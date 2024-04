Det var en fredag for seks år siden. Victoria De Oliveira er 27 år og gravid. Hun skal på vanlig ultralyd i uke 19. Der får hun beskjed om at alt kanskje ikke er som det skal med fosteret. Men de må ta flere tester og Victoria drar hjem.

– De sa jeg ikke skulle tenke så mye på det, og ikke google. Jeg googlet og det gjorde bare alt verre for meg.

Hun forteller at det ble en helg med et «følelsesmessig kaos».

Den neste uken ble det flere tester og ultralyder, og det blir konstatert at fosteret hun bærer har ryggmargsbrokk.

– Det var ikke noen dødsdom over den diagnosen han hadde, og det er viktig for meg å si. Så vi blei jo sittende igjen med et valg.

– Det var veldig vondt. Det var urettferdig. Jeg skjønte ikke hvorfor det her skulle skje med meg.

Victoria fikk utført aborten i uke 21 og familien kaller ham for Knøttet. Foto: Tom Balgaard / NRK

VG har tidligere skrevet om denne historien.

Halvparten vil ha 18 uker

I en spørreundersøkelse Norstat har gjort for NRK fikk et landsrepresentativt utvalg spørsmålet:

«Regjeringen har varslet at den vil foreslå å øke grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker. Er du enig i dette?»

Av de 1021 svarene fremgår det at omtrent halvparten, 49 prosent, av de spurte vil heve grensen for selvbestemt abort til 18 uker. To av ti vet ikke hva de mener. Mens tre av ti vil beholde dagens ordning om grense ved 12 uker.

I aldersgruppen 18 til 39 år vil flertallet heve grensen for selvbestemt abort til 18 uker.

Siden Victoria var over grensen for selvbestemt abort som er på 12 uker, måtte en nemnd avgjøre om hun skulle få avbryte svangerskapet eller ikke.

– Det føltes jo ut som et stort press på meg som kvinne, og som gravid kvinne. Vi brukte jo, etter at vi hadde vært på den samtalen med den nevrologen, fortsatt fire dager før vi landa helt hva vi skulle.

Victoria får innvilget senabort og den ble utført svangerskapsuke 21.

Disse sokkene strikket moren hennes, da hun ble gravid. Foto: Tom Balgaard / NRK

Flest aborter tidlig

Tall fra Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet viser at 80 prosent av alle aborter skjer før uke ni i svangerskapet. Likevel er det kvinner som av ulike grunner ønsker avbryte svangerskapet etter uke 12.

Grunnen til dette kan være sosiale forhold, eller at fosteret har avvik som gjør at den gravide kvinnen ønsker avbryte svangerskapet.

Gynekolog Birgitte Heiberg Kahrs satt i abortutvalget som vil heve grensen for selvbestemt abort til 18 uker Foto: Volvat Spiren / NRK

Birgitte Heiberg Kahrs er gynekolog ved Volvat Spiren i Trondheim og satt i abortutvalget som la frem forslaget om å heve abortgrensen for selvbestemt abort til 18 uker.

– Fosteret vokser mye i denne perioden, og mellom svangerskapsuke 12 og 14 kan man se cirka 25 prosent av de mest alvorlige utviklingsavvikene på fosteret. Dette tallet stiger gjennom hele svangerskapet.

Denne genseren ble kjøpt inn, da Victoria ble gravid. Foto: Tom Balgaard / NRK

Vil ha bort dagens nemnder

Victoria mener dagens nemnder fungerer dårlig, det mener også abortutvalget.

– Det er ikke så mange av oss som står i dette hvert år, men for de av oss som står i det, så er det så viktig at vi får lov til å ta de avgjørelsene her sjøl, og kjenne på at vi bestemmer over egen kropp.

De Oliveira er medlem av Arbeiderpartiet, hun har også holdt foredrag om sin personlige opplevelse for abortutvalget.

Heiberg Kahrs mener den viktigste grunnen til å fjerne dagens nemnder er at de fleste får innvilget abort.

Gynekolog

– Ved at vi hever grensen, så behøver de ikke gå gjennom denne nemndbehandlingen. Som på en måte kan virke unødvendig, siden de tross alt nesten alle sammen får ja.

I fjor var det 649 kvinner som var lengre enn 12 uker i svangerskapet som søkte om abort gjennom nemnder, viser tall fra Abortregisteret.

Overlege ved abortregisteret ved FHI, Mette Løkeland-Stai sier de fleste får innvilget abort i nemndene før uke 22. Foto: Jon Petrusson / NRK

Noen av kvinnene møtte aldri opp på intervjuet med den første nemnda, andre trakk seg i løpet av prosessen, sier Mette Løkeland som er overlege ved Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Av 649 kvinner fikk 12 gravide avslag i nemndene til å gjennomføre abort etter uke 12.

6 av disse var over 22 uker, viser tallene fra 2023.

NRK forklarer Hvorfor diskuterer vi grensen for selvbestemt abort i Norge nå? Hvorfor diskuterer vi grensen for selvbestemt abort i Norge nå? Utvalg ble satt ned Regjeringen satte i fjor ned et utvalg som skulle vurdere om Norge skal få ny abortlov. Blant annet om grensen for selvbestemt abort skal økes fra 12 til 18 uker. Hvorfor diskuterer vi grensen for selvbestemt abort i Norge nå? Utvalget foreslo å heve grensen Utvalget så på alle sider ved saken og kom med en konklusjon før jul i fjor. Det foreslo blant annet å heve grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18. Hvorfor diskuterer vi grensen for selvbestemt abort i Norge nå? Regjeringen varslet endringer i loven Rapporten ble gitt til regjeringen. I løpet av dette året skal Stortinget bestemme om loven skal endres. Hvorfor diskuterer vi grensen for selvbestemt abort i Norge nå? Politikerne får bestemme selv I denne saken behøver ikke politikerne bestemme det samme som partiet de tilhører. De får bestemme det de selv mener. Hvorfor diskuterer vi grensen for selvbestemt abort i Norge nå? Stortinget avgjør Det er uklart hvem i Stortinget som kommer til stemme for forslaget om at grensen for selvbestemt abort i Norge heves fra 12 til 18 uker. Men mye tyder på at det får flertall. Forrige kort Neste kort

Vanskelige valg

Forslaget om ny abortlov har vært ute på høring. I sine høringssvar skriver Legeforeningen og Jordmorforeningen at de har valgt å ikke ta stilling til spørsmålet om å heve grensen til 18 uker. Legeforeningen skriver i sitt svar at den ikke ønsker å ta stilling til forslaget, fordi det ikke finnes medisinsk faglige grunner til å heve grensen. Det er et etisk og moralsk spørsmål.

Norsk Sykepleierforbund skriver at de ønsker å øke grensen til 18 uker.

Leder i Cevita Kristin Clemet har engasjert seg i abortdebatten og vil ha dagens ordning. Foto: CF-WESENBERG

Leder i Cevita Kristin Clemet har engasjert seg i debatten, og vil beholde dagens grense på 12 uker.

– Hvis vi signaliserer gjennom loven at grensen går ved 18 uker, så er det jo en viss risiko for at flere utsetter det, eller at flere kanskje blir presset til å ta abort senere i svangerskapet. Og det er ikke en triviell eller liten forskjell om man tar abort i uke 11 eller uke 18.

For Victoria var valget vanskelig.

– Det er en helt fryktelig påkjenning. Hvor du tenker at «her tar jeg jo på en måte livet av noe jeg har gleda meg til». Men så veit jeg jo innerst inne i meg at det er det riktige å gjøre.