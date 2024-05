Landslagsspiller drakk øl på tribunen i VM - ble utestengt fra landslaget i ett år

21-åringene Philip Granath og Ole Julian Bjørgvik-Holm var igjen ikke med i troppen da den norske VM-troppen i ishockey ble presentert mandag.

De to lovende spillerne spilte begge i VM i fjor, og på slutten av pressekonferansen avslørte landslagssjef Tobias Johansson grunnen: En disiplinær overtredelse under VM i fjor.

Landslagssjefen ønsker overfor NRK ikke å si noe om den konkrete hendelsen, men omtaler det hele slik:

– En oppførsel som vi ikke synes er verdig et landslag.

NRK har kontaktet både Granath og Bjørgvik-Holm angående utestengelsen. Til TV 2 avslører Granath hvorfor han er utestengt.

– Forrige VM var jeg og et par andre på tribunen og tok et par øl. Så det er den disiplinære overtredelsen, sier Granath til TV 2.

Han fortsetter:

– Det skjedde under en kamp vi så. Jeg spilte de første kamp og fikk beskjed om at jeg ikke skulle spille mer, så tok jeg en pils. Utrolig dumt og jeg angrer på det i etterkant. Står for det jeg gjorde, men hadde ikke gjort det igjen, sier han til TV 2.

Johansson sier til NRK at han angrer på at de ikke vært åpne om årsaken utad tidligere, men at de står for avgjørelsen om å utestenge de to spillerne denne sesongen - en utestengelse som er over etter VM.

– Jeg ønsker at jeg hadde gjort det annerledes. Kommunikasjonen har ikke vært bra, innrømmer Johansson.