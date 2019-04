Tilsynssak mot ortoped etter feiloperasjoner - sier han aldri meldte fra

NRK har brakt flere saker om pasienter som har blitt varig skadet etter å ha blitt feiloperert ved lokalsykehuset.

Nå har Helsetilsynet tatt ut såkalt individtilsyn mot en ortoped som var overlege ved kirurgisk ortopedisk avdeling frem til våren 2018, og deretter tok vakter som vikar. Han var fast ansatt i to år, og skriver til Helsetilsynet at han aldri meldte fra om feilbehandlinger.

NRK har dokumentasjon på at sykehuset visste om grove feiloperasjoner, men legen fikk likevel fortsette.

Nå risikerer han å miste autorisasjonen. Han har operert pasienter uten at det har vært grunn for operasjon, og han har også benytta helt feil metoder, ifølge rapportene. Pasienter er skadet for livet.

Finn Åge Olsen måtte amputere beinet fordi han ble feiloperert etter et ankelbrudd. Nå kan den ansvarlige ortopeden miste retten til å drive som lege. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Men flere av legene som jobber og har jobbet ved sykehuset i Flekkefjord, er involvert i feiloperasjoner og de mange tilsynssakene.

NRK har også avdekket at to leger som ikke er ortopeder har gått i faste ortopedi-vakter. Den ene av legene har operert pasienter i elleve år uten å ha den fem år lange spesialistutdanningen. Han var i fjor involvert i fire tilsynssaker med lovbrudd.

Amputasjon og rullestol

I tilsvaret til Helsetilsynet skriver ortopeden at han hadde stor vaktbelastning i Flekkefjord, og at han i tillegg måtte være fagansvarlig overlege på avdelingen.

Det er saken om Finn Åge Olsen som måtte amputere beinet etter et ankelbrudd, som er den utløsende årsaken til tilsynssaken mot ortopeden.

Han opererte selv Olsen etter bruddet, men lot en av legene som ikke er ortoped foreta reoperasjonene. Den siste operasjonen var planlagt og svært omfattende. Helsetilsynet krever nå er svar på hvorfor og hvordan dette kunne skje.

En annen tilsynssak mot ortopeden handler om en eldre kvinne som ble lenket til rullestol etter at hun brakk lårhalsen og ble feiloperert flere ganger.

Legen har også operert knærne til Annette Tjelta, som NRK har skrevet om. Hun skulle aldri vært operert i utgangspunktet, og sliter nå med store smerter. Cysten han sa han skulle fjerne, har hun fremdeles.

Hun kan ikke lenger bøye knærne, og må sitte på rumpa om hun skal hente noe i de nederste skapene.

Annette Tjelta ble også operert av ortopeden. Han opererte begge knærne hennes uten at det var grunn for operasjon. Hun kan ikke bøye knærne, og må sitte på rumpa om hun skal hente noe i de nederste skapene. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Fikk fortsette

I tillegg til tilsynssakene, har NRK fått innsyn i 11 ortopdedisaker fra sykehusets internsystemer. Dette er pasienter som har oppsøkt sykehuset i Kristiansand etter å ha blitt feiloperert i Flekkefjord.

Flere av sakene gjelder denne legen. I en av rapportene fra august 2018, der et håndleddsbrudd er feiloperert, kommer det frem at sykehuset lar legen fortsette som vikar, til tross for de mange feiloperasjonene:

«Saken vurderes til å ikke ha god nok kvalitet i forhold til utført ortopedisk inngrep. Denne operatøren har sluttet i SSF, men er i perioder vikar ved sykehuset. Ved siste vikarperiode ble det avklart at denne ortopeden ikke skulle gjennomføre akutt bruddbehandling, med bakgrunn i bla denne hendelsen. Denne bestemmelsen opprettholdes.»

Avdelingsleder i Flekkefjord, Elisabeth Urstad, opplyser at han da gikk i vakter som generell kirurg.

Legen har i sine svar til fylkeslegen skrevet at han ikke var kjent med at han må rapportere avvik:

«Jeg har ikke fått noen innføring i sykehusets avvikssystem og har ikke brukt det heller, har ikke registrert noe avvik knyttet til pasientbehandling/komplikasjoner.»

Legen var selv en av dem som satt i en arbeidsgruppe ved Sørlandet sykehus, som skulle komme frem til hvordan ortopedien burde organiseres i Flekkefjord.

Mange pasienter har fått livet snudd opp ned etter å ha blitt feiloperert i Flekkefjord. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Ansatt av Flekkefjord sykehus

Tidligere har fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand, sagt at han er ansvarlig for den faglige kvaliteten ved sykehusene i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand.

– Ansvaret for å drive det er sykehusdirektøren og meg som fagdirektør, svarte Engstrand NRK i Lørdagsrevyen for ei drøy uke siden.

Nå hevder han at det er Flekkefjord sykehus selv som har ansvaret for hvem som har blitt ansatt:

– Jeg deltar ikke i ansettelser utenfor egen avdeling. Tilsettingsmyndigheten ligger til avdelingssjef og klinikkdirektør.

– Men med tanke på de mange feiloperasjonene legen utførte. Hvorfor ble han ikke stanset når man skjønte at han ikke holdt god nok kvalitet?

– Hvis det er grunn til å følge opp enkeltpersoner, er det et ansvar som den nærmeste leder har i klinikkene.

– Ortopeden påstår at han aldri fikk opplæring i avvikssystemet?

– Alle ansatte får opplæring i avvikssystemet, så da har han i tilfelle ikke forstått det.

Flekkefjord fikk egen klinikkdirektør i 2016, og Annette Solinski var ansatt frem til høsten 2017, da Vegard Øksendal Haaland overtok. De vil ikke svare på spørsmål om legen, og gir NRK samme svar:

«Jeg svarer ikke på spørsmål som omhandler enkeltmedarbeidere ved SSHF. Det er heller ikke riktig av meg å kommentere saker som tilsynsmyndighetene jobber med.»

Per Engstrand har i en årrekke vært fagdirektør for de tre sykehusene Arendal, Flekkefjord og Kristiansand. Siden 2016 har sykehusene hatt egne klinikkdirektører med ansvar for ansettelser. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Uvanlig

I de mange tilsynssakene mot sykehuset, har kritikken hittil blitt retta mot systemet ved sykehuset, og ikke mot den enkelte lege.

– Det er veldig uvanlig at vi retter tilsynet mot en lege som jobber ved et sykehus, sier assisterende fylkeslege Aud Garmann Askevold.

Men det vil likevel ikke være første gang en lege ved dette sykehuset mister retten til å praktisere. I 2015 grep Helsetilsynet inn mot en tysk lege etter for mange grove feiloperasjoner.

Sykehuset har hatt store utfordringer med å få kvalifiserte fagfolk til akuttkirurgien. Ledelsen ved Sørlandet sykehus ville legge ned denne sist i 2017.

Ansvaret

Tillitsvalgte i Flekkefjord hevder de har varslet om mangel på ortopeder, og mener ledelsen har gjort lite for å bedre situasjonen de siste årene.

NRK har sendt flere henvendelser om å få dokumentasjon på denne varslingen, uten å ha fått dette. Tillitsvalgt Anne S. Amdal svarer i en mail:

«Vi har sagt at det har skjedd lite før vi fikk ny administrerende direktør. Utover det ønsker vi ikke å kommentere dette ytterligere. Vi vil videre ha fokus på tiltak og forbedringer som er satt i gang.»

Nytilsatt administrerende direktør Nina Mevold, sier fagdirektøren ikke har ansvaret for det som har skjedd i Flekkefjord.

– Ansvaret for forsvarlig drift i de ulike klinikkene tilligger hver enkelt klinikkdirektør, og til syvende og sist administrerende direktør.

Jan Roger Olsen var administrerende direktør i 14 år, frem til han ble sparket i februar 2018. Bakgrunnen var blant annet mistillit fra tillitsvalgte.

Flekkefjord sykehus har vært nedleggingstruet i flere runder. I 2017 besluttet regjeringen av sykehusets akuttfunksjoner skulle bestå. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Frilanser

Ortopeden skriver til Helsetilsynet at han nå driver som frilanser. Det har ikke lykkes NRK å finne ut om han arbeider ved et sykehus i Norge.

Han har heller ikke svart på gjentatte henvendelser, eller spørsmål han har fått tilsendt.