Jurymedlem avslører: USA ba om å få se Warholm-bilder

– Nesten på utsiden med beinet, sa NRK-kommentator Jann Post umiddelbart da Karsten Warholm forserte den andre hekken i mandagens 400 meter hekk-løp.

Etterpå kom reprisen hvor det kunne se ut som om Warholms venstre fot passerte på utsiden av hekken og uten at foten var høy nok.

Finske Antti Pihlakoski var en del av juryen mandag. Han forklarer hendelsesforløpet slik:

– Noen så at det kanskje var et problem med Warholms hekkepassering. USA forespurte om det. De kom for å se den offisielle videoen. Den offisielle videoen var tilfredsstillende for USA, slik at de ikke la inn en protest, sier han til NRK.

FORKLARER: Antti Pihlakoski. Foto: Anders Engeland/NRK

USA fikk to løpere til finalen i Rai Benjamin og Trevor Bassitt. Deres tredje løper, CJ Allen, ville uavhengig av en Warholm-disk ikke kommet seg til finalen.

Men Benjamin er sammen med Alison dos Santos og Warholm de tre store utøverne på øveslen. Med en disk kunne Benjamin ha fått en rival mindre i kampen om gullet.

Karsten Warholm var borti kneet med hekk nummer to i semifinalen. Du trenger javascript for å se video. Karsten Warholm var borti kneet med hekk nummer to i semifinalen.

Italia-protest kom over én time for sent

Dramaet var imidlertid ikke over med det. For Italia, hvis løper Alessandro Sibilio var fire hundredeler fra en VM-finale, la inn en protest, som omtalt mandag kveld.

– Senere kom det ny informasjon fra uoffisielle kilder. Italia la inn en protest, men den kom for sent. Den må komme innen 30 minutter etter at resultatene foreligger. Den kom over én time for sent. Juryen snakket aldri om det, fordi protesten kom for sent, sier Pihlakoski.

– Det italienske laget, som kom med protesten, fikk se den offisielle videoen. Da sa de: «Okey, vi forstår hvorfor dere ikke har akseptert protesten», hevder finnen.

RASKEST: Warholm var raskest av alle i mandagens semifinaler. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Vinkelen er ikke den rette

Han forklarer at vinkelen på bildene som ble vist på TV-sendingen ikke var god nok til å gi et riktig svar.

– Vinkelen er ikke den rette. Du må se det enten helt forfra eller ovenfra. Når du har de videoene, så ser du at det er øyeblikk hvor det ser ut som det ikke en riktig måte å gå over hekken, men det var en riktig passering, sier han.

Internasjonal dommer, Terje Hoffmann, forklarer regelverket rundt hekkepassering slikt:

– Det er lov til å passere med ett av benene utenfor hekken, men det må være minst i samme høyde som hekken i passeringsøyeblikket. Ett bilde sier ingenting. På VM er det masse bilder og videoopptak, det gir et annet blikk.

– Det er vanskelig å se med det blotte øyet. Et filmopptak gir et bedre bilde, forklarer han.