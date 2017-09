Vil justere kjønnsforskjeller med fedrekvoten

– Dette er mitt første barn, og jeg hadde veldig lyst til å bruke god tid med henne, slik at vi kunne bli kjent, sier Pål Tønnessen.

Småbarnsfaren fra Stavanger tok ut tre og en halv måned med ulønnet pappapermisjon, i tillegg til de ti ukene som inngår i dagens fedrekvote.

– Jeg hadde en kompis som gjerne ville ha like lang pappaperm som meg, men han hadde en arbeidsgiver som ikke var helt fornøyd med det, sier Tønnessen.

Les også: Trolig flertall for økt fedrekvote etter valget

Få kvinnelige toppledere

I 2014 nedjusterte Erna Solbergs regjering fedrekvoten fra 14 til 10 uker. Siden den gang har fedre tatt ut en mindre andel av den totale foreldrepengeperioden. Nå mener Næringsforeningen i Stavanger-regionen at politikerne burde øke fedrekvoten igjen.

– Like før valget sendte vi ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer, der vi spurte hvorvidt fedrekvoten har en effekt på kjønnsfordelingen i norske styre- og lederverv, sier næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Anne Woie.

Resultatet fra de 538 respondentene viser at i underkant av 50 prosent, både kvinner og menn, tror økt fedrekvote vil gjøre det enklere å rekruttere kvinnelige ledere.

– I dag er kun 197 av 1000 toppledere i Stavangerregionen kvinner. Økt fedrekvote kan være et virkemiddel for å jevne ut de store kjønnsforskjellene, sier Woie.

Mat for de nyvalgte politikerne

Næringsforeningen mener at en økt fedrekvote kan bidra til en mer nøytral vurdering av kvinnelige og mannlige kandidater.

– Vi ser på tilbakemeldingene at det er tydelig interesse for dette temaet. Dette er mat for de nyvalgte politikerne, sier Woie.

Det var ressursgruppen 50/50 som utformet spørreundersøkelsen. Deres mål er at det skal være like mange kvinner som menn i norske styre- og lederverv.

– Det viktig å ha et likestilt arbeidsliv med like muligheter for både menn og kvinner. Dette er et av områdene man kan starte med for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling, sier Woie.

Les også: Disse dropper pappaperm

F.v. Ostehuset-gründer Hanne N. Berentzen og Anne Woie jobber sammen for at det skal bli flere kvinnelige toppledere. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

Anbefaler lang pappaperm

Tønnessen tror også en økt fedrekvote kan bidra til at flere kvinner blir vurdert til toppstillinger.

– Vanligvis når du ansetter en mann mellom 25 og 35 år tenker du at han kommer til å ha mye kortere permisjon enn jevnaldrende kvinner. Dersom fedre får betalt for en lengre periode, blir arbeidsgiver kanskje mer nøytral til kandidatens kjønn.

Småbarnspappaen vil anbefale andre fedre å gjøre som han- nemlig å ta ut så mye permisjon som mulig.

– Det var absolutt verdt det! Man triller tur, leser bøker og vasker grøt. Det var verdt å ikke ha sommerferie i år, sier Tønnessen.