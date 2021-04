Rystet over abortvedtak: – Vi hadde gitt babyen navn i uke 22

– Jeg er rystet og veldig lei meg over SV sitt vedtak, sier Jorunn Gleditsch Lossius (KrF).

Med overveldende flertall stemte SVs landsmøte i helga for å sikre kvinners rett til selvbestemt abort helt til grensa for levedyktighet. Den er i dag satt til uke 22.

Et ledd i dette er å avskaffe abortnemndene.

Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius fra Lillesand reagerte spontant på vedtaket.

Søndag kveld publiserte hun et innlegg på Facebook med bilde av seg selv som gravid i uke 22. Hun skrev blant annet:

«Da hadde jeg en god kul på magen og allerede kjent tegn til liv i flere uker. Vi hadde gitt ham navn og begynt å synge og snakke til magen min fordi vi hadde lært av jordmor at nå var han stor nok til å kunne høre oss og kjenne igjen stemmene våre».

Innlegget på Facebook er nå delt over tusen ganger. Foto: Skjermdump fra Facebook

Lossius reagerer på at partiene på venstresida bruker landsmøtene sine på «å frata barnet i magen alt rettsvern».

– De nærmest overbyr hverandre i hvem som vil gå lengst i å utvide abortgrensa. Å utvide dagens abortgrense til over halvveis inn i svangerskapet, er helt feil vei å gå. Vi redder i dag barn helt ned til uke 21. Det betyr at grensa for abort krysser grensa for når man kan redde et barn, skriver Lossius på Facebook.

Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) mener en rødgrønn regjering vil «føre til en liberalisering av abortloven som savner sidestykke». Foto: Svein Sundsdal / NRK

Truffet en nerve

Innlegget til Lossius er mandag ettermiddag delt over tusen ganger.

– Responsen viser at mange kjenner på de samme følelsene som meg. Jeg har truffet en nerve hos folk som gjør at de har lyst til å stå opp og si fra.

Hun ser at engasjement går langt utenfor KrFs rekker.

– Vedtaket er så hårreisende at selv de som er for selvbestemt abort mener dette er helt feil vei å gå, mener tobarnsmoren.

Frykter ikke flere senaborter

Solveig Skaugvoll Foss (SV) er partiets førstekandidat til stortingsvalget fra Vest-Agder.

Hun frykter ikke at et slikt vedtak vil føre til flere senaborter og viser til erfaringer fra andre europeiske land.

– Det er allerede åpnet for å ta senabort fram til uke 22 i Norge i dag. Den eneste endringen vi gjør er å fjerne nemndene. Vi vil la kvinnene bestemme selv.

SV vil også innføre rett til rådgivning, men den skal være frivillig.

Foss synes vedtaket er godt. Hun mener det klargjør at det er kvinnen som skal leve med konsekvensen av valget, og derfor er den som skal ta valget.

– Det er et krav kvinnebevegelsen har hatt lenge som det er naturlig at vi i SV hører på.

I fjor var det 192 kvinner som gjennomførte senabort etter uke 17.

– Det er nok svært få kvinner som ønsker abort så langt ut i svangerskapet om de ikke har svært vektige grunner for det.

Solveig Skaugvoll Foss (SV) sier det var et historisk lavt antall aborter i Norge i fjor og frykter ikke at partiets vedtak vil føre til flere senaborter. Foto: Kristian Myhre

Tror abortloven blir endret

Politisk redaktør i VG Hanne Skartveit, tror abortloven blir endret hvis det blir ny rødgrønn regjering.

Hun uttalte søndag til NRK at hun i alle fall tror den blir endret til 18 uker.

– Det blir nok ikke 22 uker. Men det er ingen tvil om at det blir endringer i abortloven hvis det blir regjeringsskifte, sa Skartveit.

Partiet Rødt har også vedtatt selvbestemt abort fram til uke 22. Arbeiderpartiet vedtok nylig selvbestemt abort fram til uke 18.