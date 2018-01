Nå vil regjeringen øke pappapermen

Det skjer etter regjeringsforhandlingene med Venstre på Jeløya:

– Det er ingen hemmelighet at Høyres politikk har vært å beholde dagens ordning på 10 uker. Men i forhandlinger må man både gi og få, og her har Høyre møtt Venstre på at de ønsker en tredeling av permisjonen, sier Tone Wilhelmsen Trøen, familiepolitisk talsperson i Høyre.

Hun sier at regjeringens politikk nå er å legge opp til en uke mer enn det Stortinget allerede har sagt.

Solberg: – Noen seire må gis til andre

Ved fremleggelsen av regjeringsplattformen på Jeløy, sa statsminister Erna Solberg at tredelingen skal skje innenfor dagens ramme på 46 uker.

– Stortinget har vedtatt 14 ukers pappaperm. Det blir litt utvidelse på mamma og litt utvidelse på pappa, og litt mindre felles som familien kan fordele. Det er ikke noe vi har slåss hardt for å få til, men noen seire må gis til andre, sa Solberg.

– Vi har slåss for dette. Dette er et viktig likestillingstiltak og et viktig verdisignal. Til alle pappaer som har lyst til å delta i barns oppvekst. Det skal vi gi dem kred til å gjøre, sa Grande.

Ap: – Vil stemme for tredeling

Familiepolitisk talsperson Anette Trettebergstuen (Ap) sier at partiet vil stemme for et forslag om tredeling, om det fremmes.

– Ja, absolutt. Det er godt kjent Ap-politikk. Så det er interessant at i løpet av et år, så har det gått fra at Høyre/Frp ønsket å kvitte seg med hele pappakvoten til at stortingsflertallet tvinger de til å øke den. Og at Venstre sørger for en reell tredeling, sier hun.

Fra 2010 har Høyre gått inn for å fjerne fedrekvoten. På landsmøtet i mars i fjor snudde partiet og gikk inn for å beholde den nåværende kvoten på 10 uker.

– Høyre har opprinnelig vært opptatt av at foreldrene og familiene skal ha stor valgfrihet. Men på vårt landsmøte i fjor, der programmet for denne stortingsperiden ble vedtatt, var vi tydelig på at vil skulle beholde de kvotene som var tildelt mor og far, sier Wilhelmsen Trøen.

Først i juli i år blir fedrekvoten utvidet til 14 uker.

KrF skeptisk

KrF var med på Stortingsvedtaket om å øke pappapermen fra 10 til 14 uker.

– Bakgrunnen var at svært få fedre tok ut noe mer enn 10 uker, sier familiepolitisk talsperson Geir Bekkevold til NRK.

– Men jeg er skeptisk til en rigid tredeling, ikke minst av hensyn til familienes valgfrihet.

KrF går inn for å øke foreldrepermisjonen med 4 uker, slik at foreldre kan ta ut 53 uker med full lønn.