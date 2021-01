– Jeg løper sakte. Aldri veldig fort.

Vera Nystad åpner døra med et smil. Et skarpt blikk under en kort, mørk hårsveis.

Super-Vera. 75 år og atten dager. Ulltrøye og tights.

Alltid kledd for 18 kilometer med lav puls.

Er du utrent? Vil du slite joggesko langt ut i alderdommen? – Begynn veldig forsiktig. Gå litt, løp litt - og ha det gøy, sier Vera Nystad. Du trenger javascript for å se video. Er du utrent? Vil du slite joggesko langt ut i alderdommen? – Begynn veldig forsiktig. Gå litt, løp litt - og ha det gøy, sier Vera Nystad.

Mens du handlet nyttårsraketter stilte Vera Nystad i Ålesund Nyttårsmaraton.

30. desember smadret hun verdensrekorden for kvinner 75 pluss - med tiden tiden 3.52,19.

– I varmere vær burde jeg komme ned mot tre timer og førti, mener Nystad.

Og hun farer ikke med løst snakk. 75-åringens årsbeste i fjor var 3 timer og 40 minutter.

Mange mosjonister i sin beste alder ville slite med å holde følge.

10 mil i uka

Nystad ble født i 1945 og vokste opp på klippeøya Håja utenfor Tromsø. Verken natur eller miljø inviterte til jogging.

Livet førte henne til Søgne i Kristiansand. Fortsatt uten løpesko. Joggebølgen tidlig på 80-tallet traff mange.

Men, ikke Vera.

– Jeg er ikke så opptatt av skoene, sier Vera Nystad, som likevel må innrømme at karbonsko er favoritten. Foto: Eirik Damsgaard / NRK

– Nei, jeg gjorde aerobic og var litt på treningssenter. Og så gikk jeg marsjer, det var jo stort utover i 80-årene, forteller Nystad.

Interessen for løp kom likevel snikende. Først noen runder rundt nærmeste vann i Søgne. 40 år gammel meldte hun seg på Oslo Maraton.

– Jeg husker en haug med menn og lukta av tigerbalsam. Det lukta pyton. Men det var gøy.

Veras filosofi er enkel. Og inspirert av løperdronning Ingrid Kristiansen.

– Hun skrev en gang at dersom du løper 100 kilometer i uka, så klarer du maraton. Det holder jeg meg til.

– ... og litt intervaller innimellom, er jo moderne?

– Nei, nei. Det er ikke noe for meg. Jeg løper sakte og langt.

– Er du i 40-50-årene og frisk, kan du sikte mot maraton selv om du er utrent. Men du må ha lyst, sier Vera Nystad. Rekorden er 15 maraton på ett år. Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Tran og brunost

Okei, veien over dørstokken er ikke lang for Vera Nystad. Den er femten centimeter.

Kun et lett steg, nesten hver morgen. Fem-seks turer i uka à 15-20 kilometer.

Det blir hundre kilometer i uka, eller 5000-6000 i året.

– Det er livet mitt. Gleden ved å være ute og kjenne at kroppen fungerer. Den dagen jeg ikke kan løpe, må jeg virkelig finne på noe annet.

75-åringen er lite opptatt av kosthold og utstyr. Havregryn, skiver med brunost, tran, et glass vin i ny og ne.

I Ålesund 30. desember satte Vera Nystad sin verdensrekord på 3.52,19 i klassen 75-79 år. I varmere vær håper hun å løpe 10-12 minutter raskere. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Hun kjøper joggesko et par ganger i året.

– De beste skoene er de du har for hånden, pleier jeg å si. Men jeg liker aller best karbon-skoene. Da får jeg ikke vondt i føttene.

– 75 er «de nye 50»

Tidligere maraton-dronning og eks verdensrekordholder Ingrid Kristiansen (64) kaller prestasjonen «ganske utrolig».

– Enda mer imponerende fordi hun starta først i 40-årsalderen. Det hadde vært interessant å vite hvor langt hun hadde nådd med en tidligere start, sier Kristiansen.

– Hvem vet? Kanskje hadde hun hamla opp med verdenseliten?

NRKs Jann Post, selv maratonløper og sportskommentator, sier maraton på 3.52 i 75-årsalderen er «ubegripelig bra».

.

– For å løpe på slike tider i 70-årene må du vite hva du gjør. Og tåle det, sier Jann Post, som selv løp på 2.32,53 i New York Marathon i 2017.

– 75 er jo i ferd med å bli «de nye 50». Hun viser at man kan holde kroppen igang mye lengre enn man kanskje trodde tidligere.

Likevel - med 6000 kilometer i året er det ingen tilfeldighet at hun gjør det bra, ifølge Post. Brødrene Ingebrigtsen løper rundt 8000.

– Helt fantastisk at hun tåler det. Hun er et forbilde for alt og alle, sier Post.

Han tror Nystad har flere rekorder inne.

Super-Vera løp på 3.40 i mars i fjor. I Ålesund før nyttår var det kaldt og glatt.

– Jeg håper hun snart får en rask løype. En ny verdensrekord i 2021 kan bli stående lenge.