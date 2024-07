– Hjemme er jeg mamma Frie, smiler Friederike fornøyd.

På lørdag fylte tvillingene ti år, og det markerer også ti år der Friederike Urbassek Hoffmann har vært mor uten rettigheter.

Hjemme er det ingen tvil: Friederike er mamma, sammen med mamma Lu (Luciane).

Men staten godkjenner ikke at Friederike er tvillingenes mor.

– Det preger barna mine at de vokser opp i en familie som blir diskriminert, sier Friederike. Foto: Karoline Forberg / NRK

– Vi har aldri hatt problemer med å bli akseptert som en familie i samfunnet. Det er bare den norske stat som har problemer med oss, sier tobarnsmoren.

Forrige uke fremmet Venstre et representantforslag på Stortinget. Det tar sikte på å sikre alle foreldre muligheten til å være forelder til eget barn.

Uansett om det er to fedre, to mødre eller en av hver.

– Så tydelig har jeg ikke hørt eller lest at noen politiker har forstått situasjonen vår, sier Friederike.

Det gir Friederike ny motivasjon å lese det nye lovforslaget. Hun føler at regnbuefamilier, som hennes egen, endelig blir tatt på alvor og godtatt. Foto: Privat

Statens forskjellsbehandling

I dagens regelverk er mannen som mor er gift når hun får barn, automatisk ansett som barnets far. Dette er den såkalte pater est-regelen (se faktaboks).

Men i et lesbisk par blir ikke kvinnen som mor er gift med ved fødsel, automatisk utpekt som barnets rettslige medmor.

Venstre vil løse dette ved å kjønnsnøytralisere pater est-regelen.

Den legger ikke vekt på biologi, og er skapt som en trygghet for barnet ved å sørge for at flest mulig barn vokser opp med to foreldre.

Hva er pater est-regelen? Pater est er en forkortelse for det latinske «pater est quem nuptiae demonstrant» som betyr «den er far som ekteskapet viser».

I praksis betyr regelen at morens ektemann eller samboer antas å være far til barna hun føder. Ingen farskapstest kreves.

Regelen ser bort fra at mannen må være biologisk far fordi det skapet trygghet for omsorg og forsørgelse fra starten av barnets liv. Om mor har vært utro eller partnerne har slitt med å få barn på egenhånd, så vil morens samboer eller ektemann uansett bli utpekt som barnets far.

Regelen skal sikre at en stor andel barn alltid vil ha to foreldre fra start. Kilde: Blant annet Regjeringen.no.

Slik den norske loven står i dag, gjelder denne tryggheten kun for barn der foreldrene er heterofile.

Venstre foreslår at begge mødrene får juridisk foreldrerett med en gang barnet fødes. Slik fedrene i heterofile forhold får.

– Jeg skjønner ikke at denne tryggheten skal vektes sterkere i heterofile par enn i likekjønnede par.

Venstrepolitiker Grunde Almeland mener dagens pater est-regel er direkte diskriminerende mot lesbiske foreldre. Foto: Thea Elvestuen

Det sier stortings­representant Grunde Almeland, som er en av Venstre-politikerne som sendte inn lov­forslaget.

Sist en lignende lov­endring ble foreslått var i 2021. Da gikk ikke Barnelovsutvalget videre med lovforslaget. Det kom ikke langt nok til å bli stemt over.

Nå foreslår Venstre en lov­endring som aldri før har vært mer konkret.

– Denne gangen har jeg oppriktig tro på at forslaget vil gå gjennom, sier Venstre-politikeren.

Feil donor skaper «feil» familie

Da Friederike og Luciane bestemte seg for å få barn, ønsket de å gjøre det med en mann de kjente. De fant en felles venn som ønsket å være i barnets liv, men uten hovedansvaret.

Hovedansvaret og foreldreretten skulle Luciane og Friederike ha.

Faren til barna passer dem mye i helger, ferier og de feirer høytidene sammen. Men i hverdagen bor barna hos mødrene sine. Foto: Privat

Men fordi ekteparet hadde oppgitt hvem spermdonoren var, gjorde pater est-regelen at faren automatisk fikk foreldrerollen og rettighetene.

For i Norge har lesbiske par kun rett til assistert befruktning ved en godkjent helseinstitusjon. Da har paret ikke anledning til å velge sæddonor. Barnet har først rett til å få kjennskap til donoren etter fylte 18 år.

– Jeg står helt uten foreldrerettigheter overfor våre felles barn, og mine barn står helt uten rettigheter overfor meg, sier Friederike fortvilt.

Friederikes utfordringer i hverdagen: Friederike ramser opp en rekke problemer de har møtt på. Særlig blir utfordringene store fordi Luciane jobber turnus i en annen by, og er borte to uker om gangen. Barna dukker ikke opp på Friederikes Helse Norge-profil. Det betyr at hun ikke kan bestille legetimer eller sjekke resultater. Som var ekstra komplisert under korona med koronatester.

Hun kan ikke hente ut reseptbelagt medisin for barna.

Om kona Luciane skulle gå bort, har ikke Friederike noen garanti for at barna kan bli hos henne.

Om Friederike går bort, går arven og livsforsikringen kun til Luciane.

Om begge foreldrene går bort, går ikke Friederikes livsforsikring eller arv til noen.

Skulle paret gå hvert til sitt, har ikke Friederike noe krav på å se barna sine

Må ha med et ark om fritak fra taushetsplikt for å gå til legen eller foreldresamtale med barna.

Ingen foreldrepermisjon.

Skjebnesvanger vår

Våren 2025 skal regjeringen legge frem forslag til ny barnelov.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier at spørsmål og eventuelle nye regler for foreldreskap blant likekjønnede par skal vurderes.

– Målet med den nye loven er å bidra til å forebygge foreldrekonflikter og å støtte mer opp under likestilte foreldreskap, sier Toppe.

Toppe forteller at de er godt i gang med arbeidet, og at de allerede har sendt ut flere forslag til høring.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier Venstres konkrete forslag blir håndtert etter rutinene, og at de må komme tilbake til saken når det tas opp i høst. Foto: William Jobling / NRK

Styreleder i FRI (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) Oslo og Viken, Marianne Gulli, er positiv til Venstres lovforslag.

Marianne Gulli mener loven skal ta hensyn til barnets beste. I det legger hun at barnets primære foresatte og omsorgspersoner, er de som skal få foreldreskapet. Foto: Petter Ruud-Johansen

Men hun mener kampen om likestilling må gå enda mer i bredden.

– Vi mener at det også er en større andel lover som må endres og/eller gjøres kjønnsnøytrale for å garantere rettighetene til regnbuefamilier, sier Gulli.

Gulli mener alle lover som kan gjøres kjønnsnøytrale, bør bli kjønnsnøytrale.

Friederike er usikker på om loven vil ha en tilbakevirkende kraft slik at hun faktisk kan få foreldrerett. Men gleder seg over andre lesbiske par.

– Endelig en som taler vår sak, sier Friederike med blanke øyne.

