– Det var litt fett, faktisk. Jeg trodde ingen oppdaget det der, gliser Leif Olav Alnes etter at NRK har vist frem bilder av Duplantis i aksjon i Kina.

For bildene etter rekordhoppet avslører at svensken har tatt grep. Puma-skoene har gått gjennom en aldri så liten forvandling siden han tok VM-gull innendørs for halvannen måned siden. Tuppen av skoene er oppgradert.

Der finner man en klo.

Den er identisk med den Karsten Warholm har brukt siden VM i 2022.

«ALNES-KLOEN»: Disse skoene startet Karsten Warholm å løpe med i 2022. Han har tatt EM-gull og VM-gull med klo på beina. Foto: Lise Åserud / NTB

Duplantis bekrefter overfor NRK at det har vært en «gal vitenskapsmann» inne i bildet. Superstjernen sikter naturligvis til Warholm-trener Alnes, som sammen med Puma har jobbet systematisk med skoene de siste årene.

– Jeg skal ikke tilskrive suksessen til den skoen nødvendigvis, men det har i hvert fall ikke gjort han noe dårligere. Jeg har aldri sett «Mondo» hoppe verdensrekord så lett, så jeg tror ikke han kommer til å bytte ut de skoene nå, sier Warholm til NRK.

Duplantis' nye verdensrekordsko er en modifisert utgave av Warholms superpiggsko. Den største, synlige forskjellen er den tykkere hælen, som gjør den bedre egnet til hopping. Ellers er de ganske like nordmannens VM-sko fra Budapest.

– Ja, totalen fungerte, men vi vet ikke bidraget fra den (skoen). Men jeg tror han var veldig fornøyd selv. Det må du nesten spørre han om, tilføyer Alnes, mesterhjernen bak innovasjonen.

Dette er Armand Duplantis Ekspander/minimer faktaboks Navn: Armand Gustav Duplantis Kallenavn: «Mondo» Født: 10. november 1999 i Lafayette, USA Nasjonalitet: Sverige og USA Idrett: Stavsprang Personlig rekord: 6,24 meter (verdensrekord) Utvalgte meritter: OL-gull i Tokyo, 2021

VM-gull i Eugene og Budapest, 2022 og 2023

VM-sølv i Doha, 2019

EM-gull i Berlin og München, 2018 og 2022

VM-gull innendørs i Beograd og Glasgow, 2022 og 2024 Aktuell: Armand Duplantis satte verdensrekord for åttende gang, da han hoppet 6,24 meter i Xiamen lørdag. Svensken gjorde det med en sko som Karsten Warholm-trener Leif Olav Alnes har bidratt til å lage.

Sammenlignes med Formel 1

Verdensrekordholder i tresteg, Jonathan Edwards, kaller utviklingen fantastisk.

– Gjennom hele karrieren min var det ikke ingen teknologiske fremskritt. Når du ser hva som har skjedd, er det veldig merkelig. Det er underlig at det tok så mange år, sier Edwards til NRK.

IKON: Jonathan Edwards. Foto: Håvard Bergheim

Han vant en rekke internasjonale medaljer fra 1994 til 2002, og var et av friidrettens største ikoner ved årtusenskiftet. Nå mener han det gir idretten en ny dimensjon.

– Jeg tror noen er negative til det, men jeg syns det er positivt. Formel 1 er et veldig godt eksempel på hvor du har noen fantastiske førere, men også hele den teknologiske kampen mellom lagene. Det tror jeg er på vei inn i friidretten nå, sier Edwards.

Forklaringen bak effekten

Team Warholm har tidligere uttalt seg kritisk til skoutviklingen, og Alnes vedgår at det fremdeles er blandede følelser rundt det. Før var det mann mot natur, og resutlatene fra ulike tidsepoker var letterere å sammenligne.

– Nå er det en utvikling hvor det tenderer mot å bli en utstyrssport, mener han.

OPPFINNSOM: Leif Olav Alnes. Foto: Fredrik Tombra

Den «gale vitenskapsmannen» er utdannet biomekaniker og har lenge jobbet innen dette fagfeltet. Alnes forklarer hva denne kloen på enden av skoen egentlig bidrar til.

– Den sørger for at du har bakkekontakt lenger, og hvor energien som er lagret i skoen skubber på deg når tyngdepunktet ditt er lengst mulig frem. Det svarer på det gunstigst mulige tidspunktet for å skape fart.

– Hvorfor har ingen kopiert den?

– Det får du spørre de om, sier han og ler hjertelig.

