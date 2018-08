Krever Hareides avgang

Hun viser til striden rundt homovielsen, men også partiets vegring for å gå inn i regjering, samt fallende velgeroppslutning.

– Jeg sier det klart og tydelig: Knut Arild Hareide må gå av som partileder.

KrFs partileder har inntil i dag vært rimelig taus om at deres familiepolitiske talsperson har viet et homofilt par i kirken. Men torsdag sa partilederen at han har full tillit til Geir Jørgen Bekkevold.

Det reagerer Timenes sterkt på.

– Går du som partileder ut og sier slikt før et sentralstyremøte, da vil det jo være mistillit hvis de som sitter i det møtet ikke er enig, sier Timenes, som i dag er leder i Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylksting. Hun har flere år bak seg i lokalpolitikken i Kristiansand

Homovielsen har skapt bølger i partiet og ført til ras i medlemsmassen. Tirsdag ble det kjent at 126 medlemmer har meldt seg ut av partiet i løpet av to drøye uker. 82 av de utmeldte oppgir politiske årsaker.

Per 21. august 2018 har KrF totalt 24.842 medlemmer.

EN PRESSET MANN: Det har stormet rundt Knut Arild Hareide siden forrige stortingsvalg. De siste ukenes hendelser har ført til at flere har mistet tillit til han som partileder. Foto: Vidar Ruud / NPK

Et parti i krise

– For det første gjorde vi et særdeles dårlig stortingsvalg i fjor. Vi var så vidt over sperregrensen og det har bare blitt verre etter hvert.

Hun mener noe henger sammen med partiets vegringen i hvem man skal samarbeide med.

– Vi har fått gjennomslag i viktige saker, men det har ikke gitt noen uttelling. I tillegg har vi hatt denne vanskelige saken med vielsen. Vi er virkelig i en krise! Det har vi vært i en lang tid. Vi må tilbake til røttene og påvirke fra innsiden, sier hun.

Hun mener mangeårig stortingsrepresentant Hans Olav Syvertsen fra Oslo bør ta over som partileder. Han har vært parlamentarisk leder og har stor integritet i partiet, ifølge Timenes.

– Han er en person som kan gå inn og redde partiet, for vi har ikke råd til å miste flere kandidater ved fylkesting- og kommunevalg.

Flere KrF-topper har kritisert Geir Jørgen Bekkevolds vielse av et lesbisk par. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Har støtte fra partifeller

– Samtidig sier du at KrF må gå i regjering?

– Hvis ikke faller vi helt ut. Fortsetter vi slik vi har gjort de siste fem årene, da har vi ikke engang de tre vi har igjen på Stortinget.

Timenes mener hun har bred støtte i partiet.

– Flere spilte inn at vi trengte en ny partileder etter forrige valg. Dessverre har det bare gått fra vondt til verre nå. Hareide er veldig dyktig, men han unngår konflikter. Det gjør det veldig vanskelig å stå i den krevende situasjonen som partiet er i nå. Det virker i hvert fall for meg at han unngår dette.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Knut Arild Hareide.

