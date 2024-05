Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Jimmy Robinson, som ble feiloperert ved Flekkefjord sykehus, opplevde i påsken at noen skjøt utenfor huset hans.

Hendelsen skjedde timer etter at Robinson hadde skrevet kritiske Facebook-innlegg om sykehuset.

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for skremmende og plagsom atferd, men nekter straffskyld.

Robinson mener hans kritikk av sykehuset var bakgrunnen for hendelsen, og har nå fått voldsalarm og tilbud om krisesenter.

Han har tidligere anmeldt både sykehuset og ortopeden som opererte ham, men begge sakene er nå henlagt.

– Jeg tør ikke bo her lenger. Jeg må bare selge eiendommen, sier Jimmy Robinson.

Hendelsen fra april sitter fremdeles i kroppen.

En fremmed bil kjørte inn i den avsidesliggende gårdsplassen hans, og det ble avfyrt flere skudd.

Etter at Robinson har kritisert sykehuset, har han ikke følt seg trygg. Han har derfor skaffet seg omfattende overvåkningsutstyr på eiendommen.

Like før skal 57-åringen ha fått trusler om å «holde seg unna sykehuset», etter flere kritiske Facebook-innlegg.

,Skytingen skjedde natt til 1. påskedag. Først nå er en person pågrepet.

Mannen i 30-årene er siktet for skremmende og plagsom atferd. Han nekter straffskyld.

– En av hypotesene er det fornærmede selv har forklart – at han mener hans kritikk av Flekkefjord sykehus var bakgrunnen for hendelsen, sier politiadvokat Hellek Rue.

Politiadvokat Hellek Rue sier at sykehuskritikken er ett av flere mulige motiv for hendelsen. Foto: Christina Cantero / NRK

– Jeg har fått mye trusler

Robinson ble grovt feiloperert ved sykehuset i Flekkefjord for fire år siden.

I dag lever han fortsatt med sterke smerter.

Kvelden før skytingen hadde Robinson ytret seg kritisk i en lukket Facebook-gruppe for de som ønsker å bevare sykehuset i Flekkefjord.

– Jeg fikk beskjed om å holde meg unna sykehuset, hevder Robinson.

Ortopeden overså bruddene i hælen til Jimmy Robinson, og endte senere med å utføre såkalt fasciotomi på foten. Han lever i dag med sterke smerter. Foto: PRIVAT

Han har også tidligere kommet med kritiske uttalelser om sykehuset.

Blant annet har han foreslått et fakkeltog til støtte for feilopererte pasienter, i stedet for et fakkeltog for å bevare sykehuset.

– Motstanden fra sykehusforkjempere har gjort at jeg ikke kan bo i Flekkefjord lenger. Jeg kan ikke engang gå på butikken. Jeg har fått mye trusler.

Ble oppringt midt på natta

Noen timer etter at han hadde skrevet de kritiske Facebook-innleggene, ble Robinson oppringt fra et ukjent nummer.

– Telefonen ringte kvart over fire på natta. Jeg tok den ikke.

Deretter ringte det flere ganger fra et skjult nummer, forteller han.

Så, tjue minutter senere, hørte han flere smell.

Jimmy Robinson tør ikke lenger å bo i huset sitt i Flekkefjord. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Robinson var i ørska, og trodde det var naboenes fest.

– Jeg trodde de sprengte spraybokser eller noe sånt, og sovnet igjen.

Dagen etter oppdaget Robinson fremmede bilspor i grusen.

Da han sjekket overvåkingsvideo fra natta, gikk det kaldt nedover ryggen.

– Du hører først tydelig flere klikk, og så kommer det et skudd. Deretter flere klikk, og et nytt skudd.

Robinson mener det må være brukt en tønnerevolver.

Bilsporene på gårdsplassen dagen etter hendelsen. Foto: Privat

Har fått voldsalarm

Saken har vært under etterforskning siden starten av april.

– Politiet har brukt betydelige ressurser på å etterforske den, sier politiadvokat Hellek Rue.

Overvåkingsvideo og teledata er innhentet. Politiet har også gått gjennom elektroniske spor, ifølge Rue.

Samtidig som etterforskningen har pågått, har Robinson fått voldsalarm.

Han har også fått tilbud om krisesenter.

– Jeg er rimelig shaky. Jeg lever i frykt. Til sommeren skal jeg selge huset, sier han.

Politiet har gitt Robinson voldsalarm etter hendelsen. Foto: Privat

Kritisk til det lokale politiet

Robinson ønsket først ikke at politiet i Flekkefjord skulle etterforske saken.

– Jeg sa klart ifra om at dette skal ikke etterforskes av politiet i Flekkefjord. De var de første som rykka ut med blomster til de ansatte ved sykehuset etter at feiloperasjonene der ble kjent.

Saken etterforskes likevel fra Flekkefjord.

– En har ikke funnet grunn til å flytte etterforskningen vekk idet vi mener Flekkefjord politistasjon ikke er inhabile, sier Rue.

Politiadvokaten har ingen kommentarer til Robinsons kritikk.

Robinson sier til NRK at han så langt føler at han blir tatt på alvor av det lokale politiet.

Anmeldte sykehus og ortoped

Robinson føler seg utstøtt av lokalsamfunnet.

– Det verste med å være feiloperert, er at jeg ikke får lov å snakke om det. Jeg må bare holde alt for meg selv.

NRK har tidligere avslørt at flere titalls pasienter har blitt skadet i Flekkefjord. Svært mange av dem ble operert av den mye omtalte kirurgen som ikke var ortoped.

Robinson ble feiloperert etter at kirurgen hadde sluttet.

Robinson har tidligere anmeldt både sykehuset og ortopeden ved Flekkefjord sykehus som opererte han.

Ortopeden ble siktet, men begge sakene er nå henlagt.