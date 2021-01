Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg ville gjerne vært innom en skole. For jeg er fortsatt ganske usikker, sier William Edvardsen (15).

Songdalen ungdomsskole i Kristiansand, slutten av januar. Skolen er i gul korona-beredskap.

Fire uker fram blinker det en dato.

Den blinker i rødt.

Da skal titusener av landets 10.-klassinger velge videregående utdanning.

– Et stort valg. Kanskje vil det avgjøre hva jeg skal bli, sier Doroteja Geric, sammen med William Edvardsen og Amalie Slåen (t.h.). Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Skolemiljøet. Timene. Lærerne.

Helene Heskestad (15) har mange spørsmål.

– Jeg ville spurt elever hvordan timene er. Hva skolen har å gi.

– Veldig lei meg

Men det lot seg ikke gjøre.

Viruset har feid unna det meste av fysiske treff mellom elever på ungdomsskole og videregående det siste året.

Rådgiver ved Songdalen ungdomsskole Torhild Kittelsen sier mange elever først lander sitt valg når de har besøkt skolene. Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Koronabølgen har tatt med seg alle åpen dag-arrangementer og tilbud der 10.-klassinger får hospitere på videregående skoler.

Tall fra tautdanning.no viser at elleve utdanningsmesser i norske byer samlet 90.000 besøkende i fjor.

De erstattes av digital-messer for 15- til 25-åringer.

– Jeg er veldig lei meg for at de mister hospitering. Det gir elevene sjanse til å prøve ut en skole eller et utdanningsprogram, sier rådgiver Torhild Kittelsen.

Hun mener det skaper usikkerhet.

– Den usikkerheten gjør noe med ungdommene i dag. Det burde de sluppet.

Øystein Båsland ved Tangen videregående skole i Kristiansand laget digital åpen dag. – Ingen 10.-klassinger har måttet velge på et tynnere grunnlag enn årets kull, mener han. Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Tok grep - strømmet tv

Ved Tangen videregående skole i Kristiansand har avdelingsleder Øystein Båsland savnet spørsmålene fra nysgjerrige 15- og 16-åringer.

– De må velge på en tynnere grunnlag enn alle andre før dem. Jeg synes synd på dem.

Båsland sier skolene gjør så godt de kan. Men ingenting kan erstatte inntrykket fra skolebesøk.

Derfor tok han grep denne uka.

Skolen rigget et studio og strømmet en tre timer lang «åpen dag» med chat-tjeneste for elever og foreldre.

– Tilbyr utdannings-chat

Undersøkelser bekrefter at valg av videregående oppleves som vanskelig for mange.

Ja, det er vrient nok i normale tider.

En del videregående skoler har tatt digitale grep for å treffe 10.-klassingene. – Men tilbudet har variert mer enn noen gang, ifølge Kompetanse Norge. Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Ifølge Kompetanse Norge - som er det offentliges fagorgan for utdanning - er under halvparten av 15-19-åringene fornøyd med rådgivning på skolene.

– Det forteller at 10.-klassingene synes valget er vanskelig. Og at hjelpen ikke er så god som den burde være, sier direktør Sveinung Skule.

Han mener en del skoler og fylker har vært flinke til å lage digitale opplegg.

– Men jeg tror tilbudet har variert mer enn noen gang, sier han.

Skule peker på tre nettsider hvor det offentlige rådgir elever og søkere. Utdanning.no er den største, mens vilbli.no retter seg spesielt mot videregående.

Aller nyest er karreiereveiledning.no, som også tilbyr personlig chat-tjeneste for elever og foreldre.

