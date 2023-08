Åtvarar etter Ingebrigtsens gulløp: – Ein risiko ein sjeldan bør ta

Det var onsdag Sandbakk skreiv eit innlegg i et fagforum for mellom- og landistanseløping på Facebook. Han åtvara mot å konkurrere og trene intensivt med sjukdom i kroppen. Det kom som ei følge av Ingebrigtsen sin triumf på 5000 meter i Budapest.

«Det er ein risiko ein sjeldan bør ta, sjølv om det truleg kan forsvarast i eit VM i tilfellet Jakob», skriv Sandbakk i innlegget.

Sandbakk, som er dagleg leiar for senter for toppidrettsforsking ved NTNU, utdjupar overfor NRK:

– Jakob skal hyllast og vart verdsmeister. Det var heilt sikkert veldig kalkulerte vurderingar bak dette gjort av eit profesjonelt apparat. I VM kan ein kanskje ta ein viss risiko. Men det at det ukritisk blir hylla i media at Jakob presterer med sjukdom gjer meg bekymra, seier Øyvind Sandbakk til NRK.

Han understrekar at han ikkje har detaljert kunnskap om saka til Ingebrigtsen, og at det ikkje er kritikk av Friidrettsforbundet. Men han synest det var på sin plass med ei generell åtvaring no.

Løp med feber

Jakob Ingebrigtsen fortalde før forsøket på 5000 meter at han hadde feber. Likevel valde han å konkurrere. Heller ikkje i finalen på 5000 meter kjende han seg topp. Det sjølv om han spurta inn til gull 14 hundredelar føre spanske Mohamed Katir.

Sandbakks åtvaring går til både utøvarar, dei som jobbar med unge utøvarar og mosjonistar. Han påpeikar at det ikkje må bli vanleg praksis å konkurrere med sjukdom i kroppen sjølv om Ingebrigtsen ende med gullmedalje.

– Når ein tek slike val skal det vere veldig kalkulert og gjennomtenkt. Ein må vurdere kva type sjukdom det er og dei potensielle etterverknadene, seier Sandbakk og held fram:

– Jakob vart verdsmeister og kjende seg ikkje bra. Eg håpar det går bra med han. Men dei har teke ein kalkulert risiko. Sannsynlegvis går det heilt fint, seier Sandbakk.

NTNU-professor Øyvind Sandbakk har jobba tett på nokon av landets fremste toppidrettsutøvarar. Foto: Kim Sørenssen, NTNU

Mens resten av verdseliten møtes under Diamond League-stemnet i Zürich torsdag, står Jakob Ingebrigtsen over dette stemnet.

NRK har lagt fram bodskapen til Sandbakk for landslagslege Ove Talsnes. I ein SMS til NRK skriv Talsnes:

– Eg er ikkje på Facebook, de som har sterke meiningar i slike fora må gjerne uttrykke det, men det blir utan min deltaking.

Øydelagde karrierar

Sandbakk er tydeleg på at utøvarar på alle nivå burde åtvarast mot å konkurrere med sjukdom. Risikoen er ein kan få mellom anna ein ikkje-fungerande tilstand i kroppen i etterkant.

Professoren ved NTNU, som tidlegare var tilknytt Olympiatoppen, påpeikar at det er mange døme på nettopp ein slik skadeverknad.

– Mange utøvarar har øydelagt karrierane sine. Det har også vore utøvarar på toppnivå, som i tillegg har prestert bra med sjukdom i kroppen, seier Sandbakk.

Han har sett at Friidrettsforbundet har vore flinke til å ikkje ta risiko mellom anna med skaden til Karoline Bjerkeli Grøvdal denne sommaren.

– Ein må tenkje seg veldig grundig om. Og utgangspunktet skal vere at ein aldri konkurrerer med sjukdom i kroppen. Prinsippet om helse før prestasjon er det viktig å huske på i jaget etter gode prestasjonar i toppidretten, seier Sandbakk.