Sammenlignes med kriminelle etter OL-bildene: – Ser ikke ut som vi gleder oss

I forbindelse med OL publiseres det offisielle profilbilder og en tekst av alle utøverne som skal delta på lekenes hjemmeside.

Årets varianter har ikke gått ubemerket hen og på X har mange omdøpt årets «headshots», portrettbilder, til «mugshots». Uttrykket brukes om de karakteristiske politibildene som tas av pågrepne personer i USA.

– Ja, det ser ut som jeg er blitt tatt for et eller annet. Sånn er det bare, sier Norges sykkelhåp Søren Wærenskjold med en liten latter.

Og han er ikke den eneste. Spesielt tennisspillerne blir lagt merke til.

– Litt som et passbilde, man blir ikke helt fornøyd. Det ser egentlig ikke ut som noen av de der gleder seg så veldig, men jeg tror alle gjør det, sier Casper Ruud etter å ha tatt en titt.

OL-KLAR: Casper Ruud stilte på pressekonferanse før OL-byen – med et ferskt pannebånd-skille: – Det blir gjerne sånn om sommeren. Foto: NTB

– Det er egentlig nitrist, det er jo det. Det kunne jo sett verre ut for så vidt, men et lite smil hadde vel ikke gjort noe, påpeker syklist Tobias Foss.

– Vet aldri hvor bildene skal

Det samme bildet brukes på OL-akkrediteringene utøverne må ha med seg hvor enn de går.

– Jeg tror jeg tok det bildet bare som en selfie hjemme. Så uansett hvordan du prøver å ta det så blir det bare dårlig, mener Wærenskjold.

Casper Ruud Foto: Paris2024/Privat Rafael Nadal Søren Wærenskjold Henrik Christiansen Noah Lyles Tobias Foss Kristian Blummenfelt Stine Bredal Oftedal

Flere av de norske utøverne bekrefter at de har tatt bildene selv.

– Så da kan folk skylde seg selv. Mitt er helt medium, og det står jeg godt i, forteller håndballkaptein Stine Bredal Oftedal.

– Det ser vel sånn middels minus ut, tror jeg. Jeg fikk vite at jeg måtte ta passbilde ganske kjapt, så jeg krølla til håret mitt litt og stilte meg foran en hvit vekk, og tok et bilde uten å tenke at det kom på akkrediteringen. Men jeg har sett verre her og, så jeg skal vel ikke klage, flirer Foss.

SYKKELHÅP: Søren Wærenskjold (til venstre) og Tobias Foss ler godt av både egne og andre OL-bilder. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Du vet jo aldri hvor bildene skal, du får bare beskjed om å ta et, og så bryr man seg ikke så mye om hvordan eller hva. Hadde vi visst det, så hadde vi kanskje lagt litt mer innsats i det, innrømmer sandvolleyball-stjernen Anders Mol.

– Det ser ut som det er tidlig om morgenen, så det kunne vært bedre, sier makker Christian Sørum om sitt eget bilde.

Dagen etter at NRK snakker med duoen, ligger det oppdaterte bilder på den offisielle siden:

ULIKE: Anders Mol (øverst) og Christian Sørum har lagt inn like, og mer offisielle bilder på OL-siden. Foto: Paris2024/Privat

Sju tips fra fotografen

Stian Lysberg Solum er fotograf i det norske byrået NTB. Han skjønner hvorfor noen av bildene omtales som «mugshots».

– Det bærer jo preg av at de nettopp har stått opp og fått beskjed om å ta bilde av seg selv med mobilen, og sende inn kjapt, ja. Det var et morsomt utvalg, sier han til NRK.

Han kommer med flere tips til hvordan ta et godt portrettbilde.

Se på deg selv når du tar bildet.

Se på lyset. Sjekk at du får lys i øynene, at det ikke er blandingslys fra vindu eller lampe.

Ikke ta bildet nedenfra og opp, men rett frem.

Ikke ha kamera for nært deg selv.

Pass på at øynene synes godt.

Velg hvit bakgrunn, spesielt til bilder som skal brukes til akkreditering eller lignende .

PROFESJONELT: NTBs Stian Lysberg Solum fikk tatt akkrediteringsbilde hos fotograf. Foto: Privat

– Og liker man bildet av seg selv, så er det et godt utgangspunkt, legger Lysberg Solum til.

Selv tok han i bruk sitt siste tips, og det kanskje aller sikreste.

– Jeg gikk til en fotograf for å få tatt bildet, forteller den rutinerte fotografen.