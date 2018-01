– Du kommer hjem med to babyer som krever din fulle oppmerksomhet og vil ha mat samtidig. Det blir mye stress og du føler at du ikke strekker til, sier Anette Moi.

I april 2013 ble hun og samboer Cristobal Burgos tvillingforeldre for første gang. Da kom Maria og Selena til verden ti uker før termin. I februar 2017 ble de to jentene storesøstre til Amanda og Amelia. Begge parene er trolig enegget. Nå raser de rundt i stua hjemme i Søgne og sørger for at foreldrene til enhver tid har minst en unge i armene eller rundt beina.

– Jeg synes det er helt fantastisk å ha tvillinger og kunne ikke tenke meg noe annet, men det er selvsagt utrolig krevende, sier Anette Moi ærlig og fanger Amelia som er på full fart inn på kjøkkenet.

Mer ro i starten

Hvert år fødes det cirka 1000 tvillingpar i Norge. I 2016 var det eksakte antallet 918 tvillingfødsler og fire trillingfødsler. Alle som får tvillinger etter 1. juli i år vil få fire måneder ekstra permisjon. De som får trillinger eller enda flere vil få ett år ekstra permisjon. Dette har KrF kjempet gjennom i statsbudsjettet.

For Anette Moi og Cristobal Burgos er dette gode nyheter selv om de ikke gjelder dem selv.

Selena (t.v.) med lillesøster Amanda på fanget og Maria med Amelia. De synes det er veldig kjekt å ha en lillesøster hver å passe på og leke med. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– De som får dette er utrolig heldige! Det er gull verdt og vil gi tvillingforeldre mer ro i starten. De får mer tid til kos og slipper å ha konstant dårlig samvittighet, sier hun og kommer med følgende, selvopplevde scenarioer:

– Hvem skal du velge når den ene skriker og har gulpet seg ut og den andre har bæsjet seg ut? Eller hvem gir du mat først når begge hyler og er sultne?

Samfunnsmessig klokt

Olaug Bollestad, nestleder i KrF og leder av helse og omsorgskomiteen på Stortinget, synes det er på høy tid at tvilling og flerlingeforeldre får mer permisjon.

– Det å få to barn samtidig, er noe annet enn å få ett barn. Å få to barn er mye mer jobb. Vi ønsker at permisjonen skal følge barnet. Derfor er dette for KrF sin del et steg på veien for vi ønsker at det skal være ett år per barn totalt sett, sier Bollestad.

Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, sier målet på sikt er at tvillingforeldre skal få ett helt år ekstra permisjon. Hun mener permisjonen bør følge barnet. Foto: Kristelig Folkeparti

I dag får tvilling - og trillingforeldre fem uker ekstra permisjon per barn med hundre prosent lønn. Sju uker hvis man har valgt 80 prosent lønn.

– Vi tror det er viktig for mor å få avlastning og at det er samfunnsmessig klokt både på kort og lang sikt å gi disse foreldrene lengre permisjon. Nå kan far være hjemme i fire måneder i starten i stedet for to uker, sier Bollestad.

Koster 110 millioner

Fra sommeren øker også fedrekvoten fra dagens 10 uker til 15 uker hvis regjeringen får gjennomslag for forslaget om tredeling av permisjonen.

Nestlederen i KrF legger til at den utvidede permisjonen også handler om at partiet kjemper for et samfunn som ikke vil sortere bort ett av to tvillingfostre.

– Vi vet at tvillingabort eller muligheten til å selektere bort ett foster er mulig i forhold til norsk abortlov. Dette kan være med å demme opp for dette, sier hun.

I budsjettet for 2018 er det lagt inn 110 millioner kroner for ekstra tvillingpermisjon og 4 millioner for ekstra trillingpermisjon. I Norge har det ikke blitt født firlinger siden 2013.

Pappa tok nettene

For Anette Moi og Cristobal Burgos var det ifølge dem selv «hell i uhell» at Cristobal var arbeidsledig både da de eldste og de yngste tvillingjentene ble født. Det gjorde at de kunne avlaste hverandre. Dette var spesielt viktig da de kom hjem fra sykehuset med premature babyer i 2013. Selena og Maria veide henholdsvis 1400 og 1300 gram da de ble født og slet mye med pusten.

Maria og Selena slet med å puste fordi de ble født ti uker for tidlig. De måtte være på sykehuset i to måneder før de kunne reise hjem til Søgne. Foto: Privat

– Å komme inn i rutiner hjemme var krevende. Det var også tøft å skulle klare seg selv når du er vant til tett oppfølging på sykehuset. For oss var det gull verdt å bytte på å passe på jentene om natta slik at vi fikk sammenhengende søvn, sier Anette Moi.

Både da Selena og Maria og lillesøstrene Amanda og Amelia var små, har faren tatt mye av våkingen og matingen om natta. Moren påpeker at dette ikke hadde vært like enkelt hvis han hadde en jobb på dagtid.

Selena (t.v.) og Maria ble født 10 uker for tidlig. Tvillingsøstrene sliter med astma, men er ellers friske og fine. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Da de yngste jentene var et halvt år fikk Cristobal fast jobb i Mandal. Han jobber skift så annenhver uke er Anette alene med ungene på kveldstid.

Hvem skal du velge når den ene skriker og har gulpet seg ut og den andre har bæsjet seg ut? Eller hvem gir du mat først når begge hyler og er sultne? Anette Moe

Hun forstår godt at nybakte tvillingmammaer gruer seg til å være alene med ansvaret når partneren går tilbake i jobb.

– Jeg er medlem av et tvillingmødre-forum på nett og der er dette en stor bekymring. Plutselig står de der alene med to nyfødte og lurer på hvordan det skal gå. Det er derfor veldig bra at tvillingforeldre får mer permisjon de kan bruke sammen. På fire måneder kommer du inn i rutiner og barna blir større. Det gjør hverdagen enklere, sier Anette Moi.

Uendret siden 1997

Ingun Ulven Lie, daglig leder i Tvillingforeldreforeningen sier nyheten om fire måneder ekstra permisjon er den beste de har fått på 20 år.

– Vi har jobbet hardt og lenge for dette. Nå har vi kommet et langt steg på veien mot lik rett til omsorg for tvillinger, sier Ulven Lie.

Sist permisjonsreglene for tvilling og flerlingeforeldre ble endret var i 1997. Da gikk permisjonen fra tre til fem ekstra uker per barn.

Foreningen mener permisjonen burde fordeles mer ut fra antall barn, og ikke antall svangerskap.

– Vi jobber for lik rett til omsorg. Å ha et par hender i starten per barn er helt avgjørende. Derfor har dette vedtaket stor betydning for dem som får tvillinger eller trillinger etter 1. juli. De får en helt annen start på det nye livet som foreldre, fastslår Ingun Ulven Lie.