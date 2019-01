Nedleggingstrua sykehus opererte uten grunn: – Man kan jo tenke noen stygge tanker

– Man kan jo tenke stygge tanker, at de har slåss for å beholde Flekkefjord sykehus. De har kanskje frykta å bli lagt ned fordi de er små og har lite ekspertise, sier kvinnen til NRK.

I samme periode som hun ble operert, kjempet sykehuset en for å beholde akuttkirurgien. Argumentet for å bli lagt ned, var at de hadde for få operasjoner på dagtid.

Kirurgisk ortopedisk avdeling ved sykehuset i Flekkefjord får kritikk etter at en pasient ble operert uten at det forelå grunn for operasjon. Pasienten reagerte også på å bli tilbudt flere operasjoner for plager denne ikke hadde. Foto: Lars Eie / Lars Eie/NRK

Legen som opererte henne i april 2016, var heller ikke ortoped.

Kvinnen sitter igjen med ei forkorta tå, store smerter og dårlig balanse. Etter et langt arbeidsliv, hadde hun gledet seg til de lange fjellturene på hytta som pensjonist. Det kan hun glemme.

– Jeg verker mye. Jeg har fått hulfot, og måtte kaste tjue par sko.

Ble tilbudt flere operasjoner

Hun valgte Flekkefjord sykehus med kort venteliste. I konsultasjonen med legen, sa han plutselig at hun burde operere stortærne, som han mente sto skjevt. Dette hadde aldri tidligere vært tema. I tillegg hevdet han at hun hadde slitasje i en tommel som burde opereres.

– Har jeg det, sa jeg. Det var jeg ikke klar over. Jeg tenkte at jeg får ta en ting av gangen.

Helsetilsynet konkluderer med at hun ble operert uten grunn. I rapporten står det:

«Pasienten opplevde å bli tilbudt flere operasjoner som NN ikke var forberedt på, for tilstander som NN enten kun hadde beskjedne plager eller ingen plager med.»

Legen uttaler til Helsetilsynet at han ikke har gjort noe galt. NRK har snakket med legen, som har fått gjentatte muligheter til å uttale seg. Nåværende avdelingsleder viser til fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand. Han tror legen har tenkt på pasientens beste, ikke antallet operasjoner:

– Så ser vi at vi kan styrke kvaliteten, vedgår Engstrand.

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand, sier han ikke tror legen har tilbudt unødvendige operasjoner for å få opp aktiviteten ved sykehuset i denne perioden. Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Helsetilsynet: – Betenkelig

Helsetilsynet har ikke vurdert om motivet bak de unødvendige operasjonene var å få opp antallet operasjoner.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder forstår at pasienten gjør seg sine tanker.

– Jeg skjønner at spørsmålet stilles. Jeg skjønner at det kan virke rart, og pasienten synes også det er rart, sier assisterende fylkeslege i Agder, Aud Henriette Garmann Askevold.

Stortåa la seg etter kort tid under de andre tærne. Legen opererte henne da på nytt etter altfor kort tid. Han satte inn plate og flere skruer, som ikke er festa godt nok.

I 2014 ble det avslørt at bruddskader ble operert av kirurger ved Flekkefjord sykehus som ikke var ortopeder. To år etter foretar altså legen denne omfattende tå-operasjonen:

– Det er betenkelig at større ortopediske operasjoner utføres av leger uten spesialisering. Dessverre er dette faren ved mindre sykehus.

Innfører tiltak i Flekkefjord

Engstrand sier sykehuset i Flekkefjord nylig har innført tiltak for å sikre at pasientene får forsvarlig behandling:

– Legene der skal jobbe tettere med ortopedisk avdeling i Kristiansand. Vi er også i ferd med å rigge to vaktlag, et med ortopeder og et med generell kirurgi.

Dette er den første avgjørelsen i fire pågående saker mot kirurgisk ortopedisk avdeling.