekken på venstre side.

Se situasjonen her:

Karsten Warholm var borti kneet med hekk nummer to i semifinalen. Etter løpet viste det seg at foten også var på utsiden av hekken. Du trenger javascript for å se video. Karsten Warholm var borti kneet med hekk nummer to i semifinalen. Etter løpet viste det seg at foten også var på utsiden av hekken.

Ville gitt italiensk finaleplass

Klippet og bildene av Warholms hekkepassering har blitt hyppig delt på sosiale medier etter semifinaleheatet som han vant komfortabelt. Den finske friidrettsutøveren Oskari Mörö var blant dem som mente at Warholm var i kjempetrøbbel.

– Basert på de reprisebildene jeg har sett så er det ikke noe rom for spekulasjon. Dessverre ser det ut som at Warholms fot går forbi hekken og ikke er tilstrekkelig høy, sa han til Yle.

– Om man følger regelboken ser det ut som det er grunn til diskvalifisering, supplerte Yles ekspertkommentator Mikael Yoöstalo.

Den italienske avisen La Repubblica hevder Italia skriver at bildene «ikke var ok til å overbevise juryen».

Italias Alessandro Siblio var nemlig bare noen få tideler unna å ta seg videre. Han ble nummer fem i Warholms heat med tiden 48,43. Tyske Joshua Abuaku, som tok seg til finalen på med en fjerdeplass, løp inn hadde tiden 48,39.

Hadde Italia vunnet frem ville Siblio fått en finaleplass.

Norges kanskje største gullhåp i VM skjøt, på sedvanlig vis, ut fra startblokkene, men fikk ingen drømmestart. Han traff hekk nummer to, men heldigvis for 27-åringen fikk det ingen konsekvenser - verken under eller etter løpet.

Warholm sto løpet ut, vant klart og er dermed klar for sin fjerde VM-finale.

– Jeg slo meg ganske kraftig. Det er ikke helt bra, men det hadde ingenting å si, sier Warholm til NRK etter løpet.

Det var ikke bare hekkepasseringen som ble lagt merke til. Warholm-trener Leif Olav Alnes stusset over det konkurrentene drev med.

– Mener alvor

– Det du ønsker er å springe så sakte som mulig før finalen. Det er det ideelle. Men nå er det en fridag også, så det går an å komme seg. Du så at det var litt prestisje. De ville ikke brenne alt, men det var heller ingen som ville gi seg. Så det var helt unødvendig å gjøre det de gjorde.

Det var dommen fra Leif Olav Alnes etter å ha sett Karsten Warholms to fremste rivaler, regjerende verdensmester Alison dos Santos og amerikanske Rai Benjamin, i semifinalen.

De to løp i heat nummer to og var rett og slett i en klasse for seg. De suste fra konkurrentene og løp side om side på oppløpet. Til slutt var det Benjamin som stakk av med seieren etter å ha lagt inn en liten spurt helt på tampen.

– De så spreke ut dem. Det er artig det, smiler Warholms trener Leif Olav Alnes etter å ha sett dos Santos og Benjamin ta seg videre.

Benjamin og Dos Santos måtte kjempe om seieren i sin semifinale Du trenger javascript for å se video.

Alnes var klar på at han ikke ble skremt av det han fikk se, men NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic Demidov påpekte:

– Det er ingen tvil om at de mener alvor.

– «Helt unødvendig» sa Leif om at de presset hverandre på oppløpet. Hva tenker du?

– Ja, det var en del av det i mitt heat også, faktisk. Vår tid gikk også fort. Nummer tre kvalifiserer på tid og får dårlig bane. Han løper på 47,4 liksom, så du må bare «gunne», sier Warholm.

FULL KONTROLL: Karsten Warholm. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

For det gikk, som Warholm sier, ganske så fort i hans semifinale.

Skremmeskudd

På spørsmål om hva denne semifinalen kostet, svarer Warholm:

– Forhåpentligvis ikke for mye. Jeg vil jo si at å springe den tida uten å gå helt i kjelleren er positivt. Samtidig koster det mer enn i går, men det skal det gjøre. Det er semifinale, åtte får plass i finalen og det er tøft om plassene. Da blir det litt tempo.

NRK-kommentator Jann Post var klar på at hekketrøbbelet som Warholm fikk på hekk nummer to er feil som må lukes bort, men at sunnmøringen sendte et aldri så lite skremmeskudd i retning rivalene.

– Det er ingen tvil om at den fysiske formen er særdeles bra. Det var en liten beskjed til de to i heatet foran om at de kan forvente seg kraftig motstand i finalen, sier NRK-kommentator Jann Post.

Warholm vant sin semifinale Du trenger javascript for å se video.

Det var det raskeste heatet. Til sammenligning vant Rai Benjamin sitt heat med 47,22, dos Santos ble nummer to med 47,38. Han var hele sekundet foran Ludvy Vaillant, som ble nummer tre.

Tid for revansje

Warholm vant de to første VM-finalene han var med i: Han tok sitt første VM-gull i London i 2017, det andre i Doha to år senere.

Forrige sommers VM i Eugene ble imidlertid en stor nedtur etter at oppladningen ble preget av skader. Warholm ble nummer syv - altså nest sist -i finalen.

Da ble Alison dos Santos, en av Warholms fremste rivaler, verdensmester.

– Du ser på Warholm og du lurer på om han har en ny rekord i seg. Han er tilbake for revansj etter skaden i fjor, sier fire ganger OL-vinner Michael Johnson til BBC.

Jakten på revansj fullbyrdes onsdag klokken 21.50. Da er det duket for finale i herrenes 400 meter hekk.

Kloster videre i debuten

Litt tidligere mandag kveld var Line Kloster i aksjon på kvinnenes 400 meter hekk. Hun fikk VM-debuten i en alder av 33 år og tok vare på muligheten. Fra bane ni løp hun inn til tiden 55,23 og tok seg videre med en fjerdeplass.

– Veldig, veldig deilig. Det føltes egentlig veldig greit ut, løpet. Men jeg gjorde for mye feil denne gangen og, men denne gangen gikk jeg i det minste videre. Og det var kjempedeilig, sier Kloster til NRK.