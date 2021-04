Historisk abortvedtak i Ap: Vil avvikle abortnemndene

– Vi er veldig stolt av å ha fått enighet for å avvikle abortnemdene til uke 18. Det er historisk. Nå skal kvinner sikres selvbestemmelse og slippe å forklare seg for en nemd, sier AUF-leder Astrid Hoem til NRK.

Gjennomslaget i abortspørsmålet kom samme dag som AUF gikk på et nederlag i det betente spørsmålet om avkriminalisering av mindre mengder narkotika.

Det var redaksjonskomiteen under Aps landsmøte som sent fredag kveld lyktes å samle seg om et kompromiss. Vedtaket innebærer altså at nemndene avvikles - samtidig som nøkkelordet utrede gis plass:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnenes selvbestemmelse skal sikres».

Anniken Huitfeldt har ledet arbeidet i Arbeiderpartiets redaksjonskomité. Foto: Torstein Bøe / NTB

Dissens

Det var i utgangspunktet uenighet, eller dissens som det heter - i abortspørsmålet i programkomiteen, som la fram sin innstilling før landsmøtet. Flertallet i denne komiteen, som ble ledet av Jonas Gahr Støre selv, gikk inn for å utrede et alternativ til dagens system med abortnemnda.

– Det har vært tradisjon for Arbeiderpartiet å stille seg på kvinnens side, men vi gjør det grundig. Derfor er en utredning som belyser dette godt veien å gå, sa Støre til NRK tidligere i uka.

Men et tydelig mindretall i programkomiteen – deriblant helsepolitisk talsperson Ingvil Kjerkol – gikk inn for å avvikle hele nemndsystemet, og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Forslaget hadde støtte fra en lang rekke fylkeslag.

Hun er tilfreds med vedtaket.

– Det er tydelig på at nemndsystemet skal avvikles og kvinners selvbestemmelse sikres, sier hun til NRK.

– Klokt av Ap

Abortnemnda består av to leger, hvor minst én av dem må være en kvinne. I samtalen skal nemnden sikre at kvinnen ikke er under trusler eller tvang for å avbryte svangerskapet.

Tilde Broch Østborg er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og sitter selv i abortnemnd. Hun er kritisk til ordningen slik den er i dag og uttalte seg tidligere i uka til NRK:

– På sitt beste fungerer nemndsamtalen som en samtale hvor kvinne får avklart eventuelt ubesvarte spørsmål og luftet tvil og ambivalens, sa hun.

Samtidig mener Østborg at maktforholdet ofte kommer i veien for å få til en god samtale.

– Det blir vanskeligere å avdekke ambivalens og uavklarte spørsmål, og å støtte kvinnen i den situasjonen hun er i, enn om hun tok avgjørelsen selv, framholdt Østborg, som etter at abortkompromisset ble kjent fredag kveld tok til Twitter:

– Flere hundre kvinner hvert år kan få hjelp, omsorg og støtte framfor nemnd, frykt og formynderi. Klokt av Arbeiderpartiets landsmøte, skrev hun.

– Historisk mulighet

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark mener dette er en historisk mulighet som Ap bør gripe.

– Dersom Arbeiderpartiet går inn for å fjerne nemndene, nærmer vi oss et flertall, sier Hansmark.

Han sitter i programkomiteen til Venstre, som enstemmig har gått inn for å fjerne nemndene og utvide retten til selvbestemt abort til 18 uker.

Landsstyret til Venstre har sluttet seg til forslaget, som etter alt å dømme blir vedtatt på landsmøtet på Hamar neste helg. Fra før har SV, Rødt og MDG gått inn for det samme.

Men Senterpartiets helsepolitiske Kjersti Toppe er sterkt kritisk til vedtaket.

– Å avvikle nemndordningen er en veldig stor endring av dagens abortlov. I praksis betyr det selvbestemt abort fram til uke 18, sier hun til NRK.

Men også Sp har en dissens om abort i sitt programutkast, der et mindretall vil erstatte nemndene med rådgivende team og ha selvbestemt abort inntil 18. uke. Senterpartiet avholder sitt landsmøte i juni.

Arbeiderpartiet har også vedtatt å gi alle gravide tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet før uke 12 i det offentlige helsevesenet, og rett på utvidet fosterdiagnostikk, herunder NIPT, samt rådgivning og oppfølging