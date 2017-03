Trolig flertall for økt fedrekvote etter valget

– Det var absolutt et feiltrinn å redusere fedrekvoten, sier stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) til NRK.

Da Høyre og Frp fikk makten for fire år siden kuttet de fedrekvoten fra 14 til 10 uker. Alle andre partiers landsmøter vurderer nå å reversere dette. Også KrF og Venstre, som sikret flertall for kuttet.

VIL REVERSERE: Kirsti Bergstø (SV) mener fedrekvoten bør økes til 14 uker. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

– Det har en direkte innvirkning på menns uttak av permisjon. Det at flere nå ønsker å gi fedrene en større kvote, viser at likestillingstankene begynner å befeste seg i flere partier, mener Bergstø.

Trolig flertall

Arbeiderpartiet, SV og KrFs programkomiteer foreslår å øke fedrekvoten til 14 uker. Landsmøtene i Senterpartiet, Venstre og MDG skal behandle forslag om å dele permisjonstiden inn i tre like store deler til mor, far og fellesperiode.

Dermed blir det etter alt å dømme flertall på Stortinget for å øke fedrekvoten, uavhengig av om Erna Solberg (H) eller Jonas Gahr Støre (Ap) blir statsminister etter valget.

Slik vil partiene endre foreldrepermisjonen Ekspandér faktaboks Dette sier partienes programforslag om foreldrepermisjon: SV Ønsker tredeling med 14 ukers kvoter til både mor og far, og en lengre fellesperiode. Flertallet ønsker at ukene som er forbeholdt mor rundt fødselen skal holdes utenfor, men et mindretall er uenig.

Åpne for muligheten til å velge 90 prosent dekningsgrad, ikke bare 100 eller 80 som i dag.

Alle som får barn får rett til permisjon.

Foreldre som mangler opptjening får 185.000 kroner i stedet for dagens engangsstønad. Arbeiderpartiet Tredeling av permisjonstiden og øke fedrekvoten til minst 14 uker.

Et mindretall ønsker en todeling av foreldrepermisjonen, mens mors ni uker rundt fødselen holdes utenom.

Åpne for at andre enn juridiske foreldre kan ta ut foreldrepermisjon. Miljøpartiet de grønne Tredeling av permisjonstiden i like store deler. Senterpartiet Tredeling av foreldrepermisjonen med like lange perioder. Øke fedrekvoten til 14 uker som et første steg.

Gi fedre selvstendig opptjeningsrett. Kristelig folkeparti Øke permisjonstiden fra 49 til 53 uker med 100 prosent dekning og fra 59 til 64 uker med 80 prosent dekning.

Den økte permisjonstiden skal kunne tas ut fram til barnet er ti år gammelt.

Tredeling av permisjonen med 14 uker til far, 17 uker til mor (inkludert tre uker før fødsel) og fellesperiode.

Innføre pappaperm for studenter. Venstre Tredeling av foreldrepermisjonen med 15 uker til hver forelder og 16 uker som deles fritt. I tillegg får mor tre uker før fødsel som i dag.

Et mindretall ønsket å dele permisjonstiden i to like deler for mor og far. Høyre Ønsker å beholde dagens ordning.

Et mindretall ønsket at foreldrene skulle få fordele perioden fritt seg imellom. Fremskrittspartiet Ønsker at foreldrene selv skal få velge hvem som tar ut permisjon og hvor lenge. Kilde: Partienes programutkast.

FLEKSIBILITET: Høyres Henrik Asheim mener det er riktig å ha en fedrekvote, men at familiene mister valgfrihet hvis den blir for stor. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim mener likevel at det var lurt å kutte i fedrekvoten fra 14 til 10 uker.

– Nå får familiene fire uker ekstra som de kan fordele fritt. Alternativet var at hvis far ikke kunne ta alle 14, så ble familien fratatt disse ukene. I balansen mellom det å ha en fedrekvote og å anerkjenne at familiene er forskjellig, mener jeg ti uker er et riktig nivå, sier han til NRK.

Mange forslag

En rekke andre forslag ligger også på bordet: SV vil gi alle rett til permisjon. KrF vil innføre pappaperm for studenter. Og i Senterpartiet vurderer man om fedre skal kunne ta ut permisjon, selv om mor ikke har rett på det.

KrF ønsker også å øke permisjonstiden med fire eller fem uker, som foreldrene skal kunne ta ut fram til barnet er ti år gammelt. Flere partier ønsker å la fedre ta ut permisjon, selv om mor ikke har opptjent rettigheter til mammaperm.

– Vi er veldig opptatt av at barn har en rettighet til begge foreldrene sine. Det gjelder også etter fødselen, at far har en egen opptjeningsrett og rett til å være hjemme med sitt barn, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad.