Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Elever ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad er tilbake i klasserom som inneholder asbest.

Fylkeskommunen mener det er trygt å oppholde seg i klasserommene så lenge elevene unngår aktiviteter som kan løsne asbest.

Asbestholdige deler av klasserommene er forseglet og kledd inn med beskyttelsesplater.

Elever har fått undervisning i ti forskjellige lokaler rundt om i byen siden skolen ble stengt.

Klasserommene i det asbestholdige bygget er godkjent for bruk frem til sommeren.

– Rommene er sikret og vi er trygge på at elevene ikke blir eksponert for asbesten, sier Brynjard Rønningen.

Han er direktør for Opplæring og kompetanse i Østfold fylkeskommune.

Det tas ingen sjanser ved skolen. I begynnelsen av april førte sprukne golvfliser til evakuering

I oktober i fjor ble det helseskadelige stoffet asbest oppdaget på Frederik II videregående skole i Fredrikstad. Først i desember ble deler av skolen stengt ned.

Siden da har skolens 1.200 elever fått undervisning spredt over hele byen.

Nå er elever tilbake i flere av klasserommene, selv om veggene fremdeles inneholder asbest.

Brynjard Rønningen i Østfold fylkeskommune mener at det er trygt å oppholde seg i klasserommene. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Rønningen vil berolige folk som mener det er utrygt å være i klasserommene. De asbestholdige delene er ifølge fylkeskommunen forseglet og kledd inn med beskyttelsesplater.

– Tiltak er gjort, de er kontrollert og prøvd ettertrykkelig. Vi vet at det er trygt å oppholde seg der.

Bes om å være forsiktige

Ifølge Østfold fylkeskommune, som eier skolen, kan bygget nå brukes tilnærmet som normalt. Rønningen avviser påstander fra tidligere om at elevene ikke får lov til å ta på veggene.

Rektor Leif Østli viser frem kledningen som dekker asbesten i klasserommene. Foto: Stein Ove Kormeliussen / NRK

– Det er ikke farlig å ta på vegger. Det er i beste fall en misforståelse. Men det er viktig at ingen setter i gang noe som gjør at man løsriver asbest, som å spikre eller bore i veggene.

Men akkurat det skal ha skjedd tidligere denne uken, da noen elever stiftet fast gardiner i veggen for å skjerme for solen. Elevene fikk klar beskjed om at det ikke var lov å gjøre.

– Det skal ikke skje, og da får vi følge opp det. Nå må vi passe på at vi følger rådene vi har fått. Det er å bruke rommene som normalt, men vi skal ikke gjøre fysiske inngrep, hverken gjennom lek eller annen aktivitet på de flatene.

Det han refererer til når han sier «lek», er voldsom lek som kan skade veggene.

– Blir redd

Men russepresident Daniel Vygovskyy tror likevel at det fort kan skje.

– Sier du til en kid at han ikke kan røre noe, så kommer han til å gjøre nettopp det. Det er kjipt å gå rundt å sitte og være forsiktig. Man blir litt redd hvis man ødelegger noe og får skylda.

Russepresident Daniel Vygovskyy tror sånn passe på at ungdommene ikke kommer til å «leke og herje» i klasserommene. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Samtidig er han glad for å være tilbake i F-blokka. For i tiden etter at skolen ble stengt, har klassen hatt timer i gamle Onsøy rådhus. Det er et bygg som ikke er egnet til undervisning, og mange av dem har hatt klasserom i gangen.

– Det har vært drit kjipt, sier han.

Trenger nye lokaler

Etter stengingen har elevene fått undervisning i ti lokaler spredt utover store deler av byen. Flere har måttet bruke bil mellom klasserommene.

I disse lokalene har elever ved Frederik II videregående skole hatt undervisning de siste månedene. På det lengste har eleven måtte flytte seg 4,6 kilometer fra klasserom til klasserom.

Den langsiktige planen er bygge ny skole, ifølge fylkeskommunen. Men fram til det er på plass, trenger elevene midlertidige lokaler.

Det skal være tre lokaliteter som er aktuelle i den forbindelse. Hvor de midlertidige lokalene blir, skal avgjøres innen 1. mai.

Elevrådsleder Mariam Kala Ali sier det er viktig at de nye midlertidige lokalene er på ett sted. Foto: Privat

Elevrådsleder Mariam Kala Ali sier det ikke fungerer med spredte lokaler.

– Vi mister masse skoletimer. Timeplanen er tilpassa at alle er på samme sted til enhver tid. For oss elever er det viktig at de nye midlertidige lokalene er på ett sted og at de ligger sentralt i forhold til Frederik.

NRK forklarer Hva er asbest? Hva er asbest? Asbest er et naturlig mineral som forekommer i fiberform.

Asbeststøv er helseskadelig når det pustes inn, og kan lede til flere alvorlige sykdommer, som kreft. Hva er asbest? Bruken av asbest har vært forbudt i Norge siden 1985.

Eksempler på produkter der asbest er blitt brukt er isolasjonsmaterialer, bygningsplater, og gulvbelegg. Hva er asbest? Risikoen for å bli eksponert for asbest er størst i forbindelse med vedlikehold eller byggearbeider på eldre bygg.

Risikoen for å bli eksponert for asbest er størst i forbindelse med vedlikehold eller byggearbeider på eldre bygg.

Arbeidet er strengt regulert, og krever spesial kompetanse og godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Godkjent frem til sommeren

Klasserommene i F-blokka er uansett med i den videre planleggingen frem til ny skole er på plass.

– Dette bygget er med i den løsningen som vi nå jobber med.

– Bygget er godkjent bare fram til sommeren. Hvordan håndterer dere det?

I dette skolebygget er elevene tilbake og har nå undervisning i klasserom med asbest i veggene. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

– Vi har fagekspertise som gir oss gode råd på hvordan vi kan håndtere det både fram til sommeren og eventuelt videre etterpå, sier Brynjard Rønningen.