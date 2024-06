Ny strid om oljestrøm: – Vil presse opp prisene

Igjen skaper spørsmålet om havvind og elektrifisering knallharde diskusjoner på Stortinget.

Sakens kjerne er som følger: Bør oljeplattformene forsynes med ren kraft fra land eller fra havvind for å kutte klimautslipp? Og bør oljenæringen selv betale for erstatningskraft, som skal hindre at strømprisene på land skyter i været?

I dag gikk alliansene i alle retninger på Stortinget, da et slikt forslag ble behandlet:

Fremskrittspartiet stemte for forslaget fra Høyre, SV, Venstre og MDG.

Rødt og KrF stemte imot, i likhet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslaget fikk dermed ikke flertall. Men ved at KrF stemte med regjeringspartiene, ble den borgerlige splittelsen i oljepolitikken godt synlig i stortingssalen.

Også på rødgrønn side er det sprik, der står Ap og Sp mot SV. Partiet har nå løftet spørsmålet om elektrifisering ved hjelp av havvind, inn i milliardforhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Disse samtalene pågår for fullt bak lukkede dører på Stortinget.

Dette er saken Ekspander/minimer faktaboks Stortinget har behandlet et forslag fra Høyre, Venstre, MDG og SV om krav til erstatningskraft for elektrifisering av petroleumsinstallasjoner.

Fremskrittspartiet gikk senere inn og varslet støtte til forslaget.

Konkret tar forslaget til orde for følgende: «Stortinget ber regjeringen innføre krav om at petroleumsnæringen selv må finansiere ny erstatningskraft ved nye elektrifiseringsprosjekter fra havvind, annen utslippsfri kraftproduksjon til havs, eller med gasskraft med karbonfangst og lagring. Produksjonen skal være lik behovet og tilføres samme region.»

Forslaget får ikke flertall fordi KrF og Rødt stemmer med de to regjeringspartiene Sp og Ap.

Borgerlig sprekk

Fremskrittspartiet får kjeft for stemmegivningen sin – både fra regjeringspartiene og fra den tidligere regjeringspartneren KrF.

– Frps løsning kan ikke gjennomføres uten å bruke viktig kraft fra land. Det vil derfor presse opp prisen på strøm og hindre nye etableringer av arbeidsplasser i distriktene, sier KrFs Hadle Rasmus Bjuland til NRK.

KrFU-lederen er inne som vara på Stortinget og sier han er oppgitt over Frp.

– Elekrifisering av sokkelen med kraft fra land er dårlig klimapolitikk, sier han.

PRISPRESS: KrFU-leder Hadle Bjuland. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Frp er fremdeles mot elektrifisering som klimatiltak, ifølge Terje Halleland i Frp. Ifølge ham er poenget å hindre at oljeselskapene legger beslag på verdifull kraft fra land, når de selv går i gang med elektrifisering.

– Hadle Bjuland har åpenbart misforstått hva saken handler om. Dette er ikke et spørsmål om å prioritere kraften, sier Høyres Nikolai Astrup.

– Alternativet til at bransjen tar et medansvar for å skaffe nok kraft, er mer kraft fra land, eller at felt må stenge ned før tiden. Ingen av delene er i tråd med KrFs politikk, sier han.

Astrup mener KrF forsøker å ri to hester og dermed «åpenbarer en betydelig logisk brist i partiets tilnærming til både klimapolitikk, kraftpolitikk og oljepolitikk».

Venstres Ola Elvestuen forstår ikke hva KrFs motstand skyldes.

– Det er synd. Stortinget går glipp av en mulighet. Dette kunne gitt mer fornybar energi, teknologiutvikling fra havvind, mindre behov for strøm fra land og utslippskutt, sier han.

– Skjulte subsidier

Regjeringspartiene mener forslaget i realiteten er en massiv pakke med statlige subsidier for nye havvindprosjekter til oljenæringen. I tillegg skaper det usikkerhet for oljenæringen, mener Senterpartiets Gro Anita Mykjåland.

– Det er totalt uansvarlig å gjøre så store endringer i rammevilkårene for aktørene på norsk sokkel, uten at konsekvensene for Norges desidert viktigste næring er grundig vurdert, sier hun.

Ifølge Sp-politikeren det er bred enighet om at elektrifisering av sokkelen må skje ved andre løsninger enn kraft fra land.

– Men å pålegge bransjen omfattende krav, uten at vi vet konsekvensene, er å ta sjanser med framtiden til en næring både vi og våre allierte er helt avhengige av i mange år framover, sier hun.

UANSVARLIG: Sps Gro Anita Mykjåland. Foto: Ina Marie Sigurdsen

Energiminister Terje Aasland (Ap) er oppgitt over Høyre, som er kritisk til omfanget av statlige subsider i planlagte havvindprosjekter.

– Forslaget åpner for at oljeselskaper som investerer i havvind eller gasskraft med rensing, kan sende 80–90 prosent av regningen rett videre til staten.

Statsråden viser til at oljenæringen har spesielle skatteregler. De innebærer at selskapene kan skrive av 78 prosent av alle kostnader på skatten.

SOKKELEN: Huldra-plattformen i Nordsjøen. Foto: NTB

Avviser helomvending

Fremskrittspartiets Terje Halleland avviser KrFs påstand om at forslaget vil drive strømprisen i været. Han mener det snarere er motsatt.

– Det viktigste av alt er at vi fratar petroleumsnæringen muligheten til å ta kraften fra land, sier han.

Han avviser også at partiet har snudd i synet på elektrifisering. Han sier dette er et forsøk på å hindre at oljenæringen tar kraft fra land, når de selv bestemmer seg for å elektrifisere produksjonen.

OLJESTRØM: Frps Terje Halleland. Foto: Håkon Mannsåker

Halleland bekrefter at det er splittelse i borgerlig leir om elektrifisering, men sier det er KrF som har snudd.

– Dette er en veldig ny politikk ifra KrFs side.

– Jeg er helt enig med KrF i at dette er et dårlig klimatiltak. Men dette er et prosjekt som næringen selv ønsker. Dette er et prosjekt som er bedriftsøkonomisk lønnsomt for selskapene på norsk sokkel. Men det er samfunnsøkonomisk svært ulønnsomt, sier Frp-toppen.