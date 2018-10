Hareide møtte kritiske KrF-ere bak lukkede dører

KrF-leder Knut Arild Hareide sitt forslag om å gå mot venstre ble nedstemt i en foreløpig prøvevotering, om hvilket regjeringsalternativ KrF eventuelt skal inngå i et samarbeid med på kveldens rådsmøte.

Et flertall av lokallaget stemte for å samarbeide med Høyre i en regjering.

I kveld møttes forskjellige meninger på rådsmøtet for KrF i Vennesla. Men møtet ble holdt bak lukkede dører.

Grunnen skal ifølge fylkessekretær Jorunn Gleditsch Lossius at de «ønsker en åpen og fri diskusjon der folk kan være fri til å spørre, uten at de skal kjenne seg begrenset av at det er medier til stede.»

Mener Hareide må gå

Leder i partiet, Knut Arild Hareide, har skapt store overskrifter de siste dagene. Den, for noen, overraskende kunngjøringen om at han var villig til å gå i samarbeid med Ap førte til stor splid i partiet.

Anne Ma Timenes i Agder KrF har vært tydelig på at hun ønsker at Hareide skal gå.

– Jeg ser frem til dette møtet. Jeg vil tro at et flertall her vil være tydelig på at vi må gå til Erna Solberg og at vi går inn i regjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, sa Timenes til NRK i forkant av kveldens møte.

Ordfører i Vennesla, Nils Olav Larsen, mener det er uvisst hva som kommer ut av kveldens møte.

– Tre alternativ er godt belyst. Det virker som det er folk som er for alle de forskjellige alternativene. Det er umulig å si, men det kan være at det fortsatt er blått når vi er ferdige med møtet.

En fornøyd Knut Arild Hareide i forkant av rådsmøtet torsdag. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ikke bærekraftig

Nestleder og stortingsrepresentant for KrF Aust-Agder, Kjell Ingolf Ropstad, er klar for å forhandle.

– Når en vet hvor mange gjennomslag KrF har fått med dagens regjering, mener mange at det er naturlig at en starter en diskusjon med dagens regjering, sier Ropstad.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier at hele partiledelsen er tydelig på at dagens situasjon ikke er bærekraftig for partiet.

– Vi taper noen viktige saker, enten det er bioteknologi eller avkriminalisering av narkotika. Vi kan ikke gå til valg på sentrum-høyre en gang til, derfor mener vi det er viktig å gå i regjeringen. Jeg har sagt at vi bør gå i dialog med statsminister Erna Solberg først. Hvis ikke bør vi gå den andre veien.

Nestlederen sa i forkant av møtet at han håpet på en god og saklig diskusjon om det forestående retningsvalget.

En omfattende gjennomgang NRK har gjort viser at KrF er delt på midten i synet på regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet. Flere vil også kvitte seg med Knut Arild Hareide som partileder.